NFT e fantacalcio, anche Mbappé è entrato nella squadra di Sorare

Anche Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain e giocatore della Nazionale francese, entra in Sorare, la startup che si è in qualche modo inventata il fantacalcio combinato con la blockchain e gli NFT.

Secondo quanto annunciato dall’azienda, nata nel 2018 e quotata oltre 4 miliardi di dollari, Mbappé sarà sia investitore (per una cifra che non è stata rivelata) sia testimonial e ambassador, insieme con colleghi come Serena Willliams, Gerard Piqué e Rio Ferdinand. Viceversa, Sorare si è impegnata a sostenere l'impresa filantropica del calciatore, che si chiama Inspired By KM (in sigla, Ibkm) e ha lo scopo di aiutare i giovani svantaggiati a conoscere e sfruttare le opportunità offerte dal Web 3.0, fornendo formazione, conferenze, attrezzature e un diploma speciale per i ragazzi che fanno parte del progetto; inoltre, Sorare metterà all'asta anche una carta digitale unica di Mbappé e tutto il ricavato andrà in beneficenza.

Del resto, l’idea del fantacalcio con gli NFT è sostanzialmente questa: avvicinare i tifosi allo sport, premiandoli sia con versioni digitali dei loro idoli sia con la possibilità di vincere ricompense settimanali che si trasformino in esperienze concrete, nel mondo reale. A oggi, Sorare ha un bacino di utenza di oltre 2 milioni di persone nel mondo e collabora con 250 organizzazioni sportive, come la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca e l’americana MLB, la storica Major League di baseball.

Commentando la notizia del suo essere il primo calciatore-ambassador, Mbappé ha detto che “fuori dal campo, la cosa più importante per me è aiutare i giovani che potrebbero non avere accesso a opportunità che magari altri hanno, come quella di realizzarsi e raggiungere i loro sogni e far emergere il loro potenziale: sono consapevole che le nuove tecnologie presentano enormi opportunità, per questo ho voluto collaborare con un marchio tecnologico ambizioso e globale come Sorare, in sintonia con i giovani di cui vogliamo sostenere i sogni”.