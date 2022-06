Amazon Key: a Milano e Roma arrivano le consegne automatizzate

Non sono ancora le consegne con i robot, che negli Stati Uniti e in Asia sono ormai molto più diffuse di quello che si potrebbe pensare e di cui su Italian Tech abbiamo scritto spesso, ma quasi: qui l’automazione non sta nel chi fa la consegna ma nel come viene fatta.

Il servizio si chiama Amazon Key, è stato sperimentato negli USA per oltre 5 anni e adesso arriva anche in Italia: i corrieri possono consegnare i pacchi ai destinatari, se vivono in un condominio, anche non sono a casa. Funziona grazie a una bacheca digitale (questa), che si trova all'ingresso del palazzo: i fattorini si fanno riconoscere e la porta viene aperta. Alla base di tutto c’è la tecnologia dell’italiana Laserwall, da cui hanno confermato che in questa fase iniziale il servizio interesserà un migliaio di palazzi fra Milano e Roma.

Laserwall già produce schermi per i condomini, sorta di lavagne digitali che forniscono (per esempio) informazioni utili sul quartiere e che adesso funzioneranno anche come portinaio automatico per le consegne di Amazon.

Consegna Sicura per gli acquisti importanti: come funziona l’ultima novità di Amazon di Emanuele Capone 17 Gennaio 2022 Password monousodi Emanuele Capone

Corrieri monitorati in tempo reale

Esattamente come accade negli States, i corrieri saranno identificati e tracciati in tempo reale tramite il cloud di Amazon e otterranno l’accesso al condominio attraverso una chiave digitale temporanea e valida per un solo ingresso.

Scopo di tutto è sia migliorare l’efficacia del servizio sia contrastare il fenomeno del cosiddetto porch pirate, il furto di pacchetti lasciati davanti alle abitazioni (sul portico, che in inglese è porch) in assenza dei destinatari.

Non è finita: sempre negli USA, Amazon sta stabilendo accordi con centri commerciali e supermercati per permettere loro di inserire alcuni prodotti su una vetrina particolare del sito e lasciare che le persone li acquistino direttamente online; a quel punto, il fattorino passerà dal negozio per ritirare gli oggetti ordinati (o la spesa) e consegnare tutto al cliente. Che sia in casa oppure no.