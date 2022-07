BeReal è l’app più scaricata del momento negli Stati Uniti

A scorrere la lista delle applicazioni più scaricate su App Store negli Stati Uniti si rischia di rimanere sorpresi, in questi giorni di metà estate: alla posizione numero 1 non ci sono Amazon, TikTok o Shein ma c'è BeReal, un social network che ha debuttato solo 18 mesi fa in Francia ed è disponibile anche in Italia.

Nelle ultime ore, la piattaforma è letteralmente esplosa dall’altra parte dell’oceano. Secondo quanto riporta la newsletter del giornalista statunitense Casey Newton, è stata scaricata, dal momento del debutto, quasi 30 milioni di volte negli USA: 330mila di questi download sono avvenuti nella sola giornata di domenica 17 luglio. È un successo arrivato anche nel nostro Paese: al momento, BeReal è sesta fra le app di social network per iOS, dietro solo alle ben più note WhatsApp, Telegram, Facebook e simili.

Quali sono i segreti del successo di BeReal

BeReal è un social network particolare, che nasce con un’idea che va in realtà contro la struttura delle piattaforme degli ultimi anni (come avevamo raccontato già ad aprile): si può postare una sola volta al giorno, quando lo decide l’applicazione. In quel momento, compare un timer di 2 minuti in cui scattare una foto che racconti quello che si sta facendo, contemporaneamente dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore.

Terminato quel lasso di tempo, è comunque possibile postare, ma i follower sapranno che quella foto è stata scattata in ritardo. Inoltre, gli scatti delle altre persone non possono essere visti a meno che non si condivida qualcosa, che è un modo per combattere alla radice il fenomeno dei cosiddetti lurker, ovvero di chi usa i social solo in modo passivo, spiando gli altri senza contribuire. Questo rende BeReal estremamente divertente da frequentare, perché ci si può trovare di tutto, a seconda del momento della giornata in cui arriva la notifica. Ci sono colazioni, cene, momenti nel traffico, attimi di vita quotidiana autentici che sfuggono alle dinamiche di regia e montaggio di social network come TikTok o Instagram.

Questo essere un social anti-social è sicuramente uno dei segreti del successo di BeReal, che è stata in grado di individuare un trend, cioè una certa disaffezione nei confronti delle vite perfette raccontate sul Web, e trasformarlo in una piattaforma che funziona, con un’identità ben definita. Come tanti altri social network si distingue per una caratteristica principale forte (i due minuti ricordano i 140 caratteri di Twitter o i 15 secondi di TikTok) all’interno dei quali le persone provano a costruire contenuti adatti a quello spazio.

Been sitting on a take I’m ready to take out for a spin: BeReal is not an Instagram competitor. It’s actually part of the same trend as Wordle. The simultaneous push alert and time limit to post offers a brief shared online experience among a very fractured social web. https://t.co/TGfrNvwp4O — Ryan Broderick (@broderick) July 18, 2022

Secondo il giornalista statunitense Ryan Broderick, un altro ingrediente è l’idea di simultaneità: esattamente come Wordle, BeReal offre un’esperienza condivisa, come se tutti stessero facendo la stessa cosa nello stesso momento. Che è una caratteristica che sembra funzionare, in un’Internet sempre più frammentata e personalizzata.