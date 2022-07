Liguria, un primato che non ti aspetti: i videogiochi

I videogiochi, come tutti i prodotti dell’ingegno, si nutrono dell’humus presente nel territorio. E quello ligure pare esserne particolarmente ricco, a giudicare dal numero di aziende attive nel campo. Xplored è una società fondata nel 2008 a Rapallo, con sede in una villa nella Riviera, che sviluppa prodotti caratterizzati da interazione aumentata, videogame per dispositivi mobili in Realtà Aumentata, robot giocattolo e smart-toys, progetti di gamification, giochi da tavolo interconnessi ad app, tramite tecnologie sovente proprietarie e brevettate, con clienti che vanno da Bandai Namco a Ravensburger, da 505 Games a Miniclip; hanno avuto esperienze con Ferrero e NorthSails, con i giocattoli Mattel, Giochi Preziosi, Clementoni…

La novitàdi Lorenzo Fantoni

Il fine di ogni progetto Xplored è l'esperienza d'uso, la tecnologia è solo il mezzo, la soluzione per raggiungere lo scopo. In quest'ottica rientra anche la loro ultima creazione: Teburu, un tabellone sensorizzato all'avanguardia controllato tramite app. Oggi l'azienda è focalizzata sul lancio del primo gioco da tavolo che sfrutta questa tecnologia, il fantasy The Bad Karmas. A livello narrativo, per la costruzione del mondo di gioco Xplored si è affidata al talento pluripremiato di Christian Cantamessa, tra le cui opere c'è anche il capolavoro Red Dead Redemption di Rockstar Games.

Cantamessa, savonese di nascita e americano d'adozione, ha mosso i primi passi in Trecision, storico studio di sviluppo fondato a inizio anni Novanta a Rapallo. Quel periodo e l'apertura del nuovo millennio sono stati un momento fondativo per l'industria ligure del videogioco: oltre a Cantamessa, sempre in Trecision ha lavorato Agostino Simonetta, diventato poi capo del programma ID@Xbox di Microsoft e ora direttore del reparto gaming della holding svedese Thunderful Group. A Chiavari, nel 1996, Riccardo Cangini ha fondato lo studio di sviluppo Artematica, responsabile della produzione di titoli come Diabolik The Original Sin, Druuna Morbus Gravis o Julia Innocent Eyes.

Waywardxs Entertainment, invece, realizzava simulazioni calcistiche, titoli come Euro Club Manager e PC Calciatori ai quali ha lavorato, in veste di producer e designer, Marco Ponte, da poco a capo di Nacon Studio Milan, parte del gruppo internazionale Nacon. Sempre in questi anni viene fondata Another Silent, software house che entra a far parte di Miniclip con il nome di Miniclip Genova, continuando tutt’ora a operare sul territorio. Miniclip è un’importante realtà internazionale che sviluppa, pubblica e distribuisce videogiochi casual e hyper-casual per dispositivi mobili, piattaforme social e web. Nel 2015 il colosso del videogioco Tencent ha acquistato la maggioranza della società che quest’anno ha annunciato di aver raggiunto i 4 miliardi di download.

Sotto la Lanterna è attiva anche Untold Games, che nasce originariamente come team di sviluppo di giochi flash, all’epoca Foofa Studios, fondato da un gruppo di neolaureati in informatica dell’Università di Genova. Negli ultimi 8 anni la società si è evoluta e attualmente raccoglie 20 impiegati, un team particolarmente tecnico con esperienza nella creazione di contenuti e consulenza per le industrie creative con il motore grafico Unreal Engine. Untold Games sviluppa videogiochi ed esperienze immersive caratterizzati da una forte componente narrativa e impatto emotivo. La società si occupa sia della realizzazione delle proprietà intellettuali, sia di fornire servizi di sviluppo per terze parti nel settore gaming, dalla creazione di prototipi di gioco al porting sulle maggiori console. Suoi sono i porting a PlayStation 5 e XSX|S del famoso gioco di corse Assetto Corsa Competizione, il porting su Nintendo Switch di Journey to the Savage Planet, la versione Game Pass PC del videogioco Control. City20 è il titolo proprietario a cui attualmente stanno lavorando, un survival il cui concept originale è stato parzialmente finanziato dai fondi del Programma Culturale Europeo – Europa Creativa. Il gioco è entrato in produzione a metà 2021 ed è stato tra i primi titoli approvati per il tax credit nel nostro Paese.

Non solo studi di sviluppo e realtà di gaming all’avanguardia. Nel 2021 il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha consegnato le chiavi della città ad Alessandro “Stermy” Avallone, che nella sua lunga carriera di videogiocatore professionista ha vinto praticamente tutto. Avallone però non è solo un gamer di fama internazionale: nel 2012 con Niccolò Maisto e Michele Attisani ha fondato a Londra la startup Faceit, in breve divenuta una delle piattaforme leader nell’organizzazione di tornei esport online. A gennaio di quest’anno il fondo saudita Savvy Games ha acquistato per ben 1, 5 miliardi di dollari sia Faceit sia la tedesca Esl, dando così vita al più grosso operatore degli esport al mondo.