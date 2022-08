Stray, il videogioco con i gatti che aiuta i gatti

Se sei un gatto potresti anche salvare il mondo. O almeno altri gatti. Questa è la storia di Stray, che da quando è uscito, due settimana fa, è in cima alle classifiche dei titoli più popolari. Ed è anche il nome del gatto protagonista del videogioco di Annapurna Interactive, che cerca la sua strada in un mondo virtuale e intanto aiuta le associazioni per la protezione di animali a raccogliere fondi. decine di migliaia di dollari per i randagi americani, tra lotterie, streaming party, appelli per adozioni di felini. Annapurna ha anche prenotato Meow Parlour, il caffè e l'agenzia di adozione di gatti di New York, per un fine settimana, oltre a donare mille dollari. I visitatori potevano acquistare gadget a tema e giocare per 20 minuti circondati da gatti (Stray affascina anche loro, come dimostrano i video sui social media).

Il gioco

BlueTwelve Studio e Annapurna Interactive hanno confezionato un’avventura platform ricca di fascino. Una storia dalle atmosfere cyberpunk curata con amore e con una direzione artistica fortemente ispirata. Un prodotto ancorato alla migliore tradizione dei videogiochi indipendenti, ma che riesce nella difficile impresa di arrivare ai cuori e incontrare il gusto di un ampio pubblico.

I gattini non si toccano

Il piccolo Stray è un bel micio dal manto fulvo e tigrato, protagonista della nostra avventura, parte di una famiglia felina che dimora vicino a impianto fognario in disuso, circondato da una rigogliosa vegetazione.

Un giorno come tanti la colonia è intenta a esplorare la zona ma un tubo di raccordo cede e il nostro piccolo felino precipita nel vuoto, per poi risvegliarsi dolorante, confuso e solo, in un territorio sconosciuto.

La scena iniziale, realizzata con astuzia, non è particolarmente cruenta ma riesce a stabilire subito un forte legame empatico tra il gattino e il videogiocatore. È un sentimento naturale, immediato, che scatena nel giocatore il desiderio di proteggere e salvare il randagio.

Il viaggio di scoperta di Stray parte dai bassifondi grigi e spettrali della Città Morta, una struttura sotterranea e fortificata, prima ambientazione dell'avventura, dove grazie a una serie di messaggi criptici che appaiono negli onnipresenti monitor, il gatto incontra B-12, un piccolo drone dotato di un’evoluta intelligenza artificiale. Il buffo B-12 sarà per il micio uno smemorato Virgilio, una guida che a sua volta cerca di ricostruire i propri ricordi sbiaditi. E per cementare questo strano sodalizio il drone fa indossare al piccolo felino una speciale pettorina. Naturalmente appena indossata la costrizione, il nostro Stray si comporta come ogni gatto che ha frequentato il Gattors-Studio, quindi si getta a terra a peso morto, poi striscia facendo palesemente finta di essere gravemente ferito

Un’avventura intensa

BlueTwelve Studio e Annapurna Interactive hanno realizzato un’avventura densa, piena di spunti e con un pizzico di critica sociale. La storia è divisa in dodici capitoli, ognuno dei quali presenta un diverso ambiente da indagare che richiede anche un differente approccio nell’esplorazione.

Per portare a termine l’odissea di Stray, che si sviluppa in modo piuttosto lineare, occorrono circa cinque ore, ma se si desidera collezionare tutti i segreti e soprattutto godere della bellezza degli ambienti, che regalano splendide immagini in movimento, occorre aggiungere due ore. Se invece si scattano foto in modo compulsivo, screenshot di un adorabile gatto rosso che da giorni è diventato l’eroe dei social, la durata del gioco diventa un fattore del tutto secondario.

La realizzazione artistica

Il maggior pregio di questa perla dello sviluppo indie è senza dubbio la direzione artistica che accompagna tutte le sequenze di gioco, senza interruzioni o esitazioni, dall’inizio alla fine. Ogni momento è un’immagine ispirata, la tavolozza dei colori è varia, studiata per suscitare nel giocatore il sentimento giusto, la corretta sfumatura emozionale.

Stray inscena tutti classici temi della corrente fantascientifica cyberpunk, ma li mostra con distaccata meraviglia attraverso il curioso istinto di un gatto. Il team francese ha realizzato un ambiente di gioco verticale, che a tratti ricorda l’utopia del ponte vivente, ritratto nel romanzo di William Gibson, Luce Virtuale. La corrente cyber si inserisce in atmosfere e in una serie di temi ermetici molto cari al mondo degli sviluppatori di videogiochi indipendenti. In questo caso è chiaro il riferimento all’opera del team danese Playdead, che in Stray si manifesta con una vena poetica più leggera, quasi fiabesca.

Tutte le versioni del Randagio

L’opera di BlueTwelve, fortemente raccomandata a tutti i gattari e gattare, è disponibile 29,99 euro, in digitale nello store di PlayStation, per PlayStation 4 e PlayStation 5. Gratuitamente nel catalogo per gli abbonati al servizio PS Plus Extra e Premium. Su PC, sulla piattaforma Steam, è in vendita, sempre in formato digitale, a 26,99 euro. In collaborazione con iam8bit, BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive e Skybound Games, ci sarà anche un’edizione esclusiva di Stray per PlayStation 5 e PlayStation 4, al momento disponibile in preordine.

Ad accompagnare le edizioni fisiche sarà pubblicato anche un vinile con la bella colonna sonora ambient chillout realizzata dal compositore Yann Van Der Cruyssen. L'edizione fisica di Stray arriverà il 20 settembre 2022, mentre le edizioni esclusive saranno spedite nell’inverno 2022, il vinile nel primo trimestre del 2023.