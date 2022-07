Chi era Technoblade e perché lo stiamo cercando su Google

È la parola più cercata su Internet in Italia in questo inizio di luglio 2022, ma non è solo un termine di ricerca: Technoblade è (era) uno fra gli youtuber di videogiochi più apprezzati e seguiti. Non solo: è (era) un giovane di 23 anni, si chiamava Alex ed è morto di cancro.

La notizia si è diffusa in Italia nella notte, quando sul suo canale, dedicato prevalentemente a Minecraft, è stato pubblicato un video con l’ultimo messaggio di Technoblade, dedicato ai fan e letto dal padre: “Se state sentendo queste parole, vuol dire che sono morto”, lo si sente dire.

La clip, che dura poco più di 6 minuti e nelle prime ore ha raccolto oltre 21 milioni di visualizzazioni, è insieme triste e divertente: “Scusatemi se vi ho venduto così tante cose nell’ultimo anno (il riferimento è al merchandising, ndr), ma almeno così i miei fratelli potranno andare al college - è fra le frasi più commoventi e ironiche - Sempre che lo vogliano, perché non voglio mettergli addosso nessuna di quelle pressioni da Mio fratello morto vuole che faccia questo”.

Nella parte finale del video, si sente il padre di Technoblade raccontare che il giovane ha scritto il testo del messaggio dal letto ed è morto poco dopo: “Non credo che abbia detto tutto quello che voleva dire, ma penso che ci siano i punti principali. L'ha finito, è vissuto più o meno ancora 8 ore e poi è morto”.

Il 23enne aveva svelato ai fan la malattia poco più di un anno fa, nell’agosto del 2021, raccontando di un continuo intorpidimento al braccio che inizialmente era stato confuso con le conseguenze di un affaticamento (forse legato anche al prolungato uso di mouse e tastiera). In realtà era un sarcoma, che non gli ha lasciato scampo.

Il canale di Technoblade, aperto nell’ottobre del 2013, ha oltre 11,3 milioni di follower (400mila guadagnati dopo il video di addio) e in meno di 10 anni ha raccolto oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni.