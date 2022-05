“Ci siamo ispirati alla metro di New York”: nuovi, misteriosi dettagli sul Nothing Phone (1)

È confermato che Phone (1), il primo smartphone di Nothing, la compagnia co-fondata da Carl Pei (già co-fondatore di OnePlus) arriverà nel corso dell’estate del 2022: nei giorni scorsi, con un lungo video pubblicato su YouTube (visibile più sotto), l’azienda ha svelato qualche piccolo dettaglio sull’aspetto del telefono.

Il protagonista della clip è Tom Howard, responsabile del design di Nothing, che durante l’intervista gioca molto con i concetti di trasparenza e di niente/nulla (Nothing, appunto), come già altri manager dell’azienda hanno fatto in passato (qui la nostra intervista a David Sanmartin, l’altro co-fondatore).

youtube: le parole di Howard sul Nothing Phone (1)

Quel mare di smartphone tutti uguali

Nel video, si sente Howard dire che “la maggior parte degli smartphone Android segue lo stesso schema interno in termini di posizionamento dei componenti, utilizzando connettori diritti tra la parte superiore e quella inferiore per massimizzare l'efficienza”, cosa che secondo lui “ha eliminato gran parte dell'arte e dell'innovazione, poiché pochi brand sono disposti a sostenere i costi, il tempo e le risorse per sfidare questo trend”.

Da qui sarebbe nata l’idea di “riportare l'entusiasmo e l'ottimismo nel settore: la nostra distinta identità di design è coerente in tutti i prodotti e si fonda sulla trasparenza”, anche se “in verità è un percorso in salita tra designer e ingegneri”. Insomma: arrivare a quello che sarà il design definitivo del Phone (1), di cui ancora si sa pochissimo, non è stato facile: “Siamo stati ispirati dalla mappa della metropolitana di New York di Massimo Vignelli e dal modo in cui ha trasformato in arte un sistema complesso”.

Passare dalle cuffie allo smartphone

Da Nothing hanno anche ricordato che “siamo una piccola realtà in un settore maturo” e che “il nostro prodotto di debutto, le cuffie Ear (1) (qui la nostra prova, ndr), è stata la prima occasione per ripensare il modo in cui vengono fatte le cose: anche i magneti dovevano essere lucidati, e i fornitori non erano per niente convinti”.

A sentire Howard, il problema è che “con Phone (1) abbiamo una sfida più grande: abbiamo iniziato a disegnare diversi layout che si distaccassero dai tipici telefoni Android, scegliendo la bobina di ricarica wireless come nostro riferimento tra le centinaia di componenti del telefono e abbiamo giocato con questa come se fosse un puzzle”.

Ora non resta che capire se tutti i pezzi andranno al loro posto, cosa che si potrà scoprire solo “nel corso dell’estate 2022”, e più probabilmente entro la prima metà del mese di luglio.