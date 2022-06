Inventare il futuro camminando all'indietro: cos'ha raccontato Amazon a Las Vegas

Un assistente digitale capace di imitare qualsiasi voce dopo aver ascoltato meno di un minuto di audio “per far durare i ricordi” di chi non c’è più. Un piano per portare centomila turisti all’anno in orbita e finanziare altre missioni spaziali che colonizzeranno lo spazio sfruttandone le risorse naturali. Un sistema di intelligenza artificiale capace di aiutare i programmatori a scrivere codice. Robot autonomi che si muovono nei centri di logistica spostandosi tra i magazzinieri e trasportando milioni di pacchi, come in una complessa sinfonia. E decine di altre piccole e grandi novità.

Il ritorno sul palco “in presenza” di Amazon è stato un susseguirsi di piccole grandi sorprese. L’evento re:Mars della divisione AWS (quella che si occupa di cloud computing e produce una delle principali fonti di profitto per l’azienda di Jeff Bezos, con 18,5 miliardi di dollari nel 2021) si è tenuto in questi giorni a Las Vegas e ha richiamato più cinquemila tra sviluppatori e analisti del settore. Re:Mars è nato nel 2019 come “fratello minore” di re:Invent, il grande raduno dedicato al cloud che si tiene a dicembre, ma ha un obiettivo diverso.

Cosa significa re:Mars

La sigla, che strizza l’occhio al pianeta Marte (l’ossessione di Jeff Bezos oltre che di Elon Musk), è infatti l’acronimo di Machine learning, Automation, Robotics e Space. Dall’intelligenza artificiale (che è stata la vera protagonista di questa edizione) alla logica di sfruttamento del sistema solare come alternativa alle risorse in via di esaurimento del nostro pianeta, non c’è stato tema che non si stato toccato in tre giorni di keynote, seminari, incontri.

La conquista dello spazio l’ha spiegata chiaramente Brent Sherwood di Blue Origin: “Lo spazio è importante a livello esistenziale: viviamo su un pianeta molto grande con una biosfera molto sottile e debole. Con delle risorse limitate. Non sappiamo quante persone possa sostenere: forse 15 miliardi. Forse 10. Forse 5, e quindi siamo già andati oltre la capacità di carico della biosfera. Jeff Bezos dice che ci sono due strade: allocare risorse sempre più limitate con modi sempre più conflittuali, oppure aprire la via dello spazio per una crescita illimitata”.

Colonizzare la Luna per le sue materie prime

La filosofia di Amazon e Blue Origin, la società aerospaziale di Bezos, è semplice: sfruttare lo spazio non nell’ottica dell’esplorazione e dell’espansione pacifica, bensì in quella dello sfruttamento e dell’esperienza. Cioè: turismo da un lato e miniere per raccogliere elementi preziosi dall’altro. “La Luna ha una superficie pari a quella dell’Africa. È l’ottavo continente e si trova a quattro giorni di viaggio da Cape Canaveral”, spiega Sherwood.

L’obiettivo è colonizzarla e raccogliere materiali preziosi dalla superficie. Ci sono accordi con aziende per lo sviluppo di rover più economici, per potenziare i carichi dei lanciatori di Blue Origin. Ma anche per costruire una stazione spaziale: Orbital Reef, che sorvola la Terra in un’orbita bassa e deve sostituire la Stazione spaziale internazionale. Una stazione capace di accogliere 100mila visitatori e lavoratori all’anno. Democratizzare lo spazio.

“Il nostro approccio – dice Sherwood – è costruire la capacità per fare tutto questo, chiavi in mano: dal cloud per i modelli di simulazione agli apparati di trasmissione, dai lanciatori ai moduli della stazione. Tutto a prezzi sempre più bassi, per attrarre aziende e far partire la conquista dello spazio”.

Alexa, Astro e i 'dati sintetici'

Su un fronte completamente diverso si alternano sul palco del convention center dell’Aria Resort una dozzina di ingegneri e specialisti di intelligenza artificiale. Da Alexa, l’assistente digitale di Amazon, al piccolo robot Astro, dal cloud di AWS ai sistemi di gestione dei robot in fabbrica, Amazon è determinata a investire sempre di più sul binomio cloud e machine learning.

L’addestramento delle intelligenze artificiali avviene tramite l’analisi di infiniti pacchetti di dati che devono essere raccolti con costi significativi. Per questo l’azienda investe in ”dati sintetici“, cioè generati proceduralmente e utilizzati per addestrare le intelligenze artificiali con il lavoro di altre intelligenze artificiali. “Sono loro il vero oro del futuro”, ci dice Swami Sivasubramanian, a capo della sezione Data e Machine Learning di AWS .

Proteus lavora a fianco degli umani

Anche qui Amazon vuole risolvere problemi che si trova ad affrontare, democratizzare l’intelligenza artificiale e al tempo stesso fare business. Quindi offre sistemi per terze parti che consentono di utilizzare il cloud per generare ad esempio i dati necessari ad addestrare le intelligenze artificiali di una fabbrica, e al tempo stesso li usa internamente per far crescere i suoi robot che lavorano nei centri di logistica: sono più di mezzo milione e in questi giorni si aggiunge Proteus, trasportare i grandi carrelli pieni di merce nei vari settori dei centri logistici e di smistamento di Amazon. “La differenza – spiega a Italian Tech Tye Brady, Chief Technologist per la robotica di Amazon – è che prima i robot si muovevano in spazi dedicati e protetti, ora si muovono assieme al nostro personale, senza problemi”.

Tra pochi mesi Proteus inizierà a lavorare in coppia con Cardinal, il braccio robotico di Amazon che può sollevare fino a 23 chili. Sistemi di visione computerizzata, riconoscimento di oggetti, manipolazione, gestione intelligente e autonoma degli spostamenti, sono il cuore di questi strumenti che servono per moltiplicare l’efficienza dei magazzini dove oggi lavorano un milione di persone.

Sviluppare codice con l'AI

Le attività nei centri logistici di Amazon fanno eco a quello che succede con il settore degli sviluppatori: sul cloud Amazon ha preparato CodeWhisperer, la risposta di AWS a CoPilot di GitHub (proprietà di Microsoft). Un sistema complesso, addestrato usando codice libero e codice interno di Amazon per imparare a correggere e soprattutto aiutare i programmatori a trovare delle soluzioni in maniera rapida. Basta premere un tasto e CodeWhisperer si affianca al programmatore offrendo soluzioni, alternative, suggerimenti.

Ma anche nel mondo dei prodotti commerciali, quelli rivolti direttamente ai consumatori (che Jeff Bezos definisce come “l’ossessione” della sua azienda) le novità ruotano attorno soprattutto all’intelligenza artificiale. Da Astro, il piccolo robot che Amazon ha presentato e poi lanciato solo negli Usa e solo su invito sei mesi fa, ad Alexa, l’onnipresente assistente digitale (che tra pochi mesi verrà anche inviata nello spazio per un test di usabilità come strumento di assistenza per le missioni degli astronauti) che impara a fare cose nuove quasi quotidianamente, le novità non mancano.

"Alexa non è viva"

In particolare, come ci ha spiegato Prem Natarajan, responsabile di Alexa AI in questa intervista esclusiva, l’intelligenza artificiale di Alexa sta diventando diffusa, attenta al contesto, capace di orientarsi e imparare autonomamente, attivandosi in maniera proattiva. Siamo lontani anni luce dall’idea di coscienza o di “vita” di cui si è parlato nelle scorse settimane sui giornali, ma comunque è una evoluzione significativa del ruolo di quello che all’inizio sembrava un risponditore a domande predeterminate e adesso invece è in grado di sostenere conversazioni strutturate in maniera sofisticata.

Amazon sta attenta a molte delle cose che stanno succedendo intorno a lei e, come tutte le grandi del tech si può permettere il lusso di avere alcuni tra i migliori scienziati come consulenti e fare investimenti mirati su tecnologie di frontiera. A partire dal quantum computing, dove anche Google e Ibm si muovono rapidamente, ma anche nel settore dei veicoli elettrici, con l’acquisto nel 2020 di Zoox, la piccola startup che si occupa di produrre veicoli a guida autonoma dalla forma buffa e squadrata ma dall’efficienza micidiale che sono in fase di test senza supervisione (praticamente abbandonati a se stessi) in alcune città americane.

Il futuro è dei robot?

Amazon tiene nascosta nel polsino anche la carta dei robot, che l’azienda ritiene saranno uno dei prodotti più importanti dei prossimi anni e che, per essere fatti bene, devono risolvere una serie di problemi e instabilità. Un lavoro in cui Astro, il ”piccolo“ robottino per la casa, rappresenta il primo passo. È piccolo, non è umanoide ma ricorda un cucciolo con gli occhioni e il viso simpatico e fa di tutto per non spaventare. A differenza di Spot, il cane robot di Boston Dynamics che invece incute un certo timore perché grande e privo di movimenti o tratti rassicuranti.

Amazon continua a lavorare anche alla reinvenzione del business dei negozi fisici, con una nuova apertura anche nel settore dell’abbigliamento. In Italia ancora non sono arrivati ma ci sono una serie di innovazioni “che ogni anno – ci dice Dilip Kumar, vicepresidente per il Physical Retail di Amazon – miglioriamo e portiamo più vicino ai clienti”. Come Amazon Dash Cart, carrello automatico per i supermercati, Amazon One per entrare e fare la spesa in modo contactless e Amazon Style per comprare abbigliamento personalizzato. È tutto gestito da sistemi di intelligenza artificiale sofisticati che, sia nei negozi di Amazon che in quelli dei partner britannici, permettono di avere una esperienza molto diversa da quella di un negozio tradizionale: si compra semplicemente prendendo e uscendo, a capire quanto dobbiamo pagare ci pensa poi il cloud.

Il fiore che cresce nello spazio

Amazon si fa forza di un gruppo di alleati e partner, come Lunar Outpost e Orbital Reef, ma anche Aurelia (che in inglese arcaico vuol dire ”crisalide“) ed è il lavoro di una giovane scienziata, Ariel Ekblaw, con doppio dottorato in ingegneria aerospaziale e architettura, e oggi direttrice dello Space Exploration del Mit. Ariel sta sperimentando pannelli esagonali che possono essere portati in orbita da razzi. Poi, come strutture organiche (“Ho imparato studiando come crescono le piante”, dice) i pannelli si orientano e si organizzando da soli, creando in orbita strutture esagonali senza bisogno dell’intervento degli astronauti.

In poche ore possono costruire una base grande cinque volte la Stazione spaziale internazionale. Funziona? Ancora è un prototipo in sperimentazione. Ma Amazon non desiste: bisogna pensare al futuro e poi tornare indietro inventandosi le tecnologie necessarie per arrivarci. Anche quelle che fanno crescere le stazioni spaziali come fossero fiori nello spazio, perché no.