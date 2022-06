Novità per Capcom: tornano i lottatori di Street Fighter e si rinnova Resident Evil

In questo inizio di estate calda, lo Showcase Capcom ha regalato ai videogiocatori non pochi brividi: durante una presentazione online, lo sviluppatore e publisher nipponico ha fornito numerosi dettagli sulla lineup di titoli in arrivo nel prossimo futuro, a partire dal debutto (il 30 giugno) di Monster Hunter Rise Sunbreak. Inoltre, non sono mancate rivelazioni sul mondo di Resident Evil, sul nuovo videogioco Exoprimal e sull'atteso Street Fighter 6.

Nuovi contenuti in arrivo per la saga di Resident Evil

Resident Evil 4 è sicuramente tra gli episodi più amati della serie, quello che ne ha ridefinito le meccaniche, quindi non stupisce che durante lo show il director, Yasuhiro Ampo, e il producer, Yoshiaki Hirabayashi, abbiano parlato della rivisitazione di questo classico del 2005. Il team di sviluppo mira a rafforzare gli elementi chiave che hanno caratterizzato il titolo, dal grande senso di solitudine e accerchiamento al fanatismo dei nemici, così disturbante nella versione originale che si ritroverà, assicurano, nel Remake di questo importante survival horror, atteso il 24 marzo 2023.

Il primo DLC di Resident Evil Village, Winters’ Expansion, arriverà invece il 28 ottobre di quest’anno su tutte le piattaforme: l’espansione include una modalità in terza persona per la campagna, The Mercenaries Additional Orders con nuovi livelli e personaggi giocabili come Chris Redfield, Heisenberg e Lady Dimitrescu. Soprattutto, la storia in Shadows of Rose, ambientata 16 anni dopo gli eventi visti in Resident Evil Village, che si concentrerà sul personaggio di Rose Winters, figlia del protagonista principale. Infine, il producer di Resident Evil Village, Tsuyoshi Kanda, ha annunciato che la storia principale del gioco è in sviluppo per PlayStation VR2 e MAC.

Dinosauri protagonisti e l’imminente Monster Hunter Rise Sunbreak

Orde di dinosauri affolleranno invece Exoprimal, nuova proposta originale di Capcom cui è possibile registrarsi per avere la possibilità di partecipare al closed network test su Steam per PC, che inizierà a luglio, così da essere tra i primi a provare questo gioco d'azione a squadre prima della distribuzione, prevista nel 2023.

I cacciatori di mostri possono invece provare un primo assaggio di Monster Hunter Rise Sunbreak, immergendosi nell'azione prima del debutto del 30 giugno, con una demo gratuita per Nintendo Switch e Steam.

Una nuova storia per Street Fighter 6

L’amato franchise di picchiaduro tornerà nel 2023 con nuovi sfidanti e personaggi, effetti visivi che promettono di essere strabilianti, meccaniche di scontro rinnovate, nuove opzioni di controllo, funzionalità di commento in-game e una modalità storia definita “rivoluzionaria”.

Capcom ha conclusi la carrellata di titoli con due antologie retrò: Capcom Fighting Collection, che comprende 10 classici videogiochi arcade competitivi arricchiti da versioni multiplayer online, in arrivo il 24 giugno; e Capcom Arcade 2nd Stadium, collection arcade con 32 titoli retrò, disponibile dal 22 luglio.