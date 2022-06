La dura mail di Elon Musk contro lo smart working

“Lavoro 16 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per 52 settimane all’anno. E le persone ancora dicono che sono fortunato”.

- Elon Musk, 11 giugno 2020

Il “duro lavoro” per Elon Musk, conta più del talento. L’uomo più ricco del mondo l’ha fatto capire in più di un’occasione in passato. Raccontando come abbia pagato a caro prezzo, nella sua vita, le rare occasioni in cui si è concesso una vacanza. E rimproverando duramente i dipendenti di Tesla che si lamentavano del troppo lavoro: “Potrei starmene a bere Mai Tai con delle modelle nude - avrebbe detto - ma invece me ne sto qui con voi”.

Non stupisce, insomma, la mail di Elon Musk trapelata sui social, rivolta proprio ai dipendenti Tesla che lavorano in smart working. “Il lavoro da remoto non è più accettato” si legge nell’oggetto della mail inviata personalmente dal Ceo dell’azienda.

La mail è stata inviata ieri, 31 maggio, in un periodo in cui i casi Covid negli Usa sono di nuovo in aumento. “Tutti quelli che intendono lavorare da remoto - scrive Musk - devono essere in ufficio per un minimo (e sottolineo *un minimo*) di 40 ore a settimana, oppure devono lasciare Tesla”.

“Se ci sono collaboratori straordinari per cui questo non sarà possibile, giudicherò e approverò direttamente io ogni singolo caso” ha aggiunto l’imprenditore.

La mail di Elon Musk è stata pubblicata da alcuni utenti su Twitter, tra cui il profile Whole Mars Catalog che conta 100mila follower e che si occupa spesso di tematiche legate a Musk e alle sue aziende: Tesla e SpaceX. Proprio questo account ha chiesto direttamente a Musk un commento sulla vicenda: “Hey Elon, molte persone stanno parlando di questa mail. Vuoi dire altro alle persone che credono che lavorare in ufficio sia un concetto antiquato?”.



They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

“Queste persone dovrebbero far finta di lavorare altrove” ha risposto duramente Elon Musk. Che in questo modo. In altre occasioni, infatti, l’imprenditore ha smentito personalmente su Twitter

Con la sua mail e il suo giudizio sui dipendenti che “fanno finta di lavorare” da remoto, Elon Musk ha generato diverse polemiche. Nel panorama dell’industria tech la sua posizione è a dir poco isolata.

Il Ceo di Tesla e SpaceX si è espresso su una piattaforma, Twitter, che ha autorizzato i suoi dipendenti a lavorare “per sempre da casa o da qualsiasi altro posto in cui si sentono più produttivi e creativi”. Una scelta condivisa, negli ultimi tempi, da aziende come Meta, Spotify e Dropbox. Anche Apple, che non condivide l’idea dello smart working permanente, e che comunque ha in mente un piano di rientro ibrido nei suoi uffici (almeno tre giorni a settimana, inizialmente), ha di nuovo rimandato il lavoro in presenza a causa dell’impennata della curva di casi Covid in America.