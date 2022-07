Come funziona Petvation, la porta per cani e gatti con riconoscimento facciale

I sistemi di riconoscimento facciale sono ampiamente diffusi in varie parti del mondo e utilizzati nelle città, negli aeroporti, nelle metropolitane, nelle abitazioni, pure nei parchi Disney, e nelle scuole. Servono per sbloccare un telefonino, un computer, per effettuare pagamenti, per il controllo dell'età nelle app, per il censimento delle scimmie in India e anche per la verifica dell'identità delle vittime nella guerra in Ucraina.

Grazie a Petvation, adesso con la tecnologia di riconoscimento facciale è possibile anche assicurare l'accesso sicuro e automatico in casa al proprio gatto o al proprio cane.

Come funziona Petvation

Si tratta di una porta intelligente, finanziata con una campagna di crowdfunding su Kickstarter, che sfrutta videocamere e sensori di intelligenza artificiale per rilevare la presenza degli animali domestici mentre si avvicinano per entrare o uscire. Come Face ID sullo smartphone, Petvation utilizza il riconoscimento facciale basato sugli algoritmi di apprendimento automatico aprendo il passaggio solo quando il volto del gatto o del cagnolino di casa viene identificato. Non è però necessario guardare direttamente la telecamera per essere riconosciuti.

Come è noto, le normali porte e gattaiole non impediscono che animali randagi, oltre a quelli di famiglia, possano intrufolarsi all'interno di una abitazione e combinare guai: per ovviare a questi rischi, sono disponibili sul mercato varie soluzioni che permettono a cani e gatti di entrare o uscire di casa essendo riconosciuti tramite microchip impiantato o collare elettronico.

Petvation, che ha già raccolto 83mila dollari di finanziamento, rappresenta un'alternativa innovativa a queste modalità, garantendo l'ingresso selettivo degli animali domestici e sbarrando la strada a ospiti indesiderati e sgraditi.

La porta dispone anche di un meccanismo anti-pinch in base al quale i sensori, ad alta capacità di rilevamento e monitoraggio, sono in grado di mettere al sicuro il gatto o il cane evitando che la chiusura si effettui prima del completo passaggio del corpo per non causare danni a parti sensibili come le zampe e la coda. I creatori hanno pensato anche alla privacy: le immagini saranno archiviate sul dispositivo e non condivise online.

Inoltre, Petvation è abbinata a un'app, attraverso cui il sistema invia notifiche in caso di malfunzionamento o blocchi, e che consente il controllo da remoto dell'attività (su cloud si possono visualizzare i video degli attraversamenti), l'apertura e la chiusura manuale della porta e la possibilità di impostare un periodo di tempo in cui viene concessa all’animale l'uscita ed eventuali particolari autorizzazioni per singolo cane o gatto (al momento se ne possono registrare 32).

Quanto costa Petvation

Petvation è un progetto sostenuto e gestito dall'agenzia di marketing TCF, specializzata nei servizi di crowdfunding: la porta è attualmente in pre-ordine e, secondo il programma stabilito, dovrebbe essere introdotta sul mercato entro la fine dell'anno. Si può ancora finanziare su Kickstarter, a cifre che partono da poco più di 130 euro.