Trenta secondi per scaricare un film in 4K e gli altri prodigi del 5G annunciati da Qualcomm

Lo aveva detto già Enrico Salvatori, presidente di Qualcomm Europe, in un'intervista concessa a Italian.Tech in occasione del Mobile World Congress di Barcellona: “Con le reti 2G, 3G e 4G abbiamo lavorato per la connessione degli esseri umani. Con il 5G lavoriamo invece alla connessione degli oggetti”.

Ed è proprio attorno alla connessione di dispositivi, ma più nello specifico, alla qualità della stessa, all'efficacia, e alla risoluzione dei problemi che comportano queste nuove e più complesse sfide, che ruotano gli annunci più importanti del 5G Summit di Qualcomm, incontro annuale organizzato dall'azienda americana per fare il punto della situazione su questa tecnologia.

L’incontro è fra l’altro tornato in versione fisica dopo due anni di distanza forzata, quasi a voler ribadire che sì, il lavoro smart e in remoto è utile, ma lo scambio di idee è meglio farlo di persona, soprattutto quando la forza di una tecnologia sta nelle persone che ci sono dietro.

Un 5G che va al di là dello smartphone

Qui non si parla solo di telefoni, comunque: lo aveva ribadito l'affermazione di Salvatori, ma è chiaro ancor di più nell'introduzione dell'intervento del CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, che apre le danze del Summit dicendo che si parlerà di 5G, ma anche di un 5G “beyond phones”, non quindi ristretto nei confini degli smartphone e della connessione utile a comunicare, a collegarsi alla Rete, a pubblicare una foto sui social.

Un 5G necessario a creare una connessione tra “miliardi di dispositivi”, tra metaverso, servizi, computer, reti private e altro ancora. E Qualcomm vuole diventare una sorta di facilitatore, un punto di unione tra questi dispositivi, al punto da voler passare dall'essere un produttore di chip a un “produttore di processori connessi”.

Sul palco di San Diego (la città che ospita l'enorme quartier generale dell'azienda) si sono infatti alternati partner e aziende dei settori più disparati. C'era Verizon, che è fra i principali operatori su suolo americano, ma non a raccontare di offerte telefoniche o di qualità della linea, bensì di come, attraverso il 5G, abbiano reso più intelligente la sede dei Phoenix Suns, squadra di basket che è passata da una media di 20 vittorie a campionato, a ben 51. Come? Anche grazie ad allenamenti mirati, a dispositivi in grado di calcolare e analizzare le performance di ogni singolo atleta, offrendo informazioni su come perfezionare tiri e tattiche. Ancora, cambiando palla e disciplina: di come sia ormai possibile andare in tribuna a vedere una partita di football, e godersela in ogni dettaglio sul telefono grazie a una serie di telecamere, permettendo a ogni utente di gestire la propria regia, senza latenza o rallentamenti di sorta.

O ancora, Stellantis, a ribadire il sodalizio non solo tra Qualcomm e l'automotive, ma anche tra il 5G e il progresso tecnologico, entrambi a braccetto con quello del settore automobilistico stesso. Una delle tante partnership siglate e annunciate negli ultimi mesi, prima per Maserati o Ferrari, poi anche per BMW.

Al di là dei panel, molti dei quali recuperabili on demand sul canale YouTube di Qualcomm, a farla da padrone sono stati però alcuni annunci, legati a prodotti, servizi e miglioramenti di chip e tipologie di connessione, alcuni nuovi di zecca, altri legati a novità non proprio recenti.

Snapdragon X70 5G Modem-RF e Smart Transmit 3.0

Il primo e più importante riguarda lo Snapdragon X70 5G Modem-RF, che in realtà è stato già svelato all’ultimo Mobile World Congress: porta le soluzioni modem-antenna 5G alla quinta generazione, aggiungendo tasselli a quanto svolto dal colosso americano con le precedenti generazioni (X50, X55, X60 e X65). Si tratta del primo “sistema” (così lo definisce Qualcomm) a offrire un processore 5G in grado di sfruttare l'intelligenza artificiale: un passaggio quasi inevitabile, che dona al chipset tutta una serie di suite studiate per perfezionarne ogni aspetto, e per permettergli di migliorarsi senza però comprometterne le prestazioni, soprattutto dal punto di vista del consumo energetico (che resta sempre l'ago della bilancia, dovendolo tenere in considerazione quando si punta a offrire una connettività via via più potente).

Nelle intenzioni di Qualcomm, l'IA contribuirà a ridurre la latenza, a potenziare il download, raggiungendo il picco di 10 Gbps (già raggiunto in realtà con il precedente X65), ma soprattutto l'upload, che può arrivare fino a 3.5 Gbps. Ma offrirà anche tanta versatilità, garantendo il supporto di tutte le bande 5G commerciali, da 600 MH fino a 41 Ghz, così da permettere ai vari operatori di spingere al massimo la qualità delle connessioni, senza problemi di incompatibilità o colli di bottiglia.

La vera notizia sta però nel supporto alla tecnologia mmWave standalone, senza quindi bisogno di appoggiarsi alle frequenze sub-6GHz (arrivando così a un range che va tra i 24GHz e i 40 Ghz). Un risultato che in termini pratici si traduce, stando ai test dell'azienda di San Diego, nell'impiegare solamente 34 secondi per scaricare un film di 2 ore in definizione 4K (in condizioni ideali, quindi ricezione massima, nessun ostacolo né banda completamente satura da altri utilizzi), raggiungendo un picco di 8.3 Gbps.

Non dovrebbe comunque volerci troppo a saggiare i benefici di tale tecnologia: i primi dispositivi dotati di Snapdragon X70, sempre stando a Qualcomm, dovrebbero arrivare sul mercato entro fine 2022, riducendo il solito stacco di circa un anno che finora andava dall'annuncio alla commercializzazione di nuovi processori.

Altra tecnologia con cui è compatibile lo Snapdragon X70 è la Smart Transmit 3.0, studiata per estendere la copertura 5G e migliorare la velocità di uplink, necessaria per il raggiungimento dei 10 Gbps di picco grazie all'ottimizzazione che offre (anche grazie all’IA). Quel che fa è sfruttare un sistema modem-antenna che ottimizza in maniera intelligente la velocità di uplink quando la connessione viene concretamente utilizzata, offrendo un boost che si attiva quando necessario e si disattiva quando non c'è upload o download di dati. Una volta terminato qualsiasi processo, la tecnologia torna a focalizzarsi sulla sola copertura classica, senza quindi sforzare la batteria e consumare energia preziosa. La vera novità della versione 3.0 sta però nel supporto alle frequenze di Wi-Fi e Bluetooth.

Un 5G con un occhio di riguardo per i robot

Tra i miliardi di dispositivi che il 5G connette, è bene ricordarlo, ci sono anche veri e propri robot, studiati per migliorare e rendere più efficace la vita e il lavoro dell'uomo. Con il potenziamento del 5G, inevitabilmente migliorano anche tutto ciò che lo sfrutta per eseguire calcoli e trasferire dati e informazioni sul cloud e ad altri dispositivi, e Qualcomm amplia la propria offerta annunciando la piattaforma Robotics RB6 e l’RB5 AMR Reference Design, che tramite soluzioni supportate da 5G ed Edge-AI, nelle intenzioni dell'azienda, puntano a migliorare l'autonomia dei robot, la loro produttività, e più in generale le loro capacità. Siano essi robot pensati per le consegne a domicilio, per migliorare il trasporto aereo e urbano, per la logistica e così via, fino chiaramente a droni, di trasporto e/o di difesa. Un passo necessario verso la cosiddetta Industria 4.0, verso cui l'umanità è diretta, fatta non solo di dispositivi automatizzati, ma connessi e quanto più intelligenti e autonomi nello svolgimento dei loro compiti.

Nello specifico, la piattaforma Robotics RB6 garantirà ai produttori di connettere le macchine al 5G, supportando le bande sub-6GHz e mmWave in tutte le tipologie di reti (tanto aziendali quanto private). Migliora poi la capacità di elaborazione via intelligenza artificiale, con supporto per 70-200 Tops (trilioni di operazioni per secondo). Il Reference Design è invece il primo progetto AMR a offrire capacità IA e 5G integrate di livello evoluto, e porterà vantaggi principalmente ai produttori di robot commerciali, aziendali e industriali.