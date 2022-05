Perché i computer quantistici non arriveranno tanto presto

Velocizzare la scoperta di nuovi farmaci, rendere le previsioni meteorologiche sempre più precise e localizzate, potenziare a livelli finora sconosciuti l’intelligenza artificiale e altro ancora. Sono le potenzialità attribuite ai computer quantistici: calcolatori non più basati sui bit, ma sui qubit (quantum bit). Queste unità digitali sfruttano due note proprietà della meccanica quantistica – la sovrapposizione e l'entanglement – per aumentare esponenzialmente la velocità di calcolo e risolvere problemi che anche per i più potenti supercomputer del mondo sarebbero impossibili (o richiederebbero un tempo irragionevolmente lungo). Si è laureato a Pisa il primo Ingegnere Informatico “Quantistico” d'Italia di Luciano Lenzini 30 Settembre 2021 di Luciano Lenzini

La più nota applicazione potenziale dei computer quantistici - dimostrata teoricamente da Peter Shor nel 1994 - è la capacità di decifrare anche gli algoritmi di crittografia Rsa, utilizzati per esempio nel settore dei bitcoin, delle transazioni finanziarie su internet e delle firme digitali. Una potenzialità del genere ha attirato prevedibilmente molta attenzione, ma c’è un problema: nessuno ancora oggi è in grado di produrre concretamente un computer quantistico in grado di fare nulla del genere e non c’è modo di sapere quando sarà possibile.

E allora l'era della supremazia quantistica, annunciata da Google nel 2019 quando il suo computer Sycamore è effettivamente riuscito a risolvere in pochi minuti un calcolo che per un tradizionale computer avrebbe richiesto centinaia di anni? In realtà, quella era una dimostrazione priva di applicazioni pratiche e progettata dai ricercatori al solo scopo di mostrare le potenzialità del Sycamore. La supremazia quantistica di Sycamore serviva quindi a dimostrare che questi computer possono effettivamente fare qualcosa che per quelli tradizionali non è possibile, sfruttando esperimenti progettati esattamente a questo scopo.

"I computer quantistici più avanzati oggi hanno qualche dozzina di qubit fisici che causano decoerenza (o rumore)", ha scritto il docente di Fisica quantistica Sankar Das Sarma sulla Mit Technology Review. "Costruire un computer quantistico in grado di decifrare codici RSA da tali componenti richiederebbe molti milioni se non miliardi di qubit. Solo decine di migliaia di questi verrebbero utilizzati per il calcolo, i cosiddetti qubit logici; il resto sarebbe necessario per correggere gli errori, compensando la decoerenza".

La decoerenza è il fenomeno che provoca, a causa dell’interazione tra i qubit e l’ambiente che li circonda, il decadimento degli stati quantistici prima che il lavoro dei qubit venga portato a termine. Questo stato è infatti estremamente delicato: le più piccole vibrazioni (anche una collisione tra particelle d’aria) o dei minimi cambiamenti nella temperatura possono far uscire i qubit anticipatamente dalla sovrapposizione in cui si trovano, fornendo risultati completamente casuali. È per questo che, per esempio, il Q System One di IBM è protetto da una teca di vetro a chiusura ermetica munita di un sistema di raffreddamento prossimo allo zero assoluto.

In sintesi estrema, i più avanzati computer quantistici di oggi hanno qualche decina di qubit fisici, mentre per ottenere i risultati promessi ne servirebbero - secondo quanto affermato da Das Sarma - milioni o miliardi. La strada per arrivare fin qui è ancora incredibilmente lunga e l’avvento di veri e propri computer quantistici potrebbe essere molto più distante di quanto solitamente non venga affermato.

Il raggiungimento della supremazia quantistica ci ha comunque proiettati in una nuova era, definita dagli scienziati NISQ (noisy intermediate-scale quantum). Con questo acronimo si intende la possibilità di sviluppare computer quantistici di taglia intermedia – cioè con un numero ancora limitato di qubit – pur sapendo che il rumore di fondo ci permetterà di avere soltanto un controllo parziale sui risultati che si possono ottenere.

Non ancora dei computer quantistici perfetti, ma che sarebbero comunque utili. O forse no? “L’idea è che delle piccole raccolte di qubit fisici rumorosi potrebbe comunque fare qualcosa di utile e meglio di quanto non possa fare un classico computer”, spiega sempre Das Sarma. “Non sono sicuro di quali obiezioni portare: quanto rumorosi? Quanti qubit? È davvero un computer? Quali problemi degni di nota potrebbe risolvere questa macchina Nisq?”.

Gli esperimenti finora condotti tramite Nisq non avrebbero mostrato sostanziali vantaggi rispetto ai computer tradizionali o comunque - eccezion fatta per ambiti di ricerca molto specifici - non hanno alcun potenziale di commercializzazione. “Ci sono state proposte relativo all’uso di computer quantistici su piccola scala per la progettazione di farmaci (...) o per aiutare nel campo della finanza”, conclude Das Sarma. “Nessun paper tecnico ha finora offerto dimostrazioni convincenti che dei computer quantistici, per non parlare delle macchine NISQ, possano portare ottimizzazioni significative”.

Per quanto si parli spesso dei computer quantistici come se fossero in procinto di rivoluzionare il mondo, la realtà è ben diversa: potremmo essere ancora all’inizio della strada e a decenni di distanza dal realizzare quelli che, a quanto pare, sono ancora sogni.