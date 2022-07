Come funziona il bracciale smart Aktiia per misurare la pressione

Misurare la pressione ovunque ci si trovi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza fastidio, senza l’oppressione di uno sfigmomanometro sull’avambraccio e senza interrompere quello che si sta facendo. In commercio ci sono molti dispositivi che lo rendono possibile, abbiamo provato il bracciale Aktiia, un dispositivo medico certificato che soddisfa i criteri dello standard ISO81060-2 e ha ricevuto il marchio CE come dispositivo medico di Classe Ila. Aktiia è un’azienda svizzera fondata nel 2018 dai dottori Mattia Bertschi e Josep Sola che hanno impiegato 18 anni nella ricerca e nello sviluppo del prodotto prima di metterlo sul mercato. In Italia è disponibile da poco; può essere acquistato direttamente sul sito del produttore a 209,99 euro, spese di spedizione incluse.

La dotazione

Nella confezione si trovano il bracciale con l’alloggiamento per la ricarica, il manicotto per la calibrazione, i cavi Usb-C per caricare entrambi gli accessori e i manuali di istruzione. Il bracciale è leggero (18 grammi) e di dimensioni contenute, si posiziona con garbo sul polso e il cinturino, pensato per adeguarsi ai polsi dai 14 ai 21 centimetri di circonferenza, è in materiale anallergico. Lo si indossa con disinvoltura e non dà fastidio neppure durante la notte. Il manicotto ha una batteria ricaricabile da 1000 mAh e, poiché va usato una volta al mese, è consigliabile metterlo sotto carica prima di farne uso perché, benché spento, l’energia tende a diminuire. Il bracciale è dotato di una batteria da 55 mAh e consuma circa il 15% della propria capacità al giorno, va quindi ricaricato ogni settimana. Un ciclo di ricarica dura poco meno di un’ora.

La validazione scientifica e i pareri medici

Il bracciale è stato sottoposto alla revisione di alcuni studi scientifici. Il primo, apparso su Nature, ha esaminato i risultati dei dati rilevati su 91 persone di età compresa tra i 21 e i 65 anni ed è giunto alla conclusione che Aktiia è generalmente attendibile anche se presenta alcune oscillazioni nei valori a seconda della posizione del corpo nel momento in cui la pressione viene rilevata. Il secondo processo di validazione, svolto su 86 persone, è stato pubblicato sul Blood Pressure Monitoring Journal e ha stabilito che Aktiia, soddisfa i requisiti dello standard del settore (ISO81060-2) e quindi può essere utilizzato poiché fornisce risultati attendibili.

Al di là di studi e ricerche, abbiamo però chiesto l’opinione di un cardiologo, il dottor Raffaele Trozzo, per mettere in evidenza sia il parere professionale sia l’esperienza che ha acquisito con tali strumenti: “Nel mio ambiente, misuratori di pressione e cardiofrequenzimetri sono molto usati e riscuotono abitualmente la fiducia degli utenti. Alcuni dispositivi di basso costo non sono affidabili ma in Italia gli standard qualitativi sono buoni”. Ci sono però, in base all’esperienza del dottor Trozzo, alcuni accorgimenti utili: “È mia abitudine consigliarli quando la componente emotiva della persona non risulta eccessiva e, per le persone in là con gli anni, qualora ci sia chi sa usarli.”

Due consigli del dottor Trozzo sull’uso di questi strumenti: “Possono essere sostitutivi della rilevazione medica, senza portare però a decisioni autonome sulla terapia eventualmente praticata. La pressione arteriosa va controllata senza frenesia, ricordando che i valori risentono della vita di ogni giorno”. In altre parole, se una rilevazione dà valori anomali occorre mantenere la calma e aspettare le rilevazioni seguenti. Questi dispositivi sono attendibili ma non sostituiscono il parere di un medico quindi, prima di prendere iniziative, è bene consultare il proprio dottore oppure, ad esempio, “uno specialista in cardiologia oppure in medicina dello sport”.

Come funziona

Il misuratore della pressione Aktiia necessita di essere collegato a un dispositivo mobile via Bluetooth. Dopo aver installato l’app per Android (occorre almeno la versione 8 del sistema operativo) o per iOS (11 e seguenti), occorre creare un account utente, perché i dati raccolti dal misuratore vengono conservati sul cloud.

Al primo utilizzo occorre calibrare il sistema Aktiia, operazione che dura meno di due minuti. Si indossa il bracciale e il manicotto e, seduti in una posizione comoda e immobili, l’applicazione per dispositivi mobili procede a concludere l’attività di tara dello strumento. Può sembrare poco intuitivo: occorre che tra il bracciale e il polso ci sia uno spazio di qualche millimetro e il manicotto va applicato all’avambraccio all’altezza del cuore, tre centimetri sopra la giuntura del gomito. Piccoli fastidi a cui si rimedia con un po’ di dimestichezza.

Finita la procedura di calibrazione si può spegnere il manicotto, toglierlo dal braccio e dimenticarsene fino alla calibrazione a seguire che va fatta ogni mese.

La prova, i valori e la privacy

Lo abbiamo provato cinque volte, indossando il bracciale ogni volta per 24 ore, ovvero il tempo utile per concludere un ciclo di misurazione dei valori. Parallelamente, quattro volte al giorno abbiamo usato, alternandoli, due diversi sfigmomanometri tradizionali. Le venti misurazioni osservate (4 ogni giorno per 5 giorni) hanno dato sempre valori in linea con quelli rilevati da Aktiia, che fa uso di algoritmi di monitoraggio della pressione sanguigna esaminando i dati con la fotopletismografia (PPG) e rilevando le variazioni del diametro dell’arteria in seguito a ogni singolo battito cardiaco.

Il manicotto può essere applicato sul braccio sinistro o su quello destro, a patto che si scelga sempre lo stesso durante le rilevazioni. La misurazione avviene attraverso i sensori ottici di cui è dotato il bracciale e senza che l’utente debba interrompere le attività quotidiane come accade con uno sfigmomanometro. Va indossato anche nel sonno, ma non essendo impermeabile è opportuno toglierlo quando ci si lava, benché resista ai piccoli schizzi d’acqua.

Le rilevazioni sono di alta precisione sia per la pressione sistolica sia per quella diastolica e i dati raccolti sottostanno alle policy di sicurezza imposte dal Gdpr.

Quando misurare la pressione

Per avere valori il più attendibili occorre misurare la pressione in luoghi non troppo freddi e seguendo alcune regole: attendere almeno un’ora dopo avere consumato un pasto e almeno 20 minuti dopo una doccia o un bagno, non avere assunto caffeina, teina o avere fumato. Mentre si misura la pressione occorre rimanere immobili, possibilmente con le braccia appoggiate su un tavolo, ed è utile non avere la vescica piena. Va inoltre sottolineato che questi apparecchi non sono indicati per le persone al di sotto dei 21 e al di sopra dei 65 anni di età, perché i valori rilevati potrebbero discostarsi da quelli reali.

Il dottor Trozzo, infine, dà un’ulteriore indicazione generale: “Sono strumenti che devono essere usati con pazienza e buon senso, dopo un breve training, ricordando che bisogna rilassarsi per alcuni minuti in ambiente non rumoroso, indossarli in modo idoneo, effettuare almeno due rilevazioni consecutive e ritenere più valido il valore inferiore”.

Cosa ci è piaciuto

Affidabilità delle rilevazioni

Comodità d’uso

App intuitiva

Durata della batteria e velocità di ricarica

Cosa non ci è piaciuto