Logi Dock e Logitech Zone True Wireless, la prova

Dopo aver annunciato l'arrivo in Italia di Logi Dock e Zone True Wireless, la curiosità di provare con mano questi due dispositivi, in particolare il primo, era non poca. Se i Zone True Wireless sono degli auricolari ottimi e versatili, ma pur sempre classici, Logi Dock ha invece uno scopo tutto suo, una missione che lo rende unico nel suo genere, ma al contempo estremamente settoriale e indirizzato a una tipologia di utenti molto specifica. L'idea dell'azienda svizzera, da sempre all'avanguardia quando si parla di tecnologie per il lavoro da remoto (anche ben prima della pandemia), è infatti quella di offrire uno strumento in grado di rendere più efficace, ma soprattutto più comodo, il lavorare da un luogo che non sia necessariamente il proprio ufficio.

Dopo circa due settimane di utilizzo possiamo confermare che sia le prestazioni che la comodità sono assolutamente di livello, ma è il secondo aspetto più del primo ad averci colpito e a rendere Logi Dock un compagno irrinunciabile, almeno per quegli utenti costretti a ore e ore di riunioni, particolarmente allergici alle cuffie e ai cavi.

Logi Dock, le specifiche

Il primo elemento di Logi Dock a colpire è il suo voler racchiudere 3 dispositivi in 1, in una piccola, elegante scatoletta (grigia o bianca) alta 8 cm, larga 16 x 13 cm, minimale, dotata com'è di 5 pulsanti touch e un rivestimento in tessuto sulle fasce laterali, quelle da dove viene emesso l'audio. Nonostante le dimensioni ridotte, racchiude un cuore tecnologico di tutto rispetto, con due altoparlanti al neodimio da 55 mm e due radiatori passivi e ben sei microfoni beamforming, ovvero in grado di direzionare il segnale in modo da garantire il miglior risultato possibile. Quest'ultimi sono rappresentati da sei minuscoli e impercettibili fori presenti sulla parte superiore di Logi Dock, e riescono anche a isolare correttamente la voce di chi parla, schermandola da rumori di sottofondo e dall'audio emesso dal dispositivo stesso.

L'altro punto forte è la sua elevata connettività, con ben 9 porte di vario genere, presenti quasi tutte sul retro (tranne una laterale), oltre al modulo Bluetooth incluso. Una per l'alimentazione del dispositivo stesso tramite un alimentatore da 230 W, va detto, un po' ingombrante (grande quasi quanto Logi Dock), ma comunque ignorabile posizionandolo sotto la scrivania (merito di cavi abbastanza lunghi), il resto è invece a completa disposizione dell'utente. C'è una porta Upstream USB-C che permette di ricaricare un laptop fornendo fino a 100 watt, così da evitare il bisogno di un ulteriore alimentatore, due ingressi per monitor (1 HDMI 1.4 e 1 DisplayPort 1.4, entrambi in grado di supportare i 4K e i 60Hz), due porte USB-A 3.1 Gen 1 e 3 porte USB-C 3.1 Gen 1, utili sia per connettere varie periferiche (webcam, mouse, tastiera, dongle) che per ricaricarle (fornendo tra i 4.5 e i 7.5 W). Gli ingressi sono tutti ravvicinati tra loro e offrono un ottimo aiuto in termini di cable management, rendendo così più pulita e ordinata la scrivania.

Logi Dock, come si comporta

La comodità offerta da Logi Dock è riassumibile tutta proprio in uno dei primi effetti che il dispositivo ha avuto sulla nostra postazione di prova: una drastica riduzione di periferiche e cavi sulla scrivania. L'eliminazione delle cuffie (e del microfono, per chi usa due dispositivi separati), significano un minore ingombro sulla postazione, riducendo lo stress di dover districare il groviglio di cavi in fretta e furia prima di una chiamata importante, oltre l'innegabile pregio, apprezzatissimo soprattutto con le proibitive temperature estive, di non dover indossare alcunché per ascoltare e parlare. Altri benefici si notano poi utilizzando un laptop, ancor più di un PC da scrivania: niente alimentatore tra i piedi, e niente cavi collegati in ogni ingresso disponibile, siano essi USB o HDMI: tutto passa per Logi Dock, come detto anche eventuali monitor. Basta collegare un cavo, farlo riconoscere immediatamente dal dispositivo (sono nativamente compatibili computer con ecosistema Windows, Mac e anche Chrome), e il gioco è fatto, non vanno installati driver di alcun genere o attuate particolari procedure. Anche il riconoscimento via Bluetooth è semplice e immediato, con un tasto presente sul retro necessario al pairing, e stop. Si preme il tasto al centro per avviare una chiamata in arrivo (segnalata da luci colorate rivolte verso il basso che catturano l'attenzione molto facilmente creando una sorta di aura sulla scrivania), controllando poi volume e spegnimento/accensione del singolo microfono o della webcam, in caso di necessità.

L'unico motivo per installare software extra, ovvero LogiTune, è comunque utile: sincronizzandolo con il proprio account Teams, Google Meet o Zoom, e relativi calendari, Logi Dock avvisa l'utente poco prima dell'inizio di una riunione programmata, così da avere qualche minuto per fare una pausa, prepararsi e unirsi alla stessa nelle migliori condizioni possibili. Nonostante le certificazioni ufficiali, alcuni sistemi aziendali lo percepiscono però come un intruso, motivo per cui preparatevi a dover giustificare e spiegare all'IT Manager di turno di cosa si tratta (a meno che non sia lui o lei a suggerire all'azienda stessa di passare a Logi Dock, s'intende).

LogiTune permette inoltre di equalizzare il suono emesso da Logi Dock, tra frequenze personalizzabili, e due preset (uno dedicato ai podcast, uno che spinge ulteriormente i bassi). Una funzione utile anche per un aspetto secondario ma non assolutamente da sottovalutare: l'ascolto di musica e audio in generale. Uno dei vantaggi inaspettati del dispositivo di Logi Dock è stato infatti, almeno nel nostro caso, di poter rinunciare anche alla soundbar che fino a un attimo prima era presenza fissa e imprescindibile della nostra postazione. Il merito è di un livello qualitativo decisamente più alto del previsto, con un suono potente e cristallino, dotato di bassi e privo solo, per ragioni fisiologiche, di una certa spazialità del sound, comunque sacrificabile in un contesto puramente lavorativo. Chiaro, i cultori della musica preferiranno un paio di cuffie o uno speaker ad hoc, ma viste le dimensioni e l'utenza di riferimento, non dovrete rinunciare chissà quanto alla qualità della colonna sonora della vostra giornata.

Ottima è anche la qualità delle chiamate, in entrata e uscita, non solo in termini di bontà della propria voce o di quella dell'interlocutore: facendo test dedicati, abbiamo effettivamente riscontrato un'eliminazione quasi totale dei suoni provenienti dal PC a cui era connesso Logi Dock (voci di colleghi, o persino la musica), mentre nel caso di voci presenti fisicamente nella stessa stanza, le si percepiscono leggermente, ma il dispositivo dà priorità alla voce più vicina, rendendola predominante. Insomma, Logi Dock è promosso anche e soprattutto dal punto di vista del comparto audio, ma non solo: anche comodità e benefici in termini di cable management lo rendono un compagno di lavoro eccellente. L'unico vero difetto potrebbe essere il prezzo, non proprio popolare: 449 € per un dispositivo dall'utilizzo così specifico ne minano l'universalità, ma se rientrate in quella fascia di utenti in grado di sfruttarlo pienamente, l'investimento vale assolutamente i soldi che costa.

Logitech Zone True Wireless, la prova

Per quanto utile e di buonissima qualità, l'utilizzo di Logi Dock è però vincolato al luogo in cui lo si utilizza, pensato com'è per uffici personali in un'azienda, o per studi casalinghi in cui l'utente non arreca disturbo a nessuno nei paraggi sfruttando pienamente lo speaker del dispositivo. Ecco perché, parallelamente a questa docking station 2.0, Logitech ha lanciato sul mercato anche un modello di auricolari assolutamente autonomo, ma legato a Logi Dock, nel design e negli scopi: si chiamano Logitech Zone True Wireless, sono anch'essi dotati di certificazioni specifiche per le principali piattaforme utilizzate dalle aziende per la comunicazione interna (da Teams a Google Meet, passando per BlueJeans, Zoom e Webex, le ZTW hanno gesture dedicate a ogni piattaforma), e il loro grigio, così come il tessuto presente sulla parte esterna, li rendono quasi un'estensione della particolare periferica protagonista di questa prova.

Sono lussuose nel costo (329 €), ma anche nel packaging, grazie a una robusta custodia, necessaria per la ricarica (al 100%, garantisce quasi 3 cicli di utilizzo) e per l'accoppiamento con i dispositivi (grazie al pratico tasto presente al centro), e a una comoda pochette in cui inserire la custodia e tenere sempre a portata di mano sia il cavo per la ricarica (Type-A/Type-C) che rivestimenti in gomma di 3 diverse dimensioni e il dongle principale (USB-A) e l'adattatore USB-C, che li rende molto versatili. Lo abbiamo infatti definito un modello “autonomo” perché non è minimamente vincolato a Logi Dock, ma anzi, tra la connettività Bluetooth e il dongle, potrete collegare i Logitech Zone True Wireless virtualmente a qualsiasi dispositivo.

Il costo non proprio abbordabile, insomma, è giustificato, oltre che da un'ottima qualità sonora e di ricezione della voce, anche dalla cancellazione attiva del rumore (perfetta per l'ufficio, ma anche per l'utilizzo sui mezzi) e proprio dalla capacità di utilizzarli agilmente con qualsiasi smartphone o PC, sincronizzandoli via Bluetooth o inserendo il dongle per una compatibilità immediata, senza bisogno di installare alcunché (al massimo LogiTune per l'equalizzatore). Che sia per una riunione di lavoro, una playlist, un podcast o un video, i Logitech Zone True Wireless supportano alla grande l'utente. Buona anche la durata della batteria garantita: poco più delle 5 ore promesse da Logitech con la cancellazione attivata, quasi il doppio se la si disattiva.