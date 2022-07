Nel quartier generale di Oracle Red Bull, dove i dati vanno più forte di una monoposto

A un’ora e mezzo da Londra si trova il tranquillo borgo di Milton Keynes, una delle new town create negli anni ’60 per accogliere la straripante popolazione del capoluogo in cerca di un posto decente dove vivere. In questa oasi di pace e piste ciclabili la sede di Red Bull Racing, con lunghi edifici ornati di tori alla carica, si impone come una base di esperimenti segreti fantascientifici nella placida routine britannica.

Come frenano le nuove F1: spazi di arresto da record per le monoposto di Vincenzo Borgomeo 17 Marzo 2022 L'analisidi Vincenzo Borgomeo

E in effetti quello che avviene all’interno delle sue segrete stanze ha del fantascientifico, almeno per chi non ha idea del livello di dettaglio, ricerca e precisione raggiunto dalla formula uno anno dopo anno, precisione che grazie alla partnership con Oracle adesso sfrutta anche la potenza di calcolo dei server cloud non solo per analizzare il presente, ma prevedere il futuro.

Se si ha la fortuna di entrare nel sancta sanctorum di Milton Keynes ci si trova davanti all'intersezione tra un laboratorio immacolato, una officina, la bottega di un inventore e un centro di ricerca aerospaziale. Il reparto elettronica è composto da lunghi banchi pieni attrezzi, fili, camere per test e parti dell'auto che vengono analizzate per poi essere riempite di sensori e cavi che corrono al suo interno per 14 chilometri, le stampanti 3D lavorano instancabili per creare parti su misura, come l'impugnatura dei volanti o delle pistole svitabulloni, o prototipi di nuove componenti, nel reparto utensili si creano e si perfezionano costantemente gli strumenti necessari per intervenire su ogni parte delle vetture, le enormi autoclave sfornano parti in fibra di carbonio dopo averle sottoposte a pressioni e temperature elevate.

Il lavoro di un team di Formula Uno non si ferma mai, soprattutto quello di chi lotta per il campionato e ogni giorno deve capire come limare centesimi e prevedere le mosse degli avversari. Con un Gran Premio ogni due settimane la macchina logistica e produttiva dev’essere a prova di errore in ogni aspetto, dal più piccolo sensore alla gerarchia di chi può parlare con i piloti durante la gara. E proprio la previsione è l’obiettivo della collaborazione tra Oracle e Red Bull che trova il suo compimento in quello che oggi è il luogo più importante di tutto Milton Keynes.

E stranamente non stiamo parlando degli spazi dove l'auto viene effettivamente progettata, assemblata e smontata dopo ogni gara, né dello spazio di addestramento per i meccanici dei box, ma il Centro Operativo, un luogo progettato per assorbire e dare senso a una mole di dati gigantesca che arriva in tempo reale durante la gara da ogni componente meccanico e che viene incrociato con i dati già ricevuti in passato e le simulazioni sugli scenari possibili. Ecco, forse l'aspetto più affascinante del machine learning su cloud applicato alla Formula 1 sta nell'elaborazione di modelli statistici che nascono simulando milioni di volte tutte le gare, in ogni condizione meteo con ogni variabile. Che succede se inizia a piovere? Cosa facciamo se entra la Safety Car per un incidente? Facciamo una o due soste ai box? Cosa potrebbe succedere alle gomme con questa temperatura su quella determinata pista?

Simulazioni che vengono utilizzate anche durante le gare per avere chiare le possibilità di riuscita di ogni strategia, anche se, ovviamente, ogni risposta dei server deve comunque passare dalla comunicazione col pilota. E se prima per ottenere delle risposte erano necessarie ore e ore di calcoli, i tecnici raccontano che a volte lasciavano i computer a lavorare la notte per poi leggere i risultati la mattina, oggi è questione di secondi.

Le medesime capacità di analisi vengono utilizzate nella fluidodinamica computazionale, ovvero i modelli matematici che permettono di simulare i risultati di una galleria del vento utilizzando dei modelli 3D e che sono essenziali in fase progettuale. Un altro campo di utilizzo è quello dei motori, una fase cruciale che il team Red Bull Oracle sta gestendo in vista del 2026, anno in cui dovrebbe debuttare il primo motore interamente progettato e costruito a Milton Keynes. Quattro anni potranno sembrare tanti, ma creare un motore da zero e un lavoro ciclico di progettazione, test e calibrazione che si fa via via più complesso e necessita di calcoli precisissimi per poter risparmiare tempo e soldi, ecco perché è essenziale potersi affidare a modelli matematici precisi e veloci.

E se è vero che il ritorno dell’effetto suolo è stata una delle grandi novità del 2022 forse la più grande rivoluzione avviene lontano dalle piste, nei centri di comando, nei server, dentro la mole di dati che ogni giorno vengono analizzate e trasformate nel prossimo successo. In uno sport in cui non conta solo avere l’auto più veloce, ma anche i dati più veloci.