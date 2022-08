Da profugo di guerra a prof del MIT, la formidabile storia di Admir Masic

"L'istruzione è il valore universale che annulla le diversità. Questo è il mio credo".

Da profugo bosniaco a professore al Mit di Boston, l'università più prestigiosa del pianeta. Scienziato, ha brevettato un calcestruzzo che si ripara da solo e permette di tenere i ponti in piedi per mille anni. E dal Massachusetts Institute of Technology, ha lanciato Mit ReACT (Refugee Action Hub) un programma gratuito per far studiare Computer science e imprenditoria ai profughi di talento di tutto il mondo.

Quella di Admir Masic è una storia emozionante. Piena di vita. Anzi di vite vissute. "Sono bosniaco, ho il cuore italiano, il passaporto tedesco, il cervello in America. Mi sento cittadino del mondo". Parla cinque lingue.

Admir Masic. Sarà tra gli speaker dell'Italian Tech Week il 29 e 30 settembre a Torino.

Admir nasce a Slavonski Brod, un piccolo paesino dell'allora Iugoslavia, oggi Croazia. Vive a Gornje Kolibe, un villaggio in Bosnia ed Erzegovina. È il primo marzo 1992 quando scoppia la guerra in Bosnia. Il padre di Admir è un carpentiere, lavora per le centrali elettriche, ripara grossi impianti. Passa sei mesi al fronte. Poi viene chiamato a Fiume (Rijeka) dall'azienda in cui lavora. Con sé porta i suoi tre figli, la moglie e la mamma. Per casa ha una baracca a 7 km dalla città.

Admir è un ragazzino di 14 anni, bravissimo a scuola. "Alla fine della terza media avevo tutti cinque, che è il voto massimo per il mio Paese. Il vostro 10". Improvvisamente la sua vita cambia. Si sente straniero a casa. "Tutti mi chiedevano: tu di dove sei? Ah, sei un profugo. Avevo un timbro stampato in faccia che mi faceva soffrire". Quando va a far la spesa in un piccolo negozio, il negoziante gli dice: "Ehi ragazzino bosniaco, sei andato a scuola? - Sì, ero il primo della classe. - Qui in Croazia sarai a malapena un tre. Le nostre scuole sono migliori".

Ai ragazzi profughi la scuola era vietata in Croazia. Passavano il tempo nelle baraccopoli, giocando infinite partite di ping pong. Admir e mamma non si arrendono. Talento e voglia di riscatto cercano una strada. A settembre i due decidono di entrare nella prima scuola superiore che trovano in città. Una scuola qualsiasi. "Non possiamo ammettervi, siete bosniaci".

La storia sembra un film: la madre piange, il ragazzino sventola il diploma, passa una psicologa che si interessa al caso e convince il Preside.

"Admir inizi da lunedì - mi disse. Che cosa vuoi fare: perito chimico o comunicazione e trasporti?". Nel mio paese c'era una raffineria di gasolio, un giorno sarei tornato a casa e avrei lavorato li. Ho scelto perito chimico. Non sono mai più tornato in Bosnia e la mia casa è stata distrutta dalla guerra". In quelle baraccopoli, come un piccolo Forrest Gump, lui studia chimica. E scopre il suo talento.

"La mia carriera è nata da un mix di fortuna e disperazione. Mi sentivo come se vivessi in un mondo parallelo. Fatto di discriminazione. Di sofferenza. Senza diritti, senza denaro, senza prospettive. Ma speravo nell'istruzione".

Nel secondo semestre, il preside (che è anche il suo professore di chimica) lo porta a una competizione. Una specie di Olimpiadi di chimica della Croazia. Admir vince il primo posto. Da quell'anno, ogni anno, partecipa alle gare nazionali. Vince. "Sono diventato una piccola star. I giornali parlavano di me. E sono tornato al negozio per far vedere a quel commerciante che mi prendeva in giro i miei risultati. Che oggi sono qui appesi nel mio studio a Boston".

Nel 1994, la famiglia si trasferisce in Germania. Admir chiede di restare per finire la scuola. È in questo momento che entrano nella sua vita i volontari italiani. Una delle organizzazioni si chiama Collettivo Azione Pace di Torino. "Ogni due settimane ci portavano viveri e gioia. Mi sono innamorato dell'Italia. Di loro. Ho imparato la lingua e cosa vuol dire essere generosi. Che cos'è l'umanità". In questi due anni, Admir diventa un ragazzino amato dal Collettivo. Viaggia con loro in tutta la Croazia per portare aiuti. Finite le scuole superiori, lo invitano in Italia. Lo aiutano a iscriversi all'università, gli trovano un alloggio, gli danno i soldi dei benefattori.

Nel 2001 Admir si laurea in chimica all'università di Torino. 110 e lode. Poi fa un dottorato in Chimica Fisica, ha un lavoro per la Regione Piemonte sul restauro della Reggia di Venaria. E crea con un compagno di università quella che oggi chiameremmo startup: Adamantio srl.

"Avevo 28 anni. Mi sentivo italiano, pensavo di aver costruito la mia vita in Italia. Facevo l'imprenditore, ero assegnista di ricerca all'Università. Convivevo con una ragazza che avrei dovuto sposare. Ma per voi ero un extracomunitario. La guerra mi aveva sradicato. Cercavo me stesso in ogni cosa che facevo. Così, senza un lavoro subordinato, l'Italia mi ha negato il permesso di soggiorno. Sono stato costretto a partire".

Admir chiude con il nostro Paese. Va a Sarajevo a una conferenza per giovani scienziati. Conosce una donna bosniaca, medico chirurgo che vive a Berlino. Si trasferisce in Germania. Trova lavoro in un centro di ricerca tedesco molto rinomato. Gli danno il passaporto. Iniziano ad arrivagli offerte. Singapore, Israele, il Mit. "Avevo un sogno da sempre: quello di diventare professore". Ed eccolo qui. Dipartimento di ingegneria civile e dell'ambiente. Scienziato dei materiali, professore di materiali e tecnologie antiche.

"Gli Stati Uniti mi hanno accolto e dato la sensazione di essere benvenuto. Ho avuto successo, ho iniziato a vivere una vita piena di benessere e felicità. Mi sono risposato con una donna straordinaria, un'americana di origini Bosniache, che condivide i miei valori. Eppure ogni volta che vedevo in tv una scena di quei profughi, il mio cuore piangeva.

Sono partito da una teoria: "Chi mette nel proprio Cv una linea legata al Mit viene trattato diversamente". Ho deciso di fare un esperimento. Sono andato dal collega che ha istituito il digital learning in Università e ho chiesto degli attestati per i profughi in giro per il mondo. Ho fatto foundraising e raccolto 500 mila di dollari in due giorni. E siamo partiti.

Cosi è nato Mit Refugee Action Hub.

Riceviamo ogni anno migliaia di richieste, selezioniamo 150 studenti da più di 20 paesi in tutto il mondo. Gente che poi ai corsi online prende voti altissimi. Operiamo in 10 paesi localmente, aprendo un piccolo centro in ogni paese. E stiamo lavorando per aprirne uno in Italia a settembre.

La maggior parte di chi esce da questo programma ha lavori prestigiosi. Entra a Google, Meta, Microsoft. Apre aziende. Diventa role model. Quello dei profughi è un gruppo speciale, il più difficile da aiutare ma questa è la grande bellezza dell'educazione. Che cambia la vita delle persone.

"Viviamo in un mondo che ha la tendenza a discriminare. Ma sono convinto che ci sia un valore universale che crea rispetto. E questo valore universale è la conoscenza, l'educazione, l'intelligenza. L'essere persone in gamba.

Quando metto intorno a un tavolo gente che arriva dai sobborghi del Kenia con venezuelani, colombiani, russi, ucraini, siriani, vedo persone diverse diventare amici. Perché sono in gamba. Questo è uno spazio di peace-building. L'istruzione è un veicolo per una vita migliore. E grazie alla tecnologia e all'apprendimento digitale possiamo portare 'acqua' a coloro che hanno sete di istruzione".

Il nome Action inserito nel programma è un ringraziamento al Collettivo azione dei volontari italiani che hanno aiutato Masic. Admir ha comprato una casa a Terracina. La sua startup Dmat, che crea un calcestruzzo ispirato dagli antichi romani, che si ripara da solo, assorbe CO 2 e dura molto di più, è nata a Udine. "Siete un Paese bellissimo. Capisco le difficoltà nel gestire l'immigrazione. Dovete solo imparare a organizzarvi meglio".