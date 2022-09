Google chiude Stadia (senza averci mai davvero creduto) e rimborsa i soldi

Con una comunicato improvviso, ma comunque atteso, Google ha annunciato che entro fine 2022 chiuderà ufficialmente Stadia, il suo servizio di cloud gaming aperto in pompa magna nel 2019.

Che fine faranno giochi e abbonamenti? Stando a quanto dichiarato dall’azienda, tutti i giochi acquistati o facenti parte di un abbonamento saranno disponibili sino al 18 gennaio 2023, ma eventuali progressi oppure obiettivi sbloccati non potranno essere trasferiti su altre piattaforme. Google si è anche impegnata a restituire i soldi per tutti gli acquisti di hardware Stadia, quindi controller, kit delle Founders e Premiere Edition e i pacchetti Play and Watch inclusi in Google TV. Verranno rimborsati anche gli acquisti di eventuali giochi. Come tutto questo avverrà non è stato ancora comunicato, ma il processo dovrebbe essere completato entro la metà del gennaio 2023.

Con questo annuncio (che era ormai nell’aria) si chiude dunque il sogno del cloud gaming di Google, un sogno cui però Mountain View non ha mai veramente creduto e cui ha applicato la sua consueta strategia: se qualcosa non funziona entro poco tempo, meglio chiuderla. Solo che il mondo dei videogiochi non può essere trattato come un progetto secondario.

Eppure nel 2019 Stadia fu svelato con grandi aspettative e buone idee: la possibilità di giocare ovunque ci fosse una connessione e senza dipendere dall’hardware, guardare qualcuno giocare in streaming e unirsi a lui con la semplice pressione di un tasto sembravano interessanti per dare una scossa al settore e, cosa molto più importante, il servizio sembrava funzionare bene dal punto di vista tecnico. Inoltre, Google sembrava pronta a dare battaglia anche sul fronte dei giochi, con l’apertura di studi dedicati gestiti da persone come Jade Raymond, una veterana del settore che ha alle spalle titoli come Assassin’s Creed.

Ma tutto questo non basta, se alla tecnologia e ai soldi non si affianca un servizio adeguato: chi si aspettava una sorta di Netflix del videogioco, si trovava poi di fronte a una servizio modesto, con pochi giochi a disposizioni inclusi nell’abbonamento, mentre la maggior parte delle funzionalità pubblicizzate al lancio erano assenti. Per convincere un pubblico abituato a possedere fisicamente i giochi, o almeno l’hardware dove vengono installati, serviva molto di più, e i numeri non sono mai saliti.

L’unico momento di rivalsa di Stadia è arrivato con Cyberpunk 2077: il gioco aveva tantissimi problemi su console e richiedeva computer di fascia alta per essere fruito al meglio, ma su Stadia funzionava molto bene, e questo portò tanti a sfruttare un’offerta creata ad hoc (offerta per la quale presto tutti chiederanno un rimborso). Anche perché la carenza di PS5 ed Xbox X, unita alla pandemia, sembrava perfetta per sfruttare il cloud gaming, anche se ancora oggi rimangono molti ostacoli, sia di offerta sia di infrastrutture, per rendere questa soluzione più appetibile rispetto a tutto il resto.

Le campane per Stadia hanno iniziato a suonare a morto a febbraio 2021, quando Google chiuse tutti gli studi di sviluppo interno e annunciò che avrebbe lasciato Stadia come servizio per terze parti interessate a creare le loro piattaforme cloud. Un esempio lampante di quanto non si fosse capito come e con quali tempistiche approcciare il settore dei videogiochi, un mondo complesso e stratificato in cui un prodotto, soprattutto se nuovo e con aspirazioni da blockbuster, può richiedere anni di lavoro. E se Google stessa non sembrava interessata a investire nei videogiochi, perché avrebbero dovuto farlo altri sviluppatori?

La cosa più assurda di questo addio riguarda proprio loro, visto che a quanto pare Google ha dato l’annuncio senza informarli sui dettagli di ciò che avverrà dopo, come riferito da uno sviluppatore di Destiny 2, uno dei titoli che ha accompagnato il lancio. A quanto pare, anche chi lavorava a Stadia l’ha saputo all’ultimo momento.

Probabilmente Google non si è mai veramente interessata al progetto, o almeno sembra avere clamorosamente sottovalutato l’impegno necessario per sovvertire le regole di un settore in cui anche aziende con anni e anni di esperienza alle spalle si muovono con cautela.

Il cloud gaming è morto? Assolutamente no: Microsoft e Sony offrono servizi di questo tipo con molti giochi da provare e GeForce Now ha un catalogo altrettanto ampio per chi ha un’ottima linea ma un hardware modesto. Logitech ha recentemente annunciato una console portatile totalmente basata su cloud, che per quanto possa sembrare un progetto singolare dimostra che i colossi del settore sono ancora interessati a questa tecnologia. Oggi è un po’ presto per capire quando, ma è molto probabile che la tecnologia cloud sarà il futuro (o comunque uno dei futuri) per la fruizione di videogiochi. Un futuro che Stadia guarderà dall’ormai famoso Cimitero di Google.