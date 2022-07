L'azienda aerospaziale italiana in missione con la Nasa assume 100 persone, il fondatore: "Sto realizzando un sogno"

C'è un'azienda in Italia unica al mondo. Costruisce micro satelliti che operano nello spazio profondo. Missioni scientifiche, osservazioni della Terra, previsioni meteo e per l'agricoltura. Sviluppa soluzioni di comfort per gli astronauti di oggi e gli explorer, cioè lavoratori e turisti che andranno nello spazio domani. C'è di più. Porterà Internet sulla Luna e poi su Marte. Sta dando un contributo fondamentale alla prima missione al mondo di difesa planetaria.

E mentre si parla di nuova bolla delle dot.com e i giganti del tech stanno licenziando in tutto il mondo, assume.

100 le figure ricercate. Ingegneri aerospaziali, elettronici, meccanici, informatici, laureati in materie Stem, ma anche esperti amministrativi.

Lui si chiama David Avino, ha 51 anni, e quella della sua azienda Argotec, nata nel 2008, è una storia bellissima. "Romantica e tutta italiana. L'Italia è il Paese in cui orgogliosamente siamo nati e in cui vogliamo crescere", racconta.

Il settore è quello dello spazio. In quegli anni è dominato dai grandi player e dai governi. Avino sogna di creare un'azienda con intenti commerciali. Ci riesce. E oggi mentre annuncia il piano di assunzioni, ti dice: "Mi vengono i brividi. Inizio a realizzare il sogno che anche un'azienda piccola, nata in una cantina a Torino, una one man company, possa svoltare. Abbiamo fatto del Piemonte il nostro ombelico del mondo".

Il piano di assunzioni è corposo. Obiettivo: creare una Smart Factory e costruire in casa micro satelliti. Investimenti per 30 milioni di euro. Si cercano figure middle e senior, anche 40enni, con voglia di mettersi in gioco Per tutti: inserimento nell'organico aziendale. Sedi italiane e US. Percorsi specifici di crescita professionale. Smartworking e Freeday, mezza giornata libera e retribuita un venerdì al mese.

La storia di Avino parte cosi. Formazione militare, laurea in informatica. Nel 1992, David vince il premio come miglior studente della Scuola di Applicazione (ruolo artiglieria). A 22 anni è già Capitano di un reggimento della Brigata Paracadutisti Folgore. Nel 1998 lascia l'Esercito, inizia a lavorare nel settore aerospaziale. La sua passione sono le missioni umane. Istruttore certificato per Nasa ed Esa. Addestra gente come Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti.

A 30 anni, crea la sua prima azienda di supporto alle missioni spaziali. Siamo a Houston. Poi la vende e torna a casa. In una cantina, che ricorda tanto i garage della Silicon Valley, David crea Argotec. È solo. Dallo scantinato passa a una portineria dismessa alle porte di Torino. Poi si trasferisce in mille metri quadrati ("eravamo in 12 e dicevamo: che facciamo qui, giochiamo a calcio?"). Il piano attuale prevede per la Smart Factory 6mila metri quadrati.

"Siamo cresciuti sempre in modo sano. Questo era il mio sogno. Per molti anni non mi sono pagato lo stipendio. Non ho mai cercato capitali all'esterno. Volevo dimostrare che si può creare qualcosa con le proprie forze. L'azienda è mia al 100% ma ora sono pronto ad aprirmi al capitale esterno".

Argotec, nel 2022, ha oggi un giro d'affari di 10 milioni di euro con un Ebitda Margin del 18%.

"Ho avuto la possibilità di realizzare un'impresa in Italia, di popolarla di scienziati e di giovani e di non demordere mai lungo la strada".

Avete presente Don't look up, il film di Adam McKay con Leonardo Di Caprio? Ecco Argotec è l'unica azienda al mondo ad avere due microsatelliti nello spazio profondo, entrambi creati in partnership con l'Agenzia Spaziale Italiana. Sta realizzando la prima missione al mondo di difesa planetaria. È una missione della Nasa. E lui ce la racconta cosi.

"La sonda Dart è partita il novembre scorso. Sulla sonda è montato il microsatellite Licia Cube. Sta viaggiando a 25mila km orari verso un asteroide. L'impatto avverrà a 11 milioni di chilometri di distanza dalla Terra. Data prevista: il 26 settembre. Dieci giorni prima, il 16 settembre, da questa scatola uscirà il micro satellite. Aprirà i suoi pannelli solari e grazie all'intelligenza artificiale inseguirà la sonda madre per scattare fotografie dell'impatto. Saranno immagini di grande valore scientifico che ci daranno informazioni importantissime sulla missione".

Ma c'è il rischio di un impatto sulla terra?

"No. Non c'è alcun pericolo di nessun genere e gli asteroidi potenzialmente pericolosi sono costantemente monitorati. Ma se mai, un giorno lontano, dovesse verificarsi una circostanza di pericolo, l'umanità dovrà essere pronta. Essere pronti è l'obiettivo".

Il secondo satellite si chiama ArgoMoon, unico satellite europeo a bordo della missione Artemis 1, che verrà lanciata nei prossimi mesi con il nuovo razzo Nasa, lo Space Launch System, e che sarà la prima del programma Artemis, che porterà la prima donna sulla Luna.

"Ho perso tante notti e tante ne perdo ancora a girarmi nel letto con la testa piena di pensieri e di preoccupazioni. Lungo la strada ho vissuto molti fallimenti ma non mi sono mai abbattuto. A volte ho le lacrime agli occhi, ma se guardo indietro vedo chi mi ha seguito in questa follia, con coraggio e competenze e trovo la forza per andare avanti. Ai giovani founder dico: non demordete"

E nello spazio, tu ci andrai?

"Ho addestrato molto astronauti presso il Centro Europeo Astronauti dell'ESA e un viaggio da turista lo farei molto volentieri. Per vivere questa esperienza in prima persona...".