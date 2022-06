Tesla licenzia 10.000 dipendenti. Musk: "Pessima sensazione sull'economia"

Elon Musk ha una "pessima sensazione" riguardo l’andamento globale dell’economia, tanto da annunciare per Tesla il taglio del 10% del personale. E’ quanto ha rivelato Reuters che è entrata in possesso di una email inviata al personale. L'oggetto della lettera, riporta l'agenzia, è: “Sospendere tutte le assunzioni in tutto il mondo". Il titolo della società, dopo un premarket positivo a Wall Street, subito dopo la pubblicazione della notizia ha virato in negativo e ora perde il 3,5%.

L'email sarebbe stata inviata ai dirigenti di Tesla giovedì scorso. Da un calcolo fatto dall'agenzia, il numero dei lavoratori che potrebbero essere colpiti dal taglio è di circa 10.000. E’ la seconda mail inviata ai dirigenti in settimana dopo quella sullo stop allo smart working: “Tutti in Tesla sono tenuti a spendere un minimo di 40 ore in ufficio a settimana", aveva scritto Musk in un'altra email inviata ai dipendenti martedì sera. "Se non vi presentate, penseremo che vi siete dimessi".

Optimus potrebbe essere presentato il 30 settembre

L’esclusiva Reuters arriva qualche ora dopo un tweet in cui Elon Musk annunciava che il Tesla Ai Day, l’evento in cui la società annuncia gli ultimi progressi in campo tecnologico, dell’intelligenza artificiale e dell’automazione, verrà spostato dal 19 agosto al 30 settembre.

Il motivo, spiega lo stesso Musk, è perché per il 30 settembre probabilmente la società sarà in grado di presentare la nuova generazione dei prototipi Optimus: “Potremmo avere un prototipo Optimus funzionante per quel giorno”, ha scritto Musk.

Conosciuto anche come Tesla Bot, Optimus è un progetto di robot umanoide che punta a far fruttare i traguardi ottenuti dalla società nel campo della guida autonoma e dell’intelligenza artificiale per creare robot in grado di lavorare a compiti banali, anche nella produzione di auto elettriche.

Alto 1,80 metri, definito “operoso e amichevole”, Optimus è stato presentata durante l’ultimo Tesla AI Day ad agosto del 2021 e ha suscitato scetticismo e critiche da parte di molti, convinti che nel medio periodo questi robot potrebbero sostituire l’intera forza lavoro di Tesla. Per Musk però, oltre a rappresentare un’ottima possibilità di business, capace forse nel lungo periodo di superare anche quello creato fin qui con Tesla, si occuperà principalmente di compiti banali. Almeno per ora.

La polemica con il sindacato tedesco

Intanto il sindacato tedesco si fa beffe dell'ultimatum di Elon Musk sullo smart working e sulla richiesta di tornare al lavoro in presenza per almeno 40 ore alla settimana o lasciare l'azienda: "Chiunque non sia d'accordo con queste richieste unilaterali e voglia opporsi, in Germania ha il potere dei sindacati alle spalle, come previsto dalla legge", ha spiegato Birgit Dietze, leader dell’associazione IG Metall di Brandeburgo Sassonia.

Il sindacato IG Metall, fortissimo nello stato tedesco dove si trova lo stabilimento di Tesla, chiama così a raccolta i circa 4.000 dipendenti tedeschi di Tesla, che dovrebbero diventare 12.000 a breve. E dimostra a Musk che i rapporti con delle aziende con i lavoratori in Germania sono molto diversi da quelli degli altri Paesi del mondo.

Basti dire che i dipendenti dello stabilimento Tesla di Gruenheide, in Germania, hanno eletto 19 rappresentanti sindacali già al primo consiglio dei lavoratori dello scorso febbraio. Per capire il discorso, sapete quanti rappresentanti sindacali ci sono in tutte le altre fabbriche Tesla negli Usa? Nessuno. Zero. Ecco perché lo scorso febbraio Musk si è opposto con forza a questa scelta dei suoi dipendenti tedeschi.

Ma non basta. I lavoratori tedeschi sono abituati ad avere ricchi bonus di fine anno se le vendite delle auto volano (in casa Volkswagen si è arrivati fino a 10 mila euro di premio) e di questi bonus spesso si discute in fase si accordo sindacale. Argomento però mai trattato in casa Tesla. In più i lavoratori tedeschi dell’auto non hanno mai interagito direttamente con un Ceo: non è mai esistito un numero uno di una casa automobilistica che si sa rivolto direttamente agli operai (nel caso di Musk per altro accusandoli di cialtronaggine…).

E’ vero che in Germania non esistono leggi che sanciscano il diritto di lavorare da casa, ma il ministero del Lavoro sta mettendo a punto politiche che aumentino la flessibilità dei lavoratori. E non è un caso che molte aziende, tra cui le case automobilistiche, abbiano già adottato modelli di lavoro ibridi sulla scia della pandemia di coronavirus che ha costretto le aziende a far lavorare il personale da casa. Elon Musk contro lo smart working: "Il lavoro da remoto non è più accettato" di Pier Luigi Pisa 01 Giugno 2022 Il casodi Pier Luigi Pisa

Dura anche la reazione della concorrenza: "Abbiamo una visione fondamentalmente diversa sulla creazione di un ambiente di lavoro attraente e puntiamo sulla responsabilizzazione e sulla responsabilità personale dei nostri team per bilanciare il rapporto tra lavoro mobile e lavoro di persona", ha spiegato Gunnar Kilian, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen responsabile delle risorse umane. Una versione appoggiata pubblicamente da Bmw e Mercedes: "Il lavoro ibrido – ha spiegato infatti un portavoce della casa di Stoccarda - è il modello di lavoro del futuro... sono possibili diverse forme, dalla presenza completa al lavoro prevalentemente a distanza".