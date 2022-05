Zuckerberg svela il visore di Meta per il metaverso: si chiama Project Cambria e arriva quest'anno

È stato lo stesso Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta e co-fondatore di Facebook, a regalare un'anticipazione di come sarà Project Cambria, il visore per il metaverso dell’azienda.

Zuckerberg, che la scorsa settimana è stato in Italia e ha incontrato anche il premier Draghi, ha descritto il dispositivo, di cui si parla già dall’autunno del 2021, mentre esplora The World Beyond (in italiano, L’Oltremondo), un mix tra gioco e piattaforma che fonde mondo fisico e virtuale: il dispositivo non viene mostrato nei dettagli, ma dovrebbe essere svelato entro fine 2022 e arrivare nei negozi fra il prossimo Natale e i primi mesi del 2023.

Da quel che si capisce, anche Meta starebbe virando più verso la realtà aumentata (meglio: mista) che verso quella virtuale, il cui utilizzo è più complicato: Project Cambria è dotato di una funzionalità che si chiama passthrough, cioè che permette il passaggio della visione dal mondo virtuale a quello reale, che viene mostrato in maniera chiara, e a colori, grazie alle videocamere montate all’esterno del dispositivo.

A differenza dei visori della concorrenza, come gli HoloLens 2 di Microsoft e i Magic Leap 2, che hanno lenti trasparenti e inviano immagini olografiche davanti agli occhi dell'utilizzatore, Project Cambria è un visore dalle sembianze più classiche, vicino agli attuali Oculus Quest 2 (azienda acquisita nel 2014 proprio da Meta).

Project Cambria non è l’unico a usare la tecnologia passthrough, ma da quel che si vede sarebbe il primo a renderla disponibile a una risoluzione elevata, che dovrebbe permettere a chi lo indossa di muoversi con maggiore facilità nel mondo reale: secondo quanto spiegato da Zuckerberg, Cambria fornirà “video a colori ad alta risoluzione” per “rendere l'esperienza più realistica e utile”.

The World Beyond, l'app usata nella dimostrazione, è stata sviluppata sulla Presence Platform, una piattaforma di creazione digitale che mette insieme scrittura di codice e intelligenza artificiale, per semplificare la realizzazione di mondi in 3D, anche per chi non è un esperto sviluppatore.