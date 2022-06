Modificare i messaggi WhatsApp dopo l’invio: come e quando si potrà fare

Insieme con la possibilità di usare un unico account su due smartphone diversi, oppure di avere le reactions con le emoji, quella di poter modificare i messaggi dopo l’invio è fra le funzioni più richieste fra gli oltre 2 miliardi di utilizzatori di WhatsApp nel mondo. E l’azienda, che fa parte del gruppo Meta, sembra intenzionata a dare loro ascolto.

Come si capisce da uno screenshot pubblicato dal sempre ben informato Wabetainfo, presto potremo davvero cambiare il testo di un messaggio dopo averlo inviato. Funzionerà così: pressione lunga sul messaggio che si vuole correggere, così da selezionarlo; clic sul menu a 3 punti e poi clic su Edit (in italiano sarà probabilmente Modifica); fatte le modifiche, il messaggio potrà in qualche modo essere spedito di nuovo.

La nuova funzione nello screenshot pubblicato da Wabetainfo

Non è ancora chiaro se ci sarà una finestra temporale per la modifica dei messaggi, cioè se l’opzione Edit sarà disponibile solo per un numero limitato di minuti, e soprattutto se i messaggi modificati saranno caratterizzati da una qualche evidenziazione che renda più chiaro il fatto che hanno subìto un intervento. Ma è probabile che sia così, come già oggi appare la scritta Questo messaggio è stato cancellato sui messaggi rimossi.

Nemmeno è ancora chiaro quando questa funzione sarà disponibile: lo screenshot è tratto dall’ultima beta di WhatsApp per Android, dunque non dovrebbe mancare molto perché possa essere provata dai beta tester. Anche perché è dal 2017 che l’azienda sta ragionando su questa possibilità, di cui sono state trovate tracce anche nella versione beta 2.17.26, sempre per Android.