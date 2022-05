Netflix conferma: trasmetterà programmi in live streaming

Dei controversi risultati del primo trimestre di Netflix, e dello scenario delle piattaforme on demand e in streaming, abbiamo già parlato: un pur contenuto calo di abbonati nel primo caso con prospettive fosche per il futuro, una forte crescita per Disney Plus ma problemi strategici e produttivi che in molti casi accomunano realtà molto diverse per portafoglio di franchise e titoli.

Ora trapela la notizia che sempre Netflix, dopo l’ufficialità di un abbonamento più economico con pubblicità, vorrebbe puntare su eventi dal vivo sulla piattaforma. Qualcosa di simile, a dire il vero, si vedrà a breve: si tratta di un festival di comicità con 130 partecipanti tenuto a Los Angeles e battezzato Netflix is a Joke Fest. Ma si tratterà comunque di registrazioni del primo evento dal vivo organizzato dalla piattaforma, qualcosa di diverso da un live streaming puro.

Deadline ha anticipato che il gruppo guidato da Reed Hastings e Ted Sarandos starebbe pensando di andare molto oltre e proporre, come fa per esempio Prime Video per la Champions League e lo sport, programmi e contenuti in diretta. La società ha poi confermato la notizia a The Verge, spiegando appunto che la modalità dovrebbe essere anzitutto riservata a show di improvvisazione comica e altri tipi di contenuti non meglio specificati. Chissà che non ci sia da attendersi (sebbene sia molto difficile) anche qualche passo nel mondo dello sport, contenuto dal vivo per eccellenza e del tutto assente da Netflix a eccezione dei documentari.

Trasmettere questo tipo di programmi dal vivo aprirebbe ovviamente un altro pianeta di possibilità alla piattaforma: consentirebbe di coinvolgere il pubblico magari in più mercati del mondo in contemporanea, dando davvero corpo a quella formidabile comunità internazionale da 220 milioni di abbonati, o appunto lanciarsi su format al momento resi complessi o meno attrattivi dalla fruizione on demand. Senza contare il richiamo del fascino di piattaforme come Twitch, che vivono di trasmissioni in diretta e incontrano le preferenze degli utenti più giovani abituati alle live. Insomma: sarebbe anche un modo di avvicinarsi a quel genere di sensibilità.

Oltre a Prime, la stessa Disney Plus ha sperimentato trasmettendo la cerimonia degli Oscar e (notizia di pochi giorni fa) ha messo in cantiere per il prossimo settembre la diretta del format Dancing with the Stars (il nostro Ballando con le Stelle) prima trasmesso sulla ABC. Apple Tv Plus trasmette invece in 8 paesi (dagli ovvi Stati Uniti all’Australia, passando per Giappone e Corea del Sud) due partite di baseball ogni venerdì sera con la Friday Night Baseball.