Giugiaro colpisce ancora: ecco il suo taxi del futuro

Giugiaro ha colpito ancora. Dopo anni, meglio non dire quanti, dalla progettazione del suo taxi per New York realizzato su base Alfa Romeo debutta adesso – grazie ad Etioca Holding, società internazionale con sede a Gibilterra – il prototipo definitivo di auto pubblica pronto per entrare in produzione. Già perché Etioca Holding ha acquisito Coggiola la storica carrozzeria torinese, diventando così titolare della preziosa licenza WMI (Worldwide Manufacturers Identifier), che consente la produzione illimitata di una vasta gamma di veicoli (auto, trucks, autobus, moto).

Le immagini: Etioca, il taxi del futuro disegnato da Giugiaro

Battezzata Miner, l’auto taxi di Etioca è elettrico multiservizio, dal design futuristico orientato a interpretare i processi di mobilità sostenibile e si rivolge direttamente a imprenditori tassisti che non devono più acquistare l'auto ma ottenerla in uso da Etioca; i conducenti possono disporre del mezzo e di tutti i servizi a 0,99 cent/Km, costo medio europeo per Km.

Un modello di business

Insomma qui più che un’auto si presenta un modello di business ideato sin dal 2015 dal suo fondatore israeliano e attuale Ceo di Mark Ishakov che ha messo in piedi una gamma completa di servizi che creano flusso monetario per supportare l’evoluzione della mobilità.

Il tocco di Giuguaro

Ma torniamo al design e al concept. Tutto frutto del genio di Giorgetto Giugiaro, designer del Secolo, e di Fabrizio Fiugiaro, con oltre 30 anni nel car design: sono loro ad aver curato stile ed engineering per la sua messa in produzione. “Ho aderito al progetto che ritengo straordinario e rivoluzionario - racconta Giorgetto Giugiaro - già nel '76 ho affrontato il tema di un nuovo taxi per New York rimasto in fase di prototipo. Sono felice con Fabrizio di contribuire oggi allo sviluppo di questo concetto integrato in un ecosistema mondiale”.

“Contribuiamo all’ ecosistema - afferma Fabrizio Giugiaro - portando la nostra esperienza nello sviluppo del prodotto partendo dal concept attuale sulla piattaforma “Anna” che ci vedrà impegnati nell’ideare tipologie di veicolo all’avanguardia”.

La produzione

Va bene, la ma produzione? “Il Polo Industriale – spiegano ad Etioca - è composto da diversi stabilimenti per la produzione dei propri mezzi e per quelli richiesti da aziende partner o clienti. Etioca “Miner” sarà il primo nato della generazione “Anna”, una piattaforma basata su un'architettura modulare che consente diverse configurazioni del veicolo. Nel prossimo futuro “Anna” darà vita a una nuova gamma di veicoli di servizio: taxi, mezzi di lavoro, navetta scolastica, mezzi di emergenza, sicurezza (vigili del fuoco e polizia) e mezzi di difesa. Il Polo Industriale Etioca sorgerà in diverse sedi e prevede uno stabilimento pilota (nei prossimi mesi ci sarà la scelta definitiva), un impianto di assemblaggio, uno stabilimento di produzione, una Giga Factory intorno alla quale sorgeranno anche gli stabilimenti dei fornitori”.

I servizi per i tassisti

L’utente di questi taxi, al costo di cui parlavamo prima, avrà quindi a disposizione stazioni di ricarica elettrica (battery swap), stazioni di autolavaggio, vendita di cibo e bevande a bordo, assistenza post vendita. Il tutto con una gestione via App.

Ma Etioca Taxi sarà anche un piccolo editore perché avrà un nuovo “canale media”: schermi LED integrati proietteranno campagne ADV e istituzionali o messaggi di servizio pubblico per i cittadini. Il nuovo canale media sarà gestito internamente dopo la recente acquisizione da parte di Etioca di Between Comunicazione, agenzia di pubbliche relazioni e pubblicità con sede a Torino, specializzata da oltre 20 anni in comunicazione d’impresa e di prodotto. “Siamo partiti come fornitori - racconta Marco Molineri Ceo e co fondatore di Between - e poi ci siamo innamorati del progetto e senza neanche accorgerci, siamo diventati partner di Etioca. L’ agenzia pianificherà le campagne pubblicitarie e le attività di comunicazione globale oltre alle relazioni con i media e le Istituzioni”.

Le stime di produzione

Entro la fine del 2024 saranno in circolazione i primi 10.000 ETIOCA Taxi. La produzione annua nel 2025 sarà di 45.000 unità e raggiungerà le 100.000 unità all'anno nel 2027 con un investimento iniziale di 400 milioni di dollari per raggiungere 1,2 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni.

Sono in discussione 90.000 pre-ordini in Italia, Israele, Lettonia e per accelerare i tempi di produzione è in fase avanzata di negoziazione un accordo con un partner strategico italiano per l'utilizzo di un impianto produttivo. Il modulo di preordine è disponibile sul sito www.etioca.com. I tassisti possono effettuare la loro iscrizione con una semplice transazione di 100 euro. Tale importo consente di gestire la fattibilità dell’ordine e verrà restituito ai futuri conducenti sulla carta di debito Etioca, lo stesso giorno della consegna del veicolo a partire dal 2024.

La strategia

"Intendiamo guidare il cambiamento culturale e sociale - dichiara Mark Ishakov fondatore e Ceo di Etioca - verso la mobilità sostenibile offrendo soluzioni che proteggano l'ambiente e aumentino la qualità della vita delle generazioni future. L'ecosistema Etioca ha le basi per guidare la transizione verso la mobilità elettrica al servizio delle comunità urbane del futuro che mirano a ridurre le emissioni e il traffico nelle città, introducendo veicoli sostenibili, funzionali e condivisi. Il nostro business plan si basa sul modello Montecarlo. Il valore attuale di Etioca è di 27 miliardi di dollari Usa esclusi i ricavi generati dalla Fintech e dai Media. Sulla base del nostro piano aziendale stimiamo che la valutazione interna di Etiocaraggiungerà i 232 miliardi di dollari USA in 7 anni di esercizio. Etioca sta continuando il processo di acquisizioni strategiche per aumentare il valore del nostro ecosistema e per rispettare i tempi del piano industriale”.