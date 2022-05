Da Star Wars a Streaming Wars: Disney vuole superare Netflix prima del previsto

La terza stagione di The Mandalorian, poi una nuova serie che fa da prequel a uno spinoff della saga principale di Star Wars, poi un altro serial ambientato nell’universo di Guerre Stellari e con Jude Law come protagonista e poi ancora un film tratto da un libro fantasy che (quasi) nessuno ricorda e pure qualche aggiornamento sul prossimo capitolo di Indiana Jones: in occasione dell’edizione 2022 dell’evento Star Wars Celebration, Disney ha schierato un’impressionante quantità di nuove produzioni che faranno la gioia degli appassionati.

L’impressione è che l’azienda voglia comprensibilmente far fruttare gli investimenti fatti negli anni rilevando marchi e franchise di grande pregio e grande appeal sul pubblico, accelerando ulteriormente l’avvicinamento a Netflix. Perché ovviamente tutti questi nuovi contenuti arriveranno su Disney Plus, che al momento è l’unico fra i grandi canali di streaming che sembra non soffrire la crisi: nei primi 3 mesi del 2022 ha guadagnato altri 8 milioni di abbonati, e secondo i dati di JustWatch è riuscito a prendersi il 18% del mercato, mentre Netflix e Amazon Prime Video hanno perso rispettivamente il 5 e il 4% da gennaio 2021.

Di più: le stime degli analisti prevedono non solo che gli abbonati complessivi alle piattaforme raddoppino nell’arco di 3-4 anni, ma soprattutto che Disney Plus passi da 130 a 285 milioni, superando Netflix (che nel 2026 si fermerebbe a quota 270), Amazon (poco più di 240 milioni) ed Apple Tv Plus (meno di 40 milioni).

Le ultime 3 novità nell’universo di Star Wars

Fra gli annunci, quello meno prevedibile ha riguardato la serie Andor, in cui Diego Luna tornerà nei panni di Cassian Andor, uno dei protagonisti di Rogue One, forse il più bello fra i (non molto belli) spinoff di Guerre Stellari: secondo quanto spiegato, si svolge circa 5 anni prima del film, durerà 12 episodi e arriverà su Disney Plus a partire dal 31 agosto.

Inoltre, è stato confermato che il mandaloriano (e Grogu, ovviamente) torneranno in streaming a partire da febbraio 2023, dopo essere comparsi brevemente in The book of Boba Fett, e che Jude Law sarà fra i protagonisti di Skeleton Crew, un’altra serie ambientata nel mondo di Star Wars, probabilmente più orientata verso un pubblico meno adulto.

Oltre Star Wars, fra Indiana Jones e Willow

Non è tutto, perché l’universo inventato da George Lucas si amplierà ancora, nel breve e nel lungo periodo, con Obi-Wan Kenobi (già disponibile), con una serie dedicata a Lando Calrissian, una incentrata su Ahsoka Tano (con Rosario Dawson) e una sui Rangers of the New Republic, oltre che con un nuovo lungometraggio, intitolato Star Wars: Rogue Squadron, diretto da Patty Jenkins e atteso nel corso del 2023.

Al di là di questo, Disney ha svelato anche il primo trailer di Willow, un nuovo serial che prende le mosse da un semisconosciuto libro di Wayland Drew, a sua volta collegato a un film del 1988, diretto da Ron Howard e prodotto da Lucas, che mise mano anche alla sceneggiatura. Si tratta di una storia di ambientazione fantasy, in cui l’intenzione era (e probabilmente è ancora) quella di replicare il successo di produzioni come Il Signore degli Anelli e appunto Guerre Stellari. Secondo quanto annunciato, dovrebbe arrivare in streaming dal 30 novembre 2022 e farà la gioia dei nostalgici con qualche primavera sulle spalle.

Infine, Indiana Jones: sui social, quelli di Lucasfilm hanno mostrato la prima immagine ufficiale del quinto film della saga, confermando che il protagonista sarà davvero Harrison Ford (che a luglio compie 80 anni) e che il regista sarà James Mangold. E anche che per vederlo dovremo attendere il 2023.