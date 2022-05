Nuova sede per Talent Garden Genova: “Racconteremo la nostra storia con il crowdfunding”

I giardini Baltimora sono un angolo verde nel centro di Genova. Ma nel centro proprio: nel cuore del centro storico, a pochi passi da piazza De Ferrari e dalla sua fontana. Sono un posto potenzialmente molto bello che negli anni è diventato molto brutto. Talmente brutto che i genovesi non li chiamano così: li chiamano giardini di Plastica, e se ne tengono alla larga.

Ed è esattamente da lì, da quel nome dispregiativo e sinonimo di degrado, sporcizia e abbandono, che è ripartito il rilancio dell’area: “Così come si ricicla la plastica per creare qualcosa di nuovo e utile, noi vogliamo creare uno spazio rinnovato e importante per la città”, ci hanno raccontato Francesco e Alessandro Cricchio, rispettivamente consigliere e amministratore delegato di Talent Garden Genova. Sì, perché da fine giugno i giardini Baltimora (mappa qui sotto) ospiteranno la seconda sede di TAG nel capoluogo ligure.

google maps: dove si trovano i giardini Baltimora di Genova

TAG Genova: così apparirà l'area di coworking

Mille metri quadrati di scrivanie

Non è stato un percorso facile e soprattutto non è stato un percorso breve: “La nostra idea è sempre stata quella di riqualificare con l’innovazione, come abbiamo fatto agli Erzelli nel 2013”, ci ha detto Cricchio durante la nostra visita in anteprima ai nuovi uffici. Il riferimento è alla prima sede genovese di TAG, che sta in un punto non esattamente accessibile ma che negli anni è migliorato e cresciuto tantissimo: “Volevamo replicare quell’esperienza e quel successo, e nel 2018 ci siamo messi alla ricerca di nuovi spazi. Ci hanno proposto alcuni mercati dismessi, come quello del Carmine o di corso Sardegna (ma non erano abbastanza grandi, ndr), e anche una delle torri della Fiumara”. Che però è un altro posto parecchio distante dal centro.

È solo nel 2019 che è venuta l’idea della zona di Sarzano e dei Baltimora: “Lo scopo era creare uno spazio di coworking aperto tutto il giorno e tutti i giorni e dare vita ad altre attività, come ristorazione e organizzazione di eventi - ci ha raccontato ancora Cricchio - Nel 2020 abbiamo vinto il bando e sono partiti i lavori, prima nella parte esterna, con il verde che è stato allestito da Comune e Compagnia di San Paolo, e poi all’interno, a partire dallo scorso gennaio.

La struttura sarà operativa da fine giugno, ma già oggi si può vedere la forma che avrà; in totale sono circa 1000 metri quadrati, divisi in due parti ben distinte:

un’ala co-office, di 600 MQ e con 50 posti a sedere, dove le aziende possono affittare le scrivanie per i dipendenti, che potranno decidere se fare smartworking da casa oppure da lì;

un’ala coworking, di 400 MQ e con altri 50 posti a sedere.

Senza nascondere la soddisfazione, Cricchio ci ha spiegato che “metà delle scrivanie sono già state vendute per un anno” e che “l’idea è anche un po’ quella di avere un posto comodo e in centro dove poter lavorare prima di godersi la città o di passare qualche ora al mare”. Che è una cosa che da Erzelli si poteva difficilmente fare.

Va bene, ma quando costa questa idea di “due ore di smartwork e poi mi faccio un bagno”? Dipende: per una scrivania fissa, personale e accessibile sempre, si pagano 250 euro al mese; per averla 3 giorni alla settimana se ne spendono 150. TAG, che ha la struttura in comodato per 10 anni, si è appoggiata a Wind per la connessione dati e ad Axpo come partner tecnico e nel progetto ha investito circa 600mila euro.

Il giardino esterno di 200 metri quadrati: qui sorgerà il ristorante

Da sinistra, Francesco e Alessandro Cricchio nella zona dei giardini Baltimora

TAG Genova: come sarà allestito il ristorante esterno una volta terminati i lavori

Il crowdfunding, gli eventi, la formazione

Al resto hanno pensato e penseranno altri: oltre al Comune, il ristorante Tiflis e Bonton Catering apriranno insieme un nuovo ristorante di 200 metri quadrati nel giardino esterno alla sede (l’inaugurazione è in programma a dicembre) e Genova Industrie Navali organizzerà eventi legati al mare, anche collegati al Salone Nautico.

Non è finita: “Abbiamo stabilito accordi con una quarantina di associazioni del territorio e del quartiere per mettere a disposizione questi spazi per le scuole, magari per organizzare corsi di robotica per gli studenti - ci hanno raccontato i Cricchio - e stiamo ragionando sull’ipotesi di trasformare la vicina piazza Faralli in un hub per l’elettrico, con colonnine di ricarica e aree di sosta per auto, bici, monopattini e scooter”.

E poi? “In autunno ci sarà l’inaugurazione ufficiale e creeremo con la stampa in 3D un oggetto a tiratura limitata che rappresenti Talent Garden e che potrà essere acquistato tramite crowdfunding: attraverso la piattaforma racconteremo la nostra storia e raccoglieremo fondi da destinare a un progetto ecosostenibile”. A dimostrazione che davvero dalla plastica può rinascere qualcosa di bello e utile.