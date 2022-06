La ricerca di Google sta morendo? No, è solo cambiata

“La ricerca di Google sta morendo”: lo scorso 15 febbraio, su DKB (un blog Usa che si occupa di tecnologia e società) viene pubblicato un articolo dal titolo quantomeno ardito. Un pezzo che, a sintetizzarlo, dice una cosa semplice: nonostante Big G abbia ancora il monopolio assoluto delle ricerche online, il suo servizio funziona sempre peggio ed è molto più difficile di prima trovare contenuti interessanti.

Qualche mese dopo, su The Atlantic, compare un pezzo a firma di Charlie Warzel che racconta una storia molto simile: parte da un’esperienza personale, come la necessità di trovare una soluzione per un problema idraulico domestico che conduce, ormai in modo quasi automatico, alla ricerca di una soluzione su Google. Soluzione che, secondo quanto scritto da Warzel, non arriva: “Praticamente tutto ciò che ho trovato non è stato d'aiuto, quindi abbiamo fatto le cose alla vecchia maniera e chiamato un professionista. Il problema andava e veniva, ma continuavo a pensare a quei risultati di ricerca mediocri, a come rappresentassero una landa desolata di Internet ridotta a un covo di zombie”.

Ogni giorno, accedono a Google circa 4,5 miliardi di persone. Praticamente tutti, se consideriamo che online (il dato è di aprile 2022) stanno circa 5 miliardi di utenti nel mondo. In altre parole, la notizia della morte di un gigante simile appare sicuramente esagerata, parafrasando una frase celebre. C’è però la sensazione che Big G stia cambiando e sia diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere a partire dal 1997. E ci sono almeno 3 direttrici per raccontare questo cambiamento.

Sundar Pichai: con Google dalla parte della pace e della prosperità di Bruno Ruffilli 27 Maggio 2022 Intervistadi Bruno Ruffilli

La pubblicità

“Ci aspettiamo che i motori di ricerca finanziati dalla pubblicità siano intrinsecamente orientati verso gli inserzionisti e lontani dalle esigenze dei consumatori. Inoltre, le entrate pubblicitarie spesso forniscono un incentivo a fornire risultati di ricerca di scarsa qualità”: a parlare, nel 1998, erano Sergey Brin e Larry Page, i fondatori di Google, ancora alle prese con il debutto di quello che sarebbe diventato il più importante motore di ricerca del mondo.

Qualche anno dopo, Brin e Page avrebbero dovuto fare i conti con la realtà: il modello di business migliore per Google era proprio la pubblicità, nonostante tutto. Ed è così che, ancora oggi, Big G guadagna sulle ricerche. Quando ci troviamo davanti i risultati, una parte di questi (i primi, di solito) sono pubblicità: qualcuno ha pagato per comparire lì, come segnalato anche dalla dicitura Annuncio. La sensazione è che il numero di questi risultati a pagamento sia costantemente in crescita: provate a cercare un qualunque prodotto sul vostro smartphone, vi accorgerete che i cosiddetti risultati organici (quelli veri, in parole povere) siano a distanza di almeno un paio di scroll.

La SEO

Come si fa a comparire in prima pagina su Google? È una domanda che tanti (aziende, organizzazioni, giornali) si fanno. C’è un algoritmo che, in prima battuta, indicizza tutti i risultati per singole parole chiave e poi li mette in ordine sulla base di una serie di criteri. E c’è una disciplina che ha proprio come obiettivo quello di piazzare pagine Web in alto su Google in maniera organica, cioè senza ricorrere agli annunci pubblicitari. Si chiama SEO (la sigla sta per Search Engine Optimization) e comprende una serie di indicazioni, tecniche e di scrittura, per favorire la possibilità che un determinato sito o una pagina compaia tra i primi risultati delle ricerche.

Tutto bene, finora. Tra le tecniche utilizzate dalla SEO c’è una modalità di scrittura che non è proprio delle più intuitive. Vi sarà capitato di leggere qualche articolo che, prima di rispondere alla domanda per cui lo state leggendo, vi conferma ripetutamente che sta per farlo, che in quella pagina si trova proprio la soluzione al vostro problema, che viene citato per alcune righe prima di arrivare al punto della questione. Questa modalità di scrittura ha l’obiettivo di aumentare le possibilità di finire in prima pagina (ma la certezza non c’è mai, perché è l’algoritmo che decide), perché è un modo per raccontare all’intelligenza artificiale di Google che quel contenuto risolve proprio quel problema. E questo a prescindere dall’effettiva qualità di quella pagina.

Privacy, 10 contromisure facili per difenderci meglio di Emanuele Capone 24 Maggio 2021 tutorialdi Emanuele Capone

L’intelligenza artificiale

Google nasce come una finestra sul mondo. Uno spazio attraverso il quale, anche solo digitando una manciata di parole, possiamo avere a disposizione voci diverse, blog, siti di ogni genere a portata di click. La direzione in cui sta andando, però, è molto diversa. Più che una finestra, Google sta diventando sempre più un assistente: un sistema, in altre parole, pensato per darci risposte, più che per offrirci possibilità.

In origine, l’algoritmo di Google era più semplice: cercava corrispondenza tra le parole cercate e quelle presenti nel testo e valutava l’attendibilità di una pagina sulla base dei link che quest’ultima riceveva. È ancora così, in piccola parte, ma il focus dell’IA di Big G si è spostato di molto sulla capacità del sistema di comprendere l’intento di ricerca di ogni utente. Cosa vogliamo quando cerchiamo un modello di smartphone? Magari acquistarne uno nuovo, ed è a partire da questo che i risultati di ricerca compariranno sul nostro schermo.

Risultati che, ormai, sono sempre più integrati all’interno dei servizi di Google. C’è il carosello di prodotti, le mappe se cerchiamo un luogo, le recensioni, le domande correlate. È sempre più frequente trovare la risposta alla propria domanda subito, senza neanche arrivare all’elenco dei risultati. Tanto che nel 2020, circa due terzi delle ricerche si sono esaurite all’interno di Google, senza che la persona avesse la necessità di cliccare su alcun link.

Alla fine di marzo 2022, Google ha consolidato questa direzione con il lancio di MUM, un’intelligenza artificiale in grado di capire sempre meglio le esigenze dell’utente e di fornire in risposta testo, immagini e video. La ricerca è sempre più una conversazione con una IA, che pesca in un database per fornirci risposte e (solo in seconda battuta) un elenco di link su cui approfondire.