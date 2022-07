Sei startup che hanno ingannato il mondo

Attorno alle imprese digitali è nato un lessico proprietario, fatto di parole come ectocorno (le startup che hanno un valore superiore ai 100 miliardi di dollari), rinoceronte (startup poco note che però fatturano) e zombie, le startup che vivono di finanziamenti ad alto rischio. Manca un termine per definire quelle che millantano prodotti o servizi inesistenti e ottengono in modo fraudolento sovvenzioni o finanziamenti.

La startup Theranos ha scritto a suo modo una pagina di storia, tornata d’attualità per i verdetti di gennaio e luglio 2022 contro la ceo Holmes e il presidente e direttore operativo della società, Balwani. L’azienda biomedica fondata nel 2003 da Elizabeth Holmes prometteva di eseguire più di 240 analisi con una sola goccia di sangue invece delle diverse provette necessarie. Fino al 2015 ha raccolto investimenti per un totale di circa 1,1 miliardi di dollari senza in realtà avere mai dato reale prova delle capacità di Edison, il macchinario che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo degli esami del sangue e che ha fatto lievitare fino a circa 9 miliardi di dollari il valore dell’azienda. Occhiali smart e tv 3D: tutti i flop del decennio hi-tech Jaime D'Alessandro 31 Dicembre 2019 Jaime D'Alessandro

Poi un articolo del Wall Street Journal, firmato da John Carreyrou, ha aperto gli occhi a tutti coloro che credevano nelle potenzialità del progetto di Holmes e del suo secondo Ramesh “Sunny” Balwani, riportando la voce di ex dipendenti di Theranos che sostenevano, tra le altre cose, che la tecnologia non funzionasse.

Un caso che ha fatto clamore anche perché l’azienda prometteva una rivoluzione in ambito sanitario ben sapendo di essere lontana dal poterla realizzare. A farne le spese più tangibili sono stati i finanziatori e i clienti finali che si sono visti recapitare esiti degli esami non veritieri con tutto ciò che questo può comportare ma, l’impatto di questa truffa, è andato oltre. Theranos ha ispirato libri e serie tv e ha fatto comprendere agli investitori e ai media che il loro approccio alla neo-imprenditoria digitale fosse migliorabile. Una giovane che nel 2003 aveva 19 anni è riuscita a imbonire per oltre un decennio investitori, giornalisti, politici e opinione pubblica. La startup Theranos era una truffa, condannata la donna che voleva essere Steve Jobs di Simone Cosimi 04 Gennaio 2022 Il caso Holmesdi Simone Cosimi

Il 3 gennaio 2022 Holmes è stata ritenuta colpevole di 4 degli 11 capi di imputazione e ora rischia fino a 20 anni di carcere. Lo scorso 7 luglio Ramesh “Sunny” Balwani, presidente di Theranos, è stato riconosciuto colpevole di 12 imputazioni per frode e il suo destino, in termini di prigione, è comune a quello di Holmes.

L’udienza di condanna per Holmes è attesa per il prossimo autunno, spostata per ora dal 26 settembre al 17 ottobre, stessa cosa per quanto riguarda il destino giudiziario del suo braccio destro Balwani, che dovrà attendere l’autunno.

La storia insegna però che altre startup hanno giocato in modo non proprio pulito alle spalle dei propri stakeholder e per importi superiori di quelli raccolti da Holmes. Sono tutti episodi che, anche se su scale diverse, hanno contribuito a minare l’alone di successo che incensa i visionari digitali.

WeWork

Altra situazione anomala, che ha fatto storia e che ha lasciato la Silicon Valley per arrivare in zona Hollywood e diventare una serie tv, è quella di WeWork, co-fondata nel 2010 da Miguel McKelvey e Adam Neumann. Il quadro è talmente intricato da meritare, per amore di chiarezza, di essere raccontato a ritroso nel tempo per ricostruire meglio i fatti e spiegare perché la startup, nonostante le difficoltà, ha raccolto investimenti per circa 20,6 miliardi di dollari erogati, per oltre due terzi, dalla banca di investimenti giapponese SoftBank.

A ottobre del 2021 il secondo tentativo di Ipo di WeWork, questa volta per un valore di 8 miliardi di dollari, si è concluso con successo. La startup, attiva negli spazi di coworking, aveva provato ad approdare alla borsa già nel 2019, con una valutazione stimata in 47 miliardi di dollari. L’Ipo è stata pressoché disertata dagli investitori perché, proprio mentre l’azienda cercava la strada per la quotazione, i media si sono interessati alla startup, concentrandosi su un modello di business ritenuto poco redditizio e sulla governance, stringendo il cerchio attorno al Ceo Neumann. Ciò che ne è emerso, è un quadro di insieme atipico per chi mira ai listini borsistici: le perdite si sono iterate nel tempo fino a toccare quota circa 1,9 miliardi di dollari nel 2019 e Neumann avrebbe venduto azioni per 700 milioni di dollari nei mesi precedenti la prima Ipo. Un importo insolito per chi, proprio grazie alla borsa, può vedere lievitare il valore delle azioni che detiene.

Su Neumann si è detto di tutto, racconti che ne hanno evidenziato la personalità eccentrica ma profili simili non sono rari neppure nei salotti dell’innovazione, a fare tramontare l’Ipo è stata soprattutto la scarsa profittabilità della startup nella quale Benchmark, Goldman Sachs e la già citata SoftBank hanno investito miliardi di dollari.

Dopo l’Ipo non andata in porto ad agosto del 2019, SoftBank ha investito altri 5 miliardi portando così a circa 14,1 miliardi di dollari il totale riversato nelle casse di WeWork, avviando un piano di riorganizzazioni che ha ridotto gli asset dell’azienda e portato al licenziamento di 4 mila dipendenti. Prima dell’Ipo anche Neumann è stato allontanato, ottenendo in cambio una cifra prossima agli 1,7 miliardi di dollari.

In seguito, e ritorniamo così al presente, WeWork ha unito le forze con BowX Acquisition Corp, una SPAC (Special purpose acquisition company), ossia un’azienda che raccoglie capitali per investirli in acquisizioni. Fatturato e occupazione degli spazi di coworking hanno cominciato a risalire la china ma, nel corso del secondo semestre del 2021 (quindi alla fine di giungo di un anno fa), le perdite del periodo ammontavano a 888 milioni di dollari.

Nikola Corporation

Il fondatore Trevor Milton ha convinto diversi investitori, tra i quali Fidelity Management & Research e ValueAct Spring Fund, a investire circa 2,5 miliardi di dollari nei camion elettrici di produzione propria. Nikola Motor Company, nata nello Utah nel 2014.

Nel 2020 la società di analisi degli investimenti Hindenburg Research ha pubblicato un rapporto con cui ha smontato le bugie di Milton, chiedendosi peraltro come avessero fatto i produttori di automobili americani a dargli tanta fiducia. Ben poco di quanto Nikola sosteneva di fare corrispondeva alla verità: non possedeva una batteria proprietaria, non era in grado di produrre idrogeno e persino il video dimostrativo del funzionamento di uno dei camion Nikola era falso. Il veicolo è stato trainato in cima a una collina per poi essere filmato mentre la discendeva, dando così l’impressione di funzionare.

La startup ha trovato un accordo con la Security and Exchange Commission (Sec, l’ente che vigila sulle borse) pagando 125 milioni di dollari di ammenda e offrendo piena collaborazione per le indagini.

Sempre nel 2020, dopo lo scandalo e l’allontanamento da ogni funzione operativa di Milton, Nikola Corporation è stata acquisita dalla SPAC VectoIQ per poi approdare al Nasdaq. Mentre Milton dovrà rispondere – insieme a Nikola - di diversi capi d’accusa a partire dal 18 luglio 2022, l’azienda sta continuando la ricerca e dovrebbe mettere sul mercato il camion Nikola TRE Brev nel 2024 .

Mozido

Fondata in Texas nel 2008 da Michael Liberty, Mozido si occupa di mobile commerce e pagamenti. Sembrava una realtà visionaria poiché, di fatto i pagamenti mediante dispositivi mobili hanno cominciato ad avere un mercato significativo soltanto nel 2015. Mozido si è trovata in vantaggio rispetto a molti concorrenti avendo già conquistato utenti in Canada, negli USA, nell’America del Sud e persino in Cina. Un business ritenuto talmente ghiotto da irretire anche Mastercard che ha partecipato alla cordata di investitori che hanno permesso alla startup di raccogliere 400 milioni di dollari. All’inizio del 2018 Mozido aveva una valutazione di 2,4 miliardi di dollari ed era annoverata tra gli unicorni. La startup però dirottava i finanziamenti verso delle società di comodo al fine di sottrarli al capitale sociale. A febbraio del 2019, dopo un’indagine aperta dalla Sec, Liberty è stato accusato di frode e di riciclaggio ricostruendo in 48 milioni di dollari il maltolto, usati per lo più per scopi privati al fine di mantenere il suo stile di vita elevato.

Nel 2016, il Wall Street Journal aveva anticipato che Mozido facesse fatica da mesi a pagare gli stipendi e, nel medesimo periodo, Forbes sosteneva che la startup fosse la Theranos dell’industria finanziaria.

Dopo un avvicendamento ai vertici, oggi Mozido si chiama Fintiv e ha ancora base in Texas.

NS8

Adam Rogas ha fondato NS8 Inc. nel 2016, una piattaforma per la prevenzione delle frodi nelle transazioni ecommerce. Un’idea ben vista dal mercato che ha permesso a Rogas di raccogliere finanziamenti per 158 milioni di dollari, attirando le attenzioni di Edison Partner, AXA Venture Partners e Lightspeed Venture Partners, ai quali ha mostrato falsi documenti finanziari che hanno insospettito tanto l’FBI quanto la Sec. Entrambe le autorità si sono messe sulle tracce di quei 17,5 milioni di dollari che lo startupper ha versato a sé stesso. Arrestato nel 2020 rischia fino a 20 anni di prigione. La piattaforma di Rogas però ha ancora un valore. Dopo l’acquisizione della startup, avvenuta nel 2021, continua a esistere.

Bouxtie

Startup fondata da Renato Libric nel 2012 ha ottenuto finanziamenti per almeno 4,5 milioni di dollari. Bouxtie voleva aggredire il mercato delle gift cards, con una app che permetteva di acquistarne di personalizzate. Un business poco redditizio, con un margine di pochi centesimi per gift card, inserito in un mercato che negli USA vale 100 miliardi di dollari. Libric è riuscito ad attirare capitali falsificando gli estratti conto bancari, facendo figurare che la startup avesse disponibilità per 2 milioni di dollari invece dei 7.000 reali. Allo stesso modo esibiva finte offerte ricevute da grandi industrie pronte a rilevare la sua startup anche al prezzo di 150 milioni.

Sembrava funzionare, tant’è che l’Huffington Post ha inserito Libric in cima alla classifica degli imprenditori digitali da seguire nel 2017. Libric sapeva bene che il business in cui trascinava gli investitori non fosse redditizio e, inoltre, ha distolto 130 mila dollari dall’azienda. A settembre del 2018 è stato arrestato con l’accusa di frode, per essere poi condannato a dicembre dello stesso anno a 37 mesi di prigione, 10 anni di libertà vigilata e al risarcimento di 1,5 milioni di dollari. Bouxtie, per chi se lo stesse chiedendo, esiste ancora. Vende like, visite e follower agli utenti di TikTok.