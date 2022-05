Spotify apre agli NFT: sperimentazione al via negli Stati Uniti

In un momento di forte difficoltà per gli NFT, una mano ai Non-fungible token potrebbe arrivare da Spotify: la piattaforma di streaming musicale ha annunciato l'avvio della fase di test del progetto che permetterà agli artisti di mostrare i loro NFT in accompagnamento a brani e album.

Gli NFT che (è bene ricordarlo) non sono l’opera in sé ma il certificato che l’accompagna e ne garantisce l’autenticità, sono sicuramente uno dei fenomeni della tecnologia, nonostante che il loro valore economico sia ultimamente un po’ altalenante: da Spotify hanno spiegato che i primi a essere coinvolti saranno il produttore e dj Steve Aoki e la band inglese degli Wombats e nelle scorse settimane pure Mark Zuckerberg aveva svelato che gli NFT sarebbero presto arrivati su Intagram e Facebook.

Per quanto riguarda Spotify, il test è disponibile per alcuni utenti Android negli Stati Uniti e attualmente include NFT da acquistare con un rimando al negozio digitale di OpenSea, uno fra i più noti (l’abbiamo usato anche noi per digitalizzare la prima homepage di Italian Tech): “Conduciamo regolarmente una serie di test nel tentativo di migliorare le esperienze di artisti e fan. Alcuni di questi finiscono per aprire la strada a un'esperienza più ampia e altri servono solo come un apprendimento importante”, ha spiegato l'azienda.

La galleria NFT si trova sotto il nome dell'artista e l'elenco dei brani: facendo clic, viene visualizzata una raccolta di opere da scorrere e selezionandone una, se ne vedrà una versione ingrandita, oltre a una breve descrizione; tramite il pulsante Vedi altro, si può poi accedere alla relativa pagina di OpenSea.

Se da una parte le iniziative tecnologiche in questo senso si moltiplicano, il mercato collegato sembra rallentare, come detto: secondo un recente report del Wall Street Journal, le vendite giornaliere di NFT sono calate del 92% a livello globale, dalle 225mila di settembre 2021 alle 19mila di inizio maggio; in discesa anche il numero di portafogli attivi dove vengono conservate le opere: dai circa 119mila di novembre 2021 ai 14mila di aprile 2022.