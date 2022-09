Il prezzo delle app dell’App Store aumenterà (ma non per colpa di Apple)

Apple ha annunciato che dal 5 ottobre i prezzi delle app sull’App Store per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e TV saliranno in tutti i Paesi della zona euro.

Gli aumenti riguardano sia i prezzi delle applicazioni sia i prezzi degli acquisti in-app, che oggi rappresentano gran parte degli introiti delle app di maggior successo. Nel caso degli abbonamenti, il prezzo non aumenterà per quelli che sono già stati stipulati e si rinnovano automaticamente.

Il prezzo minimo delle app e degli acquisti in-app passerà da 0,99 a 1,19 euro, le app da 9,99 costeranno 11,99 e il prezzo massimo praticabile passerà da 999 a 1199,99 euro. I prezzi sull’App Store non vengono decisi liberamente dagli sviluppatori ma possono essere assegnati solo selezionando uno specifico livello fra gli 87 disponibili: una tabella dei prezzi aggiornati è disponibile sul sito di Apple per gli sviluppatori.

In alcuni casi, i livelli di prezzo precedenti esistono ancora come livelli inferiori, dunque non è detto che tutte le app costeranno automaticamente di più. Per esempio: se un’app è prezzata 9,99 euro, significa che secondo la tabella attuale sta a livello 10; nel nuovo schema disponibile da ottobre, il prezzo di 9,99 euro esiste ancora, ma è diventato il livello 8. Per non alzare il prezzo, lo sviluppatore può dunque decidere di abbassare il livello di appartenenza dell’app, mantenendo 9,99 euro come prezzo dell’applicazione per il cliente. In questo modo, lo sviluppatore deciderebbe di assorbire gli aumenti dovuti all’inflazione e, nel caso di uno sviluppatore statunitense, del cambio con il dollaro.

Questo non potrà però avvenire per le app e gli in-app purchase prezzati 0,99, 1,99, 2,99 o 3,99 euro, perché in Europa i nuovi livelli non prevedono più questi tagli di prezzo: nel caso di un’app che oggi costa 1,99, lo sviluppatore potrà scegliere solo di passare a 2,49 rimanendo nello stesso livello e con un aumento di 50 centesimi, oppure scendere di un livello e impostare il prezzo a 1,49 euro, di fatto perdendo 50 centesimi. Sembrano dettagli, ma nel caso dei livelli più bassi le politiche di prezzo sono molto importanti per le vendite e per l’aspetto psicologico dell’acquisto: nei prossimi giorni, gli sviluppatori dovranno fare scelte difficili.

Apple non ha dato una ragione specifica per l’aumento dei prezzi, ma è chiaro che si tratti di un adeguamento alla congiuntura economica globale, in particolare a seguito della parità nel cambio tra euro e dollaro; in alcuni Paesi (è il caso del Vietnam), i prezzi sono stati rivisti anche per adeguarsi ad alcuni cambiamenti nella tassazione dei beni immateriali.

Del resto, le conseguenze del cambio euro-dollaro si sono già viste anche nel caso dei nuovi iPhone 14 (qui la nostra prova): negli USA, Apple ha scelto di assorbire l’inflazione mantenendo gli stessi prezzi dell’anno scorso, mentre in Europa i nuovi smartphone della Mela hanno subìto un sensibile aumento rispetto alla serie precedente.