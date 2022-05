Basta una settimana senza social per sentirsi subito meglio. Uno studio lo dimostra

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Bath ha pubblicato un nuovo studio sulla rivista di Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking che conferma l’effetto positivo dell’astensione dai social network. Già una settimana di digiuno da Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, secondo la ricerca, è sufficiente a migliorare i livelli di benessere psicologico e a mitigare ansia e depressione.

Il metodo usato dai ricercatori

La metodologia utilizzata è quella di uno studio controllato randomizzato: a una parte dei 154 partecipanti è stato chiesto di evitare l’uso dei social network per una settimana. A tutti gli altri, il gruppo di controllo, è stato invece suggerito di continuare a utilizzare i social network come sempre. Dopo sette giorni i ricercatori hanno osservato una differenza sostanziale nei livelli di benessere tra coloro che avevano abbandonato i social (o diminuito molto il loro utilizzo) e chi ha invece continuato ad utilizzare le app. I risultati sono stati verificati tenendo conto anche di fattori indipendenti, come età e genere degli individui studiati.

Come spiega l’autore Cal Newport che da anni si occupa della relazione fra tecnologia, social network e salute mentale, non è la prima volta che uno studio scientifico dimostra una connessione plausibile fra l’uso dei social e il deterioramento del benessere psicologico. Tuttavia in questo caso la differenza sta nella modalità della ricerca, che non è basata su un campionamento trasversale o su set di dati già esistenti, bensì su un campione determinato di individui.

Una settimana senza social, meno depressione e ansia

“Il presente studio dimostra che chiedere alle persone di smettere di usare i social media per una settimana porta a miglioramenti significativi del benessere, della depressione e dell'ansia”, scrivono i ricercatori, suggerendo che in futuro sarà utile “estendere questo studio a popolazioni cliniche ed esaminare gli effetti a lungo termine”. Come sempre in questi casi, è bene dire che stiamo parlando di un singolo studio, condotto con metodologie solide ma comunque eseguito su un campione ristretto di individui. È comunque una prova ulteriore a dimostrazione degli effetti negativi dell’uso prolungato dei social media sul benessere mentale della popolazione.

La verità è che un effetto negativo, paragonabile a quello di alcune dipendenze, è facilmente riscontrabile in maniera empirica quando ci fermiamo anche solo per un secondo ad analizzare il nostro uso quotidiano dei social media. Zuckerberg e i suoi sodali lo sanno bene. Lo sanno anche le torme di ex-dirigenti social arricchiti e poi pentiti che oggi hanno scoperto una nuova miniera d’oro con i loro tardivi mea-culpa sotto forma di documentari sensazionalistici contro i social.

Perché il loro uso è comunque considerato invevitabile?

Nonostante tutto questo, nonostante la testimonianza della whistleblower Francis Haugen, che ha dimostrato come Facebook sapesse in che modo e a che livello Instagram danneggia la salute degli adolescenti; nonostante le innumerevoli audizioni al Congresso di Mark Zuckerberg; nonostante gli scandali ripetuti e continui; nonostante sia chiaro che lo scopo di ogni singolo social network sia raccogliere dati sulle nostre abitudini; ecco, nonostante tutto questo, non una singola azione normativa è stata presa nei confronti delle grandi conglomerate dei social quando si tratta di salvaguardare la salute e il benessere degli utenti.

C’è un consenso crescente nel considerare i social media come le sigarette del nuovo millennio. Va ricordato però che se oggi diamo tutti per scontato che fumare aumenti esponenzialmente il rischio di cancro o di soffrire di patologie cardiovascolari, ci è voluto più di mezzo secolo per dimostrarlo e per regolare in maniera efficace il marketing del fumo e lo strapotere economico di Big Tobacco.

Nel caso di Zuckerberg e di Big Social siamo ancora all’inizio. Nonostante le prove scientifiche sullo sbilanciamento tra effetti negativi e positivi delle piattaforme come Facebook e Instagram siano sempre di più, stiamo ancora continuando a considerare questi servizi come un elemento inevitabile e ineludibile della nostra quotidianità.

Come si chiede efficacemente lo stesso Newport, “perché continuiamo a trattare questi strumenti come un'inevitabile necessità civile e professionale?”.