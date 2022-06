Mips, la tecnologia anti-trauma per i caschi da bici (e non solo)

Provare un casco, per bicicletta o altro, è sempre strano e complicato: lo provi, ma non vuoi provarne proprio tutte le caratteristiche. Non vuoi provare se e quanto può davvero proteggerti in caso di caduta. Perché non vuoi cadere, ovviamente. Ancora di più se è un casco dotato della tecnologia Mips, il cui scopo è prevenire un eventuale trauma cranico dopo un incidente.

È con questi pensieri in mente che abbiamo iniziato il test del MET Trenta 3K Carbon Mips su una bici stradale (che a sua volta avevamo provato qui) per le vie di una città italiana che non c’è bisogno di rivelare: come più o meno tutte le città italiane, non è purtroppo molto accogliente con le biciclette. E dunque fa sicuramente piacere avere qualche protezione in più quando si pedala in mezzo al traffico.

Il Trenta 3K Carbon ha il telaio di carbonio ed è un casco di fascia alta e dal prezzo alto (oltre 300 euro), ma qui il punto non è questo. Il punto è il bollino giallo che indica la presenza del sistema Mips: la sigla sta per Multi-directional Impact Protection System, è una tecnologia di origine svedese e quello che dovrebbe fare è ridurre l'impatto delle forze rotazionali dovute agli urti laterali sul cranio, riducendo di conseguenza il rischio di lesioni cerebrali in caso di incidente o caduta. Nella pratica, riesce a farlo grazie a uno strato a basso attrito posizionato tra la calotta e il rivestimento del casco (visibile nella foto qui sotto): l’idea è quella di consentire alla testa di muoversi all'interno del casco, appunto reindirizzando l'energia rotazionale di un eventuale impatto.

Guida all’acquisto della bici elettrica: quale comprare e come scegliere quella giusta di Emanuele Capone 25 Giugno 2021 di Emanuele Capone

Il sistema Mips funziona oppure no?

Durante le nostre uscite in bici non siamo caduti, quindi non sappiamo se il sistema Mips ci avrebbe davvero salvato da un trauma cranico. Quello che sappiamo è che averlo non sembra comportare alcuno svantaggio: non c’è praticamente aggravio di peso, perché lo strato di materiale supplementare è davvero leggero (complessivamente, il Trenta 3K Carbon pesa appena 220 grammi), e nemmeno si percepisce alcun fastidio sulla testa, neppure nelle giornate più afose e neppure a confronto con altri caschi privi di Mips.

Studi recenti, citati anche dall’americana Helmets, associazione no-profit fondata alla fine degli anni Ottanta, hanno confermato che il Mips comporta “miglioramenti nella riduzione del movimento rotazionale”, che è fra le cause più comuni di traumi e commozioni cerebrali dopo un incidente.

Al di là di questo, a ribadirne l’utilità c’è in qualche modo la sua diffusione: sviluppato nel 1996, ormai il Mips (disponibile anche per chi pratica sci, motociclismo ed equitazione) è diventato uno standard del settore, anche fra i professionisti, e sono davvero pochi i produttori che non lo adottano. A oggi, secondo i dati diffusi dall’azienda, questo sistema viene usato in oltre 500 modelli di caschi e anche è stato molto imitato: la svedese POC ha sviluppato una tecnologia simile, così come la sudafricana Leatt o l’americana Trek.

Cannondale Synapse, la bicicletta con luci e radar accessibile (quasi) a tutti di Dario D'Elia 17 Aprile 2022 Prova su stradadi Dario D'Elia

La questione del prezzo

A questo punto l’unico dubbio riguarda l’aspetto economico: quanto costa dotare il proprio casco del sistema Mips, nella speranza di non usarlo mai? Praticamente niente, nel senso che non ci sono differenze rilevanti fra un casco con e uno senza: nella fascia di prezzo sotto i 100 euro, si arriva a 15-20 euro in più, ma salendo le distanze si assottigliano sino ad azzerarsi. Anzi: in una breve ricerca di mercato, abbiamo trovato addirittura caschi senza Mips che costavano una decina di euro in più rispetto alle loro controparti con.

Insomma: ci sembra che non ci sia alcuna ragione, né di buonsenso né economica, per non consigliare la tecnologia Mips nell’acquisto del prossimo casco, che è il motivo per cui questo Tech Test si conclude così e senza i nostri tradizionali Cosa ci è piaciuto e Cosa non ci è piaciuto. Anche se in realtà una cosa che ci è piaciuta c’è: ci è piaciuto non essere caduti.