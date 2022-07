Poche ma buone, a Torino le startup diventano grandi

Al registro delle startup e imprese innovative di Torino nel 2021 erano registrate 543 aziende. Un dato positivo, in crescita del 18,3 per cento rispetto all’anno precedente, e in linea con l’incremento nazionale. Ma non è bastato a impedire che il capoluogo piemontese scivolasse al quarto posto nella classifica italiana delle città con più startup: prima è Milano con 2600, seconda Roma, terza Napoli. E nella classifica delle Regioni il Piemonte è sesto.

Eppure Torino ha un numero di incubatori, hub e programmi di accelerazione di nuove imprese da fare invidia a città più grandi, e non solo in Italia: una ventina quelli attivi oggi, mentre ad esempio Monaco ne ha 35 (per oltre 1800 startup, però). Di per sé non sarebbe un male, anzi vorrebbe dire che a fronte di un numero relativamente limitato di imprese che nascono, queste hanno più opportunità di trovare sostegni e finanziamenti, e quindi di crescere.

Il primato

Torino ha anche un primato mondiale: i3P, l'Incubatore del Politecnico, è il miglior incubatore pubblico al mondo, in cima al World Rankings of Business Incubators and Accelerators 2019-2020. Il rapporto è stilato da UBI Global, la più importante organizzazione internazionale di valutazione dei programmi di incubazione e accelerazione collegati a istituzioni universitarie.

“Ogni anno ci arrivano circa 900 richieste; il dieci per cento passa una preselezione e circa la metà viene effettivamente incubato”; spiega Adriano Marconetto, coach all’i3P, dove ha sede la sua ultima creatura, Anubi Digital. Imprenditore seriale, con Vitaminic ha anticipato nel 1999 il boom della musica online, e da allora non ha smesso di costruire startup, aprendosi al mondo ma senza lasciare Torino. "C'è un grande lavoro di selezione, però oggi chiunque abbia un’idea di impresa può presentarla e verrà valutata da un team di analisti: anche se la risposta è negativa, ci si guadagna sempre, fosse pure un consiglio su come migliorare il progetto. È una cosa che può fare un soggetto pubblico, una funzione sociale che difficilmente può arrivare da un acceleratore privato. D’altra parte, qui c'è un po’ di tutto: il fintech, l'hardware, il digital, il medical. Gli incubatori, per loro natura, sono di supporto a un ampio ventaglio di imprese, non sono verticali come gli acceleratori". Oltre i3P, a Torino c’è un altro incubatore universitario, 2i3T, e un terzo, Enne3, è a Novara.

Un caso singolare è quello di Vento, il "Venture Originator" di Exor, che ha selezionato 30 aspiranti imprenditori per affrontare dieci sfide tematiche lanciate da grandi imprese quali Reale Group, Reply, Telepass e UniCredit, con l’obiettivo di trovare soluzioni che possano diventare business ad alto potenziale di crescita. Non prevede acquisizioni di equity delle startup create, né success fee di alcun tipo, ma è completamente non profit. A differenza di Exor Seeds, partito a marzo scorso, che è un progetto per concedere finanziamenti a startup italiane in modo semplice e veloce: due settimane di analisi, 150 mila euro, in cambio di una piccola quota della società. A scorrere il sito, sono già decine le aziende che ne hanno beneficiato.

Le possibilità

Gli acceleratori torinesi coprono tutti i business immaginabili. C’è Quickload, il programma italiano di accelerazione da 10 milioni di euro, dedicato alle startup europee del gaming, che nasce dallo sforzo congiunto di Microsoft, 34BigThings e OGR Torino. Ci sono acceleratori per smart cities (promosso da Compagnia di Sanpaolo, Fondazione Crt e Intesa Innovation Center), Big Data e impatto sociale (Ogr Tech e Microsoft), 5G e Iot (Digital Magics). E mobilità (Techstars), in memoria della grande tradizione automobilistica di Torino. Ci sono due acceleratori dedicati all’innovazione sociale, ma pure Metaverse 4 Finance Accelerator, lanciato di recente dal Gruppo Sella, il primo programma italiano dedicato alle startup che sviluppano soluzioni e tecnologie nell'ambito del metaverso applicato alla finanza.

E ancora: Takeoff, 21 milioni di euro per startup dedicate ai settori dell’aerospazio e dell’advanced hardware; è un’iniziativa dei promotori e investitori CDP Venture Capital, che coinvolge Plug and Play Tech Center e OGR Torino, Unione Industriali Torino e Gruppo Leonardo corporate partner. Sempre in campo aerospaziale, Neva Sgr, il venture capital tech di Intesa ha annunciato a febbraio un accordo da oltre un miliardo per portare D-Orbit al Nasdaq: una startup per modo di dire, visto che dà lavoro a 160 persone ed è in grado di produrre 15 vettori per satelliti all’anno. L'elenco è incompleto, ma la geografia è chiara: la strada dell’innovazione a Torino passa per le Officine Grandi Riparazioni, dove quasi tutti hanno una sede o un ufficio. E dove si terrà la prossima edizione della Italian Tech Week, il 29 e 30 settembre.

I numeri

Nella prima metà del 2022 in Italia sono stati investiti in startup circa 996 milioni di euro, il 30 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021, che si era chiuso con un totale di 1,3 miliardi. Torino vanta il round di finanziamento più alto: quello di Serie A da 300 milioni di Newcleo, che realizza impianti a energia nucleare di prossima generazione; tra i primi a crederci, quelli di Liftt, che avevano investito un milione giusto un anno fa. E però il fatturato medio delle imprese innovative del capoluogo piemontese è di 133.000 euro, il 26,9 per cento in meno della media nazionale (182.000 euro). Più alta, invece, l’età degli startupper, che spesso lanciano le proprie aziende dopo percorsi professionali di alto livello: quasi la metà ha già ricoperto cariche di amministratore o manager, e in oltre il 72 per cento dei casi hanno maturato precedenti esperienze imprenditoriali. “Da una parte ci sono giovani neolaureati che, non trovando lavoro, provano a crearselo, dall'altra professionisti di mezza età che cercano di dare una svolta alla loro carriera, per sfida o per necessità”, osserva Marconetto. “Non è però necessariamente un fatto negativo: secondo alcune ricerche le startup di maggior successo sono fondate da persone con una certa esperienza imprenditoriale alle spalle”. Altro che garage della California e studenti universitari in infradito.