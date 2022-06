Il Nothing Phone (1) arriva il 12 luglio, e qui c’è la sua prima foto

In un tweet pubblicato nella mattina italiana del 15 giugno, Carl Pei, co-fondatore di Nothing (e già co-fondatore di OnePlus) ha svelato la prima immagine del Phone (1), il primo smartphone dell’azienda.

Lo ha fatto, come ha cinguettato lui stesso, perché “al giorno d'oggi le indiscrezioni e i leak sono più difficili da controllare” e perché “molti di voi stanno aspettando da molto tempo”. E quindi, “questo è il design del telefono”. Nella foto se ne vede solo la parte posteriore, che dovrebbe essere semitrasparente e in cui è ben evidente la posizione della piastra per la ricarica wireless.

“Ci siamo ispirati alla metro di New York”: nuovi, misteriosi dettagli sul Nothing Phone (1) di Emanuele Capone 27 Maggio 2022 Smartphonedi Emanuele Capone

Del telefono, che sarà presentato il 12 luglio prossimo durante un evento online battezzato Return to Instinct, si sa davvero poco quanto a caratteristiche tecniche: avrà processore Qualcomm Snapdragon (ma non è ancora chiaro quale sarà) e come sistema operativo una versione personalizzata di Android chiamata Nothing OS, di cui l’azienda ha mostrato qualche dettaglio lo scorso marzo.