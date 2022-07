Quanto costa (e come comprare) il Nothing Phone 1, il telefono Android più atteso dell’anno

Oltre 200mila persone l’hanno prenotato praticamente al buio, prima di conoscerne le caratteristiche nel dettaglio, con i primi 100 esemplari che hanno ricevuto offerte d’acquisto superiori ai 3mila dollari ciascuno: decisamente, il nuovo Phone 1 è fra gli smartphone più attesi degli ultimi anni e ha creato un hype intorno al mondo Android che non si vedeva da tempo.

Lo ha fatto per almeno un paio di motivi: perché è il primo telefono di Nothing, la compagnia co-fondata da Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus (abbandonata dopo che la società è entrata nell’orbita totalizzante di Oppo); perché sulla carta sembra davvero bello e originale, con la parte posteriore trasparente e percorsa da circa 900 led.

Nothing Ear (1), la prova degli auricolari a cancellazione di rumore di Andrea Nepori 17 Agosto 2021 Tech Testdi Andrea Nepori

Nothing Phone 1, le caratteristiche tecniche ufficiali

Durante una lunga presentazione (che si può rivedere su YouTube), proprio Pei ha confermato che sotto quella scocca così suggestiva, e fatta di alluminio riciclato, c’è un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G Plus, “realizzato su misura per Nothing” e abbinato a 8 oppure 12 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di memoria interna. Il display, con sensore di impronte integrato, è un OLED da 6.55” con tecnologia HDR10+, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento che può arrivare a 120Hz (ma non Ltpo, da quanto si capisce).

Le fotocamere posteriori sono due, entrambe da 50 MP, quella principale fatta da Sony e quella grandangolare firmata da Samsung. La batteria è da 4500 mAh e il telefono supporta la ricarica cablata a 33W, wireless a 15W e pure quella inversa a 5W; dalle informazioni raccolte da Italian Tech, l’alimentatore non è però incluso nella confezione. Il sistema operativo, chiamato Nothing OS, è una skin di Android relativamente pulita e con widget, font, sfondi e suoni realizzati dall'azienda ispirandosi ad alcuni classici della cultura nerd (la musica dei videogiochi, per esempio); il telefono dovrebbe pesare poco meno di 200 grammi.

Quanto costa il Nothing Phone 1 e come comprarlo

Dopo la corsa ai preordini scattata a fine giugno, le vendite del Phone 1 iniziano il 21 luglio alle 8 in oltre 40 Paesi nel mondo (inclusa l’Italia, esclusi gli USA), sia sul sito di Nothing sia su Amazon.it.

Nel nostro Paese, inoltre, il telefono è disponibile dal 13 luglio anche sul sito e nei negozi di WindTre, ma solo nella variante 8-256 e solo di colore nero, a un prezzo di 529,90 euro.

Altrimenti, il listino non si discosta molto da quello anticipato (per sbaglio?) da Amazon Germania a fine giugno e le varianti sono sostanzialmente 3: