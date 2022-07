Play, la storia del videogioco tra tecnologia e arte

Il grandioso complesso della Venaria Reale di Torino, che quest’anno festeggia 15 anni di apertura al pubblico, dedica l’annuale palinsesto espositivo al tema del gioco in tutte le sue forme. Guido Curto, direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, ci ha spiegato che “abbiamo iniziato con Green, quest’anno è Play, il prossimo sarà Food: l’idea di questi percorsi è riportare la Reggia alla sua forma originaria di apertura e convivialità e regalare momenti di spensieratezza”.

In quest’ottica, dal 22 luglio 2022 al 15 gennaio 2023, nelle Sale delle Arti della Reggia sarà allestita la mostra interattiva Play: Videogame, arte e oltre, curata da Fabio Viola, docente e fondatore del collettivo artistico internazionale TuoMuseo, e da Curto, con l’allestimento dell’architetto Diego Giachello dell’Officina delle Idee: “Abbiamo aperto le porte della Reggia al videogioco perché vogliamo colpire l’interesse del nostro pubblico. Vogliamo un pubblico ampio, pop in senso alto, cioè davvero popolare. Io ho due figli di 11 e 14 anni che hanno vissuto due anni di lockdown chiusi in casa, aiutati psicologicamente dai videogiochi, perché condividevano l’esperienza con i cugini in Brasile e con gli amici. Il videogioco è stato un momento di grande socializzazione. Io guardavo questi videogiochi e vedevo un impatto estetico fortissimo e ho pensato fosse giusto documentare quella che potremmo chiamare l’era del videogame”, ci ha raccontato Curto.

La contemporaneità del videogioco accoglierà il pubblico in un dialogo tra arte e tecnologia che si sviluppa in 12 sale tematiche, ci ha spiegato Viola: “La mostra nasce con l’intento di visualizzare il videogioco come lente attraverso cui osservare i cambiamenti in atto nella società. Ogni spazio espositivo è una prospettiva. C’è la prospettiva in cui i videogiochi e i game designer si sono ispirati alle altre 9 forme d’arte consolidate. Dall’altra parte troviamo il contrario, cioè come alcuni artisti contemporanei siano stati influenzati dal linguaggio videoludico. Sale dedicate al videogioco come spazio identitario, come spazio politico. C’è uno spazio dedicato al medium come racconto, letteratura, come mitologia contemporanea, uno come centro produttivo e creativo. Ogni sala ha il compito di mostrare al pubblico come questo medium sia uscito da un perimetro per diventare una lente per comprendere quello che ci circonda”.

Play: Videogame, arte e oltre fa dialogare grandi artisti con grandi game designer, ci ha detto ancora Viola: “Dopo una fase iniziale di ricerca, in cui abbiamo individuato artisti e game designer che hanno dichiarato di essere stati influenzati, abbiamo visualizzato una griglia che si è rivelata più ampia di quella che immaginavo. All’interno di questa griglia abbiamo identificato gli accostamenti realizzabili tra la casa produttrice del videogioco e la controparte di prestito delle opere tradizionali. Abbiamo due de Chirico in dialogo con Ico, videogioco di Fumito Ueda; due Kandinsky in dialogo con Rez e Rez Infinite, videogiochi di Tetsuya Mizuguchi; Calder in relazione con il gioco Gris; l’Onda di Hokusai che dialoga con il videogioco Okami. Mostriamo anche l’opera di Piranesi abbinata sia con The Bridge, videogioco realizzato da Ty Taylor e Mario Castañeda, sia con Monument Valley. Questi sono alcune esempi di un percorso contenuto in due sale”.

Ma a Play non ci sono solo grandi game designer che si sono ispirati a opere di grandi artisti: la convergenza tra immagine statica, immagine in movimento e immagine interattiva è al centro dello spazio PlayArt che porta il visitatore a relazionarsi con artisti contemporanei come Bill Viola, Banksy, Invaders, Cao Fai, Jago, Tabor Robak, il collettivo AES+F e Federico Clapis, che hanno attinto al linguaggio del videogioco per dar vita ad alcune delle loro opere materiche e digitali.

Osservando questi legami, queste complesse interconnessioni, ci si può domandare se il videogioco sia una forma d’espressione artistica, come ci ha fatto notare Curto: “Io nasco come storico dell’arte, materia che ho insegnato per anni, e posso dire che il videogioco è una forma d’espressione artistica fortissima. Ho portato avanti un’analisi sottotraccia, essendomi laureato con Gianni Carlo Sciolla. C’è il concetto dell’attribuzione, cioè capire chi sono gli autori del videogioco, che spesso i ragazzini nemmeno conoscono. Quindi, l’idea è di attribuire un’autorialità, che in Play si traduce nella sala dedicata ai maestri”. Ancora: “C’è l’aspetto iconografico, iconologico, c’è un racconto, una narrazione. Poi c’è l’analisi purovisibilista, l’aspetto estetico. Vedo giochi iper-realisti, ma anche opere che vanno verso l'astrazione e il pop e si spostano più in là, toccando il surreale. Poi c’è l’aspetto della storia sociale dell’arte, cioè capire a chi ci rivolgiamo, chi sono i committenti. Dietro il videogioco c’è un business, ma è presente anche il rapporto tra chi crea il messaggio, chi lo commissiona e chi lo fruisce. Abbiamo anche l’aspetto semiologico, e infine l’aspetto psicologico e psicoanalitico”.

Insomma: in Play: Videogame, arte e oltre, i videogiochi sono svelati nelle loro declinazioni e raccontati con il loro linguaggio. E diventano una lente per analizzare la nostra realtà.