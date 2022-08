940 posti di lavoro offerti dalle startup italiane ad agosto: le posizioni, le città

940 posizioni aperte, 632 in Italia. Sono i dati aggiornati della piattaforma Xjobs di Cdp Venture capital elaborati da Italian Tech. La città che offre più opportunità di lavoro nelle startup resta Milano con 260 profili richiesti dalle startup, seguita da Roma con 66 posti di lavoro, Torino con 24.

Da segnalare il numero di posizioni aperte per Musixmatch, il più grande database di testi musicali al mondo (8 milioni, disponibili in 80 lingue), che a fine luglio ha annunciato l'ingresso nel capitale della società di un fondo americano, molto attivo in Silicon Valley. L'azienda ha in base ai dati raccolti da Xjobs 22 posizioni posizioni aperte tra ingegneri frontend, esperti di blockchain e analisti dei dati. Come quelli aperti a Napoli da Kineton, società che sviluppa software per l'automotive: 13 i posti di lavoro offerti, tutti nel capoluogo campano.

Assume anche la startup dell'immobiliare Casavo, che ha chiuso un round da 100 milioni lo scorso mese e che adesso è alla ricerca di circa 40 nuovi profili da inserire in azienda tra addetti alle vendite e esperti di analisi dei dati. Alcuni di questi lavori sono in Spagna e Francia. Ma le posizioni aperte sono centinaia, in decine di aziende che si occupano di criptovalute, intelligenza artificiale, marketing. Qui tutti i dati.