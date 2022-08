Netflix offre anche i videogiochi, ma nessuno se n’è accorto

Sapevate di poter scaricare e giocare gratuitamente alcuni videogiochi mobile grazie al vostro abbonamento Netflix? Probabilmente no, perché neanche l’1% degli abbonati lo fa.

Da novembre dell’anno scorso Netflix ha iniziato a offrire ai suoi abbonati una nuova opportunità: i videogiochi. Navigando all’interno dell’app mobile era infatti possibile scaricare e giocare a un numero abbastanza limitato di titoli: Stranger Things: The Game, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up, e Shooting Hoops. Questa offerta inizialmente mediocre si è poi arricchita nel corso dell’anno fino a contare 25 titoli, tra i quali troviamo anche capolavori indiscussi come Into the Breach e prodotti molto divertenti come Exploding Kittens, tutti titoli che potete avere senza pubblicità, microtransazioni e altri sistemi di monetizzazione poco piacevoli che spesso impestano i giochi per smartphone.

Secondo una indagine di CNBC questi videogiochi sono stati scaricati circa 23 milioni di volte e hanno un pubblico giornaliero che si aggira attorno agli 1,7 milioni di giocatori. Dati interessanti che però diventano un po’ meno trionfali se analizziamo il fatto che Netflix ha un pubblico di 221 milioni di abbonati; quindi, circa 200 milioni di persone non hanno mai neppure accarezzato l’idea di scaricare uno di questi giorni e forse non sanno neppure della loro esistenza e anche chi le ha scaricate poi non ci gioca più di tanto, visto che il numero totale di giocatori giornalieri è inferiore a quello di molti titoli mobile, anche più brutti di quelli offerti da Netflix. Tv in streaming, Netflix rallenta anche in Italia: Amazon e Disney recuperano terreno di Emanuele Capone 16 Luglio 2022 I datidi Emanuele Capone

Non è un mistero che Netflix, dopo aver perduto circa un milione e duecentomila iscritti, stia attraversando un periodo non particolarmente felice, anche se l’erosione di utenti è stata inferiore al previsto grazie anche all’uscita della quarta stagione di Stranger Things. E se è palese che l’abbonamento meno costoso, ma con le pubblicità, è una mossa attuata per contrastare questo calo, anche i videogiochi cercano di esserlo, anche se la compagnia non ancora capito come.

Già l’anno scorso in una lettera agli investitori i videogiochi, assieme a Twitch e TikTok, venivano indicati come uno dei principali avversari nella lotta che le piattaforme e i servizi combattono ogni giorno per la nostra attenzione. E se non puoi combatterli, fatteli amici, ecco perché Netflix, oltre ad aver acquisito la licenza di alcuni titoli, che entro la fine dell’anno porteranno a 50 il numero di quelli in catalogo, ha anche comprato tre studi di sviluppo lo scorso anno, spendendo ad esempio 72 milioni di dollari per i finlandesi Next Games. Amazon Prime Video cambia look. E finisce per trasformarsi in Netflix di Emanuele Capone 24 Luglio 2022 Tv in streamingdi Emanuele Capone

Per adesso la strategia di Netflix è orientata soprattutto all’esplorazione, a cercare di capire quali sono le possibilità del medium e come integrarlo in ciò che la compagnia già fa, anche perché il marchio non è di certo associato ai videogiochi, ma potrebbe sfruttare il potere delle sue proprietà intellettuale per generare contenuti che aiutino a mantenere alto il numero di abbonamenti. Tuttavia, è bene ricordare che questo valore è solo potenziale.

Molte aziende con ampia disponibilità di fondi, come Google o Amazon, hanno faticato molto per cercare di intaccare marchi storici come Nintendo, Ubisoft, Activision, Sony e Microsoft e in alcuni casi hanno anche gettato la spugna. Il settore dei videogiochi è molto complesso, svilupparli è un processo laborioso e spesso le regole che funzionano nel mondo delle produzioni televisive o cinematografiche non hanno alcun valore quando si entra in questo settore. Se poi parliamo di videogiochi basati su licenze allora le cose si complicano ancora di più, perché dai tempi del flop di E.T. su Atari tutti sanno che sono spesso i titoli meno interessanti da provare. Detto questo, se siete abbonati Netflix Into the Breach me lo scaricherei subito.