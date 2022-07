JuicePass-Google 2-0: l’app di Enel X batte (di nuovo) il colosso della tecnologia

Nel maggio del 2021, quando raccontammo la storia di JuicePass, scrivemmo che era “l’app italiana che ha sconfitto Google in tribunale”. Due volte, dovremmo aggiungere adesso.

Sì, perché il TAR del Lazio ha alla fine confermato la maxi multa da oltre 100 milioni di euro inflitta dall'Antitrust a Google, Google Italia e Alphabet per abuso di posizione dominante in relazione proprio a JuicePass. Respingendo il loro ricorso, il tribunale Amministrativo ha stabilito che la condotta realizzata dal colosso americano della tecnologia, che si sarebbe concretizzata nell'ostacolare e rimandare la disponibilità dell'app di Enel X all’interno di Android Auto, è stata scorretta.

Nel pronunciamento dell’Antitrust, contro cui Google aveva appunto annunciato ricorso, si leggeva che “rifiutando a Enel X Italia di rendere disponibile JuicePass su Android Auto”, Big G avrebbe “ingiustamente limitato le possibilità per gli utenti di utilizzare la app quando sono alla guida di un veicolo elettrico e hanno bisogno di effettuare la ricarica”. Ovviamente, Google lo avrebbe fatto per favorire Maps.

Come detto, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Dopo avere sottolineato che “correttamente l'Agcm ha individuato la posizione dominante di Google mediante il sistema operativo Android e attraverso Google Play”, i giudici si sono concentrati sul rapporto concorrenziale tra Maps e JuicePass: “Risulta indubitabile - si legge nella sentenza - sia la parziale sovrapposizione esistente all'attualità tra le due app sia l'intenzione di Google di ampliare le funzionalità di Maps fino a ricomprendere anche attività attualmente possibili solo attraverso le app aventi come oggetto la ricarica delle auto elettriche, che evidenziano la sussistenza di un ambito concorrenziale comune tra i due prodotti".

Insomma: in tema di abuso di posizione dominante, il Tar ha ritenuto che “il provvedimento (dell’Antitrust, ndr) abbia dato conto del fatto che le soluzioni alternative di accesso al sistema di infotainment proposte da Google non erano in concreto praticabili” e che “l'Autorità ha acquisito informazioni dalle case automobilistiche, che hanno affermato che le app da loro sviluppate per gestire i sistemi di infotainment delle vetture sono presenti su Android Auto, confermando così l'indispensabilità di tale risorsa”.