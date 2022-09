Per rallentare l'esodo verso TikTok, YouTube pagherà di più i creator

C’è una componente fondamentale nel successo di TikTok, spesso sottovalutata. E no, non è l’algoritmo e nemmeno il formato e i suoni. Sono i creator, ovvero gli utenti che, attirati dalle possibilità di successo, producono con costanza contenuti sulla piattaforma. Del resto, TikTok è una fabbrica da influencer: nella top 10 mondiale per numero di follower, guidata da Khaby Lame, solo Will Smith era già famoso prima di approdare sul social network cinese.

Insomma, la sfida dei social network contro TikTok non si basa solo sui formati e sugli algoritmi: è fondamentale anche avere la capacità di attirare creatori di contenuti. È proprio in questa direzione che si sta muovendo YouTube. La controllata di Alphabet ha infatti annunciato all’evento Made on YouTube di aver ampliato il suo Programma partner anche agli Shorts, il formato (che ha già un buon successo) lanciato lo scorso anno proprio per competere con TikTok.

In sostanza, YouTube aprirà dal prossimo anno le possibilità di guadagno già presenti per i formati tradizionali anche a chi produce Shorts. A partire dall'inizio del 2023, i creator potranno presentare domanda di adesione al Programma partner di YouTube dopo aver raggiunto la soglia dei 1000 iscritti e aver totalizzato 10 milioni di visualizzazioni di Shorts in 90 giorni. Questi nuovi partner potranno guadagnare direttamente dalla piattaforma, con gli introiti pubblicitari e i finanziamenti dei fan.

Una novità importante riguarda proprio la condivisione delle entrate pubblicitarie. Funzionerà così: su YouTube Shorts, gli annunci vengono pubblicati tra i video nel feed. Ogni mese, le entrate di questi annunci verranno utilizzate per pagare i creator e per coprire i costi delle licenze musicali dei brani utilizzati nei video. I creator riceveranno il 45% del totale dei guadagni pubblicitari, che verranno distribuiti sulla base delle visualizzazioni ottenute in quel periodo di tempo.

Come funziona la monetizzazione su TikTok e Instagram

“È la prima volta che il revenue sharing viene offerto per video in formato breve, su qualsiasi piattaforma”, ha detto Neal Mohan, Chief Product Officer di YouTube. In effetti, il modello proposto dall’azienda del gruppo Alphabet rappresenta un’innovazione importante nelle modalità in cui i produttori di contenuti possono guadagnare sui social network.

Mentre, infatti, sia Instagram sia TikTok offrono strumenti di pagamento diretto ai creator, né il social network di Meta, né quello di ByteDance mettono a disposizione una quota degli introiti pubblicitari. TikTok, in particolare, offre un Creator Fund di 70 milioni di dollari, al quale gli utenti con più di 10.000 follower e 100.000 visualizzazioni in 30 giorni possono iscriversi per ricevere una quota mensile. Quota che, stando alle ricostruzioni, sarebbe quantomeno risibile: si parla di circa 20-40 dollari per milione di visualizzazioni.

Anche Instagram aveva annunciato l’intenzione di investire 1 miliardo di dollari per pagare i creator. Lo sta facendo, per quanto riguarda i Reels, con un programma che si chiama bonus Play e che premia i creator eleggibili con una quota variabile a seconda delle visualizzazioni ottenute dal contenuto in un determinato periodo di tempo. Un incentivo, questo, che non pare aver aiutato Meta nell’ormai complicata sfida a TikTok. Secondo un report interno ottenuto dal Wall Street Journal, infatti, nei soli Stati Uniti sono presenti circa 11 milioni di creator su Instagram, ma solo il 20% di questi pubblica effettivamente contenuti ogni mese.

Le altre novità da YouTube: ecco Creator Music

Ancora durante l’evento Made on YouTube, la piattaforma di Alphabet ha annunciato l’introduzione, dal 2023, di Creator Music, una nuova funzionalità di YouTube Studio che consente ai produttori di contenuti di YouTube di accedere facilmente a un catalogo di brani musicali in continua espansione da utilizzare nei video nel formato lungo.

I creator potranno acquistare licenze musicali economiche e di alta qualità, senza rinunciare al potenziale della monetizzazione completa, mantenendo la stessa quota di condivisione delle entrate che genererebbero dai video senza musica. I creator che non vogliono acquistare una licenza, invece, avranno la possibilità di usare i brani e condividere le entrate con l'artista della traccia e con i titolari dei diritti associati.