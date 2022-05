Più spazio alle donne (e alla sostenibilità) nella nuova eBay Italia di Alice Acciarri

Quello della tecnologia è un mondo in gran parte maschile, da un lato e dall’altro: gli appassionati sono tendenzialmente uomini (o almeno questo è il comune sentire) e nelle posizioni di vertice delle aziende del settore, le donne sono pochissime.

Quello della tecnologia è anche un mondo molto poco sostenibile: i computer, le server farm e i data center occupano spazio e richiedono energia per funzionare. E il lavoro sulle IA rischia di aggravare ulteriormente la situazione: oggi, svilupparne una che capisca il nostro linguaggio inquina come una persona in 28 anni di vita.

Entrambe le questioni (quella di genere e quella ambientale) sono decisamente al centro dell’agenda di Alice Acciarri, che da metà 2020 è general manager di eBay in Italia, uno fra i mercati principali per la piattaforma fondata ormai quasi trent’anni fa da Pierre Omidyar. Ce l’ha confermato lei stessa, durante una lunga e interessante chiacchierata, insistendo soprattutto sul primo punto: “Siamo un marketplace, quindi non solo vogliamo ma anche dobbiamo essere aperti a tutti, a tutti gli acquirenti e a tutti i venditori - ci ha spiegato Acciarri - A confermarlo c’è anche il motto aziendale (be for everyone, ndr), che appunto ci impone di essere per tutti, di rappresentare tutte le persone che vorrebbero fare affari attraverso di noi, di essere aperti alle diversità”. Di essere “diverse”, come si dice in inglese. Che non significa “diversi”, ma sfaccettati, poliedrici, vari e versatili. Accoglienti per tutti.

Al di là delle questioni semantiche, il punto è che se eBay non facesse così, anche gli affari ne risentirebbero: “In azienda ci sono quelle che sono state chiamate Communities of Inclusion, dedicate ai più svariati temi e aperte a tutti i dipendenti che hanno a cuore quell’argomento”. Per esempio, il sostegno a lavoratori e clienti di origine indiana, asiatica, africana o ispanica, quello per i componenti della comunità Lgbt o appunto per le donne.

Dentro eBay, che nel mondo dà lavoro a quasi 12.700 persone, il 41% dei dipendenti sono donne (la maggior parte in ruoli non legati alla tecnologia, dove superano i colleghi maschi) e nel corso degli anni l’azienda ha raddoppiato la presenza di leader donne: “La metà delle persone che lavorano con me ai vertici di eBay Italia sono donne - ci ha detto ancora Acciarri - e in generale cerchiamo di essere attrattivi per le lavoratrici”. Soprattutto in 3 modi: “Intanto, le assumiamo”. Che sembra una cosa banale ma tanto banale non è. E nemmeno facile: “C’è ancora un grosso problema di formazione, perché ci sono ancora troppe poche ragazze che scelgono e studiano le materie Stem” (la sigla sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, e di questo problema avevamo parlato qui).

Si fatica a trovarle, ma una volta trovate “cerchiamo di creare un ambiente di lavoro che sia accogliente per loro, dove ci siano leader donna in cui identificarsi, da cui farsi ispirare e al cui ruolo puntare”. Ancora: “Le possibilità di carriera sono equivalenti fra uomini e donne e i congedi parentali sono aperti senza condizioni anche ai maschi, così che le donne possano concentrarsi sulla carriera, se lo desiderano”; inoltre, l'azienda ha praticamente azzerato il cosiddetto pay gap, raggiungendo il 99,9% di equità salariale di genere negli Stati Uniti e il 100% in tutte le altre regioni. Infine, per quanto riguarda il sito vero e proprio, “aiutiamo le venditrici presenti sul nostro marketplace, perché vogliamo portare i nostri valori anche all’esterno e creare opportunità per il business femminile”.

Nella pratica, che cosa significa? “Per fare qualche esempio italiano, nel 2021 abbiamo finanziato alcune borse di studio dell’Università Bocconi dedicate proprio alle studentesse nelle materie Stem; insieme con UnionCamere abbiamo aiutato 40 imprenditrici ad avviare un’attività di vendita su eBay, anche con tariffe agevolate; e abbiamo messo in piedi corsi di formazione dedicati alle donne in collaborazione con SheTech”.

A livello internazionale, il caso più noto è quello del progetto Dream Gap di Mattel, cui eBay ha partecipato e il cui scopo è cambiare quello che la società si aspetta dalle donne e insieme quello che le ragazze si aspettano dal loro futuro: “È questa la direzione da seguire - ci ha detto Acciarri, preferendo non commentare quello che fa la concorrenza da questo punto di vista - Qui non stiamo parlando di una gara, ma di un progresso di tutti e che riguarda tutti, un percorso da fare tutti insieme. Per noi è facile perché siamo un’azienda californiana, e lì su questi argomenti c’è attenzione da sempre. Ho visto tanti progressi anche in Italia, ma davvero serve un cambio di mentalità che deve partire dalla scuola e dal mondo dell’istruzione”.

Consumo sostenibile e ricondizionato: così eBay diventa più green

Dove ancora molti progressi sono da fare è invece nel campo della sostenibilità, della tutela dell’ambiente e della lotta al cambiamento climatico, su cui eBay può senza dubbio avere un impatto. Non fosse altro che per le dimensioni che ha: presente in 190 Paesi del mondo, ha una rete globale di 17 milioni di venditori e 147 milioni di acquirenti e nel 2021 sul suo marketplace è passata di mano merce per oltre 87 miliardi di dollari.

“Noi come azienda - ci ha raccontato ancora Acciarri - abbiamo preso l’impegno di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2025, e sinora abbiamo rispettato tutte le tappe che ci siamo imposti”. Per quanto riguarda i clienti, “cerchiamo di spingerli verso un consumo sostenibile. Che è poi l’anima di eBay, visto che nel 1995 il sito nacque proprio per agevolare il commercio di oggetti usati”. E questo concetto, quello del riuso e del riciclo, torna oggi con decisione: “A marzo abbiamo aperto anche in Italia il Programma Ricondizionato (si accede da qui, ndr), dove si trovano oggetti usati catalogati secondo il tipo di usura, seguendo uno standard di categoria cui i venditori devono attenersi, così che i compratori sappiano cosa aspettarsi”. Inoltre, c’è la sezione eBay Sostenibile dedicata prevalentemente a mobilità, bici e monopattini elettrici, ricambi per auto ed elettrodomestici più efficienti dal punto di vista energetico.

Secondo Acciarri, “quello che è successo negli ultimi due anni ci ha in qualche modo spinti verso una direzione verso cui probabilmente stavamo già andando: la carenza di chip, le auto nuove e le console per videogiochi diventate introvabili e il costo dell’energia salito alle stelle ci hanno convinti a farci bastare quello che avevamo”. O a riutilizzare quello che prima avremmo buttato via: “La pandemia ha sicuramente cambiato il nostro stile di vita e ci ha aperto gli occhi su temi prima trascurati, come l’attenzione all’ambiente, al clima, al futuro e a chi verrà dopo di noi”. Ci ha un po’ migliorati, per quanto strano sembri dirlo oggi.