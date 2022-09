Il ruolo dei business angel in Italia, Rocchietti: "Oggi molti sono under 40"

Si chiamano angeli del business. In inglese forse suona un po’ meglio: business angels. Ma il senso non cambia. Sono imprenditori, manager, capi d’azienda che decidono di investire in altre imprese. Spesso startup ai primissimi passi, ma nelle quali individuano un buon potenziale di crescita. In Italia sono circa duemila e ogni anno investono circa un centinaio di milioni in neoimprese innovative. Lo fanno prima che queste entrino nei radar dei fondi di investimento. Prima che intervengano i grossi capitali di rischio. La maggiore delle associazioni che li rappresenta è il Club degli investitori. Ha 295 soci attivi sia in Italia che all’estero. Il Club da cinque anni premia il migliore business angel italiano. Quello che maggiormente si è distinto nella sua attività di investitore, sia per quantità di somme investite che per la sua capacità di aiutare sia finanziariamente che con le proprie competenze una startup durante i primi anni di attività.

Quest’anno il premio verrà assegnato dal Club sul palco dell’Italian Tech Week. A presiedere la giuria, come ogni anno, ci sarà il business angel premiato durante l’edizione precedente. A Torino ci sarà quindi Antonella Grassigli, che dal 2016 a oggi ha supportato la crescita di 25 startup, compresa quella di cui è fondatrice e amministratrice: la fintech Doorway. I soci del Club degli investitori dal 2010, anno della sua fondazione, a oggi, ha investito finora 40 milioni di euro in 55 società innovative. E ha supportato fin dai primi passi startup che poi sono diventate solide realtà della digital economy italiana. Aziende come Everli, Satispay, D-Orbit, Genetta Science, Newcleo e Kither Biotech.

Il numero degli investimenti dei soci del Club tende a crescere anno dopo anno. Una crescita capace anche di schivare l’inverno degli investimenti in innovazione che sta imperversando per tutta la metà del 2022. Nei primi sei mesi dell’anno in corso, vessato dalla corsa dell’inflazione e dalla guerra in corso sul fronte ucraino, il Club ha investito 10 milioni di euro in dieci startup fondate da imprenditori italiani, registrando una crescita del 100% rispetto all’anno precedente. Se gli investimenti dei grandi fondi di venture capital frenano, i piccoli investitori continuano a fare la loro parte. D’altro canto, molti di loro sono ex imprenditori che decidono di investire parte dei loro capitali in altre imprese. Sanno che le crisi sono passeggere. E che il coraggio in questi periodi è la chiave di successi futuri.

Rocchietti:

Carlo Rocchietti è il presidente del Club degli investitori. Torinese, 67 anni, è laureato al Politecnico del capoluogo piemontese. Nel 1980 fonda Euphon, azienda del settore dei media e delle produzioni televisive. Nel 2004 anni dopo la vende a un fondo di private equity. Sei anni dopo fonda il Club. L’economia digitale italiana è ancora agli albori. Vanno messi i primi mattoni a terra. Servono i primi passi per creare un ecosistema dell’innovazione. Servono profili in grado di aiutare le neoimprese innovative a crescere in un mercato ancora da inventare.

Rocchietti, cosa è cambiato da allora?

Il settore si è evoluto, in due direzioni. La prima l’avevamo già notata prima del Covid: i business angel italiani non sono più solo ex imprenditori un po’ avanti con l’età che decidono di investire in startup dopo aver lavorato una vita e magari hanno venduto la loro azienda. Oggi ci sono moltissimi giovani, anche trentenni, che sono entrati nella nostra associazione. Io ho impiegato 25 anni per fare la mia exit. Ora può capitare molto prima.

E l’altra evoluzione?

C’è una presenza di angel investor italiani sempre più forte anche all’estero. Noi siamo un’associazione nata a Torino e molto incentrata sul territorio. Ma negli ultimi due anni abbiamo notato come tra i nostri iscritti il 30% sono torinesi, il 40% viene da altre parti di Italia, e il restante 30% è fatto da italiani all’estero. Un trend fortemente accelerato dalla pandemia, quando abbiamo capito che per stare vicini a un’azienda non è necessaria per forza la presenza fisica. Spesso basta una chiamata su Zoom.

Sono cambiate anche le aziende in cui investite?

Quello dipende dalle mode del momento. Dieci anni fa si investiva in nuove tecnologie, oggi si punta più sul fintech o il deeptech. Da qualche mese non si sente più parlare o quasi di criptovalute. Quello che è importante è che oggi c’è un ecosistema. Negli ultimi dieci anni si è creato soprattutto quello.

Dieci anni è anche l’arco temporale che ci separa dall’entrata in vigore della legge sulle startup innovative. C’erano incentivi sugli investimenti. Questo vi ha aiutato?

Assolutamente. L’incentivo fiscale ha aiutato gli investimenti in startup. E’ stato copiato quanto c’era nel Regno Unito già da 10 anni. Lì ha fatto bene. Qui anche. C’era una cosa molto bella che pochi hanno notato. La non fallibilità delle startup. Un’impresa innovativa è a rischio fallimento molto di più delle altre. Tutelare con il concordato il fallimento ha aiutato gli imprenditori a non portarsi dietro lo stigma del fallimento.

Cosa cercate nel business angel dell’anno?

Tre cose. Valutiamo la sua attività come investitore. Non tanto la somma investita, quanto gli investimenti fatti. Poi valutiamo il contributo dato alla startup, in termini di supporto alla crescita, di guida. Ciò che un business angel deva fare. Infine i casi di successo, che è un parametro che serve a stabilire quanto e come una startup è cresciuta nel tempo.

Qual è il valore del premio?

Non si tratta di un premio in denaro. E’ una targa. Il riconoscimento di quanto di buono fatto e un invito a continuare a farlo. La giuria è composta da investitori e esperti del settore. Noi come Club siamo un gruppo di amici. L’associazione non ha scopo di lucro e ha come compiti soprattutto quello di formare gli investitori del Club e creare reti, connessioni. Ma soprattutto vogliamo essere di supporto al mondo dell’innovazione e dell’impresa in Italia. Se vuole, un obiettivo sociale.