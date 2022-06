Elon Musk ai dipendenti di Twitter: "Costi superano le entrate, possibili licenziamenti"

In vista dell'acquisizione di Twitter - un'operazione da 44 miliardi di dollari messa in dubbio più volte da quando è stata formulata l'offerta - Elon Musk ha incontrato per la prima volta i dipendenti del social network.

L'incontro si è tenuto privatamente ma circolano indiscrezioni su quanto detto dall'imprenditore.

La Cnbc, in particolare, ha pubblicato le risposte date da Musk ad alcune delle domande più interessanti poste dai dipendenti.

A una domanda su possibili licenziamenti, l'amministratore delegato di Tesla e SpaceX ha risposto: "Dipende. Twitter deve diventare una società in salute. Al momento i costi superano le entrate". "Chiunque contribuisca significativamente - ha aggiunto Musk - non ha nulla da temere".

Pare che Musk si sia espresso anche sul lavoro da remoto, sottolineando come la sua posizione nei confronti dei dipendenti Tesla - a cui è stato perentoriamente chiesto il lavoro in presenza - non è detto che riguardi anche chi lavora in Twitter.

"Tesla produce auto - avrebbe detto l'imprenditore - e le macchine non si fanno da remoto". Musk ha aggiunto, inoltre, che "se qualcuno eccelle nel suo lavoro, lo smart working può essere concesso" ma che "è preferibile il lavoro in presenza".



Stando a quanto riporta Bloomberg, Elon Musk avrebbe rinnovato la sua volontà di rendere Twitter un luogo in cui vige la libertà di parola assoluta. Per questo gli utenti, ha affermato l'imprenditore, "dovrebbero poter scrivere anche cose oltraggiose: l'importante è che Twitter non le promuova".

Preoccupato dai bot che popolano Twitter, al punto da mettere a repentaglio l'acquisizione del social, Musk ha detto che vuole far crescere fino a 1 miliardo gli utenti attivi quotidiani. Attualmente sarebbero circa 230 milioni.

La conversazione ha toccato i temi più disparati. Dopo aver detto di non essere interessato alla carica di amministratore delegato di Twitter, Musk ha deviato per alcuni minuti la conversazione sugli alieni - "Non ho le prove della loro esistenza" - e sul flusso di coscienza degli esseri umani.



Terminato l'incontro, i dipendenti si sono riversati sulla loro bacheca su Slack per scambiarsi commenti. In molti si sono detti preoccupati dei possibili licenziamenti e di una moderazione meno rigida nei confronti dell'hate speech. Alcuni hanno anche improvvisato meme per ironizzare su quanto fossero eccezionali al lavoro, dote che - come ha sottolineato Musk - garantirebbe il lavoro da remoto.