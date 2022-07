Nilox M1, la prova del monopattino con le frecce

La metà del 2022 è un periodo di grandi stravolgimenti per la cosiddetta mobilità dolce e per i monopattini elettrici, che (salvo ripensamenti) dal 30 settembre devono essere dotati pure loro di indicatori di direzione.

E il Nilox M1 è fra i primi a essere già adeguato alla nuova normativa: nella parte sinistra del manubrio, proprio sotto alla leva del freno, c’è appunto il pulsante per attivare le frecce, che comanda le luci destra e sinistra nella zona posteriore del monopattino.

Monopattino Nilox M1, le caratteristiche tecniche

Sulla carta, il Nilox M1 è quanto di più classico ci possa essere: motore da 350W nella ruota anteriore, batteria da 7500 mAh, freno a disco posteriore (da preferire sempre), ruote da 8.5” e un peso dichiarato di poco inferiore ai 14 chilogrammi. Appena lo si estrae dallo scatolone, si ha la sensazione che sia piccolo, cosa che in effetti è: rispetto ai monopattini della concorrenza, è leggermente più basso e corto, ma questo non crea problemi se non si è più alti di 1 metro e 75. Oltre, darà un po’ la sensazione di essere un giocattolo.

Dove l’M1 osa un po’ di più è nelle colorazioni: è disponibile con accenti color lime oppure blu scuro che aiutano a dare un po’ di brio alla struttura nera oppure grigia. Anche il prezzo è d’attacco: meno di 400 euro, cioè 150-200 euro in meno rispetto ai diffusissimi Segway Ninebot e Xiaomi Mi Electric Scooter Pro.

A sinistra dello schermo: il campanello, il tag NFC, gli indicatori di direzione e il freno

Il monopattino elettrico Nilox M1 visto dall'alto

Come si configura e come va su strada

Come tutti i monopattini, anche questo va parzialmente montato prima di poter essere utilizzato: niente di complicato, basta fissare il manubrio allo stelo, cosa che si può fare con semplicità grazie ad attrezzi e viti incluse nella confezione. Non c’è un’app cui abbinarlo, ma non ne abbiamo sentito la mancanza; abbiamo invece apprezzato la presenza del tag NFC, che va ogni volta avvicinato al manubrio per confermare l’avvio: può sembrare una scocciatura, ma è invece un accorgimento utile per mitigare il rischio di furto (combinato con una catena ovviamente).

Il display è un LCD di dimensioni generose, non molto leggibile sotto la luce diretta del sole; sotto c’è il pulsante per passare fra le 3 modalità di utilizzo, che consentono di raggiungere 3 diversi livelli di velocità (non oltre i 25 all’ora) e per accendere la luce frontale. Su strada, il Nilox M1 si comporta bene: è stabile anche esagerando in percorrenza di curva, la frenata è sempre decisa e trasmette una buona sensazione di sicurezza. Gli indicatori di direzione si attivano nella parte posteriore e sono ben evidenti e visibili: il problema maggiore è ricordarsi di averli, soprattutto se si usano monopattini da 2-3 anni e non si era abituati alla loro presenza.

Come tutti i monopattini elettrici, anche questo soffre della sindrome dell’autonomia variabile: abbiamo scritto spesso che per nessun modello è il caso di fidarsi di quella dichiarata dal produttore (in questo caso, 25 km), perché le variabili che contribuiscono ad abbassarla sono tantissime, fra temperatura esterna, peso del conducente, pendenza e altro. L’abbiamo provato a Genova, perdendone metà in un percorso di 6 chilometri ricco di salite, e in un caso abbiamo pure fatto fatica a procedere: con la batteria intorno al 20-30%, semplicemente l’M1 non riusciva a spingere abbastanza per salire. Ripetendo il test una seconda volta, con la batteria completamente carica, non abbiamo avuto alcun problema.

La cosa che ci è piaciuta meno, nella decina di giorni in cui l’abbiamo usato, è però la totale assenza di una qualsiasi forma di ammortizzazione: è una caratteristica comune a più o meno tutti i monopattini, ma qui (forse a causa delle gomme) l’abbiamo percepita di più, tanto da farci scegliere percorsi più lunghi pur di evitare pavé e sampietrini.

Il monopattino elettrico Nilox M1 piegato: il peso è di poco inferiore ai 14 kg

Il Nilox M1 è da comprare oppure no?

Come spesso accade, la risposta alla domanda qui sopra varia al variare delle esigenze. Se si vive in una città pressoché pianeggiante e si pesa meno di 70-80 kg, il Nilox M1 è decisamente una buona scelta: funziona bene, è ben equipaggiato anche dal punto di vista normativo, pesa poco (caratteristica importante, se va caricato spesso su un’auto, un bus o un treno) e anche costa poco.

Viceversa, se i percorsi che si fanno quotidianamente sono costituiti da salite lunghe o molto ripide, può essere una buona idea provarlo prima di acquistarlo. Così da decidere se faccia al caso proprio.

Un dettaglio della luce anteriore del Nilox M1

Che cosa ci è piaciuto

Facilità d’uso

Buona frenata

Dotazione di sicurezza

Che cosa non ci è piaciuto