Dal Portal allo smartphone, dagli occhiali VR alle app del Creative Labs: tutti i flop di Facebook

Il Facebook phone, che poi era un Htc First con una versione personalizzata di Android (a sua volta battezzata Facebook Home), fu un flop disastroso. Era il 2013 e quel modello era nato vecchio nelle specifiche tecniche e deludente nell'esperienza proposta all'utente. Il gruppo aveva le spalle già sufficientemente larghe da resistere al colpo, ma non fu una bella figura. Portal non ripercorrerà la stessa storia ma certo non ha dato vita alla gamma di prodotto che Meta si aspettava: la notizia, infatti, è che quei grossi smart display lanciati nel 2018 non saranno più venduti ai consumatori privati. Quei dispositivi - Portal, Portal+, Portal TV, Portal Go e Portal Mini - verranno infatti riservati alla clientela business: da "portali" che avrebbero dovuto rivoluzionare l'intrattenimento casalingo diventeranno costosi arredi da videoconferenze in ufficio (come se non ce ne fossero già abbastanza).

Un bel passo indietro, anticipato da The Information e confermata da una fonte a The Verge, che d’altronde rientra nelle strategie di riorganizzazione del comparto hardware del gruppo californiano, impegnatissimo nello sviluppo del suo metaverso. E sempre più concentrato a sviluppare e produrre i visori Oculus, che sono lo strumento principe per tuffarsi nella realtà virtuale. Non ci sono dati ufficiali a disposizione ma la sensazione è che i Portal non fossero esattamente dei best seller, nonostante i prezzi tutto sommato abbordabili e le funzionalità non troppo diverse da altri simili smart display. Le uniche cifre sono quelle diffuse dal gruppo Idc secondo il quale Meta ha spedito circa 800mila pezzi nel 2021, assicurandosi meno dell’1% del mercato globale degli smart speaker e degli smart display.

Forse lo scandalo Cambridge Analytica, esploso proprio nel 2018, non ha aiutato: per usare Portal occorre loggarsi con i propri estremi del social e all’epoca l’ondata di sfiducia nei confronti della piattaforma, che d’altronde prosegue ancora oggi, non costituiva certo il miglior presupposto per mettersi un “occhio” di Menlo Park in casa.

Gli altri flop, da Poke a Diem

Se del Facebook phone abbiamo già parlato, Portal non è certo il solo altro fiasco - di prodotto e non di privacy, scandali vari o regolamentazioni - del colosso californiano. Il grosso delle delusioni, trattandosi di una software company, è arrivato dal bombardamento di applicazioni proposte nel tempo per rispondere alla crescente pressione di nuovi e più freschi concorrenti. Gran parte di queste app sono state ideate dai Creative Labs del gruppo: si tratta di nomi nella sostanza sconosciuti o dimenticati. Una fu, nel 2012, Poke, una sorta di clone di Snapchat. Anni prima c’era stato un primo scandalo legato alla riservatezza con Beacon, una specie di aggregatore di attività sul web che venivano automaticamente ripubblicate sulle bacheche. Venendo a tempi più recenti, la più grossa scottatura di Mark Zuckerberg è senz’altro Libra/Diem, la stablecoin con relativo wallet (Calibra) al solito lanciata in pompa magna e svenduta pochi mesi fa a un anonimo istituto di credito statunitense.

Non arriveranno neanche gli occhiali AR

Anche un altro progetto in cantiere, battezzato internamente Nazare, subirà un cambiamento di tempi e strategie. Si tratta degli occhiali per la realtà aumentata, che non vedranno la luce nel 2024, come inizialmente programmato. Se ne vedranno dei pezzi sperimentali, prototipi buoni per gli sviluppatori, ma l’arrivo in commercio slitterà ancora, non si sa di quanto.