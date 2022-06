AIHelp, l’iniziativa (italiana) per la difesa dei princìpi etici delle IA

Le Intelligenze artificiali (IA) pongono problemi che vanno al di là della tecnologia e sconfinano nell’etica e nella filosofia. Ed è un bene, perché ogni dilemma etico risolto contribuisce allo sviluppo delle IA. Si tratta di temi elevati e multidisciplinari che danno nuovo spolvero a professioni “antiche”: ai tavoli di discussione siedono sì ingegneri e sviluppatori, ma anche filosofi, psicologi, sociologi, avvocati. Quelle legate alle IA sono discipline composte che vivono di molteplici competenze e queste devono potersi interfacciare parlando un linguaggio comune a tutti: questa zona franca è l’etica delle IA. In qualsiasi ambito ci si muova è opportuno che i confini dell’etica restino sempre circoscritti. È possibile innamorarsi di un’intelligenza artificiale? di Francesco Marino 31 Maggio 2022 L'analisidi Francesco Marino

Tra i promotori di AIHelp, Gianvirgilio Cugini, avvocato specializzato in aspetti digitali, spiega il senso dell'iniziativa: "Nel 2019 sono stato invitato all'Olivetti Day di Brescia e, preparandomi per quella conferenza, ho notato che non era ancora nato un punto di ascolto di queste tematiche e, allora, per segnalare i potenziali pericoli delle derive che possono seguire, ho dato vita a AIHelp, invitando chiunque a fare segnalazioni".

Un osservatorio che è rimasto per lo più fermo, anche a causa della pandemia spiega Cugini: “L’iniziativa si è fermata ma l’idea rimane: occorre segnalare violazioni perché i principi etici e morali, anche se spesso non ce ne accorgiamo, possono essere facilmente violati. Basti pensare alle raccolte di dati personali che avvengono quando accediamo a un sito web, anche da smartphone, e più le IA diventano pervasive, più veniamo indirizzati a quei temi che possono appagare i nostri desideri, accompagnandoci sempre di più in una deriva di impoverimento della persona. Rimaniamo concentrati su ciò che ci interessa e togliamo definitivamente lo sguardo dal resto del mondo. L’Unione europea si è interessata al problema ma negli ultimi due anni le iniziative volte a questi temi si sono un po’ annacquate causa Covid”.

Cosa può fare AIHelp

Cosa si può fare per osteggiare questo rischio? "Cercare di sviluppare gli aspetti di carattere culturale e informare il più possibile affinché le persone siano consapevoli. AIHelp vuole raccogliere segnalazioni di violazioni e rappresentare una resistenza a quello che definisco 'oppio digitale', l'attitudine di ognuno di noi di avere sempre in mano dispositivi continuando così a fornire dati che rischiano di rinchiuderci in 'silos' dai quali possiamo fare fatica a uscire. Le IA sono più veloci e adattive di noi. AIHelp non contesta l'uso delle IA che ci permetteranno di fare grandi cose ma, nel momento in cui vengono utilizzate per renderci consumatori manipolabili, ci si pone un problema e occorre aiutare le istituzioni nel raccogliere gli elementi distorsivi".

Cugini, peraltro membro coordinatore di una commissione del ministero dei Beni culturali per elaborare le linee guida nell’uso degli Nft in campo artistico, vuole portare a conoscenza delle istituzioni preposte ogni violazioni riscontrata e certificata, affinché ogni abuso venga intercettato nel minore tempo possibile. “Tutto ciò, conclude, senza bloccare lo sviluppo delle IA. AIHelp è una sorta di sasso nello stagno e ho la sensazione che oggi l’opinione pubblica non percepisca questo tipo di problemi”.