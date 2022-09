La lezione di mister Apple: “La tecnologia è la chiave contro malattie e crisi del clima”

Napoli Il mondo attraversa «un momento storico cruciale». Bisognerà misurarsi con «sfide che sono fuori dal comune». La guerra in Ucraina, il cambiamento climatico, l’emergenza energetica, la crisi economica globale. Eppure, sottolinea Tim Cook, rivolgendosi ai giovani dell’Università Federico II, «io non posso fare a meno di sentirmi ottimista. Perché ovunque io guardi, vedo del potenziale. Lo vedo qui a Napoli, lo vedo in questa straordinaria Università e lo vedo soprattutto in voi».

Una lunga giornata partenopea, per l’ad di Apple (una capitalizzazione record da 3mila miliardi di dollari, il marchio in cima ai prodotti del lusso, valutato ormai in 947 miliardi di dollari) che riceve ieri, dal rettore Matteo Lorito, la laurea honoris causa in Innovation and International Management. Ma all’una del pomeriggio, dopo gli applausi in Aula magna, comincia il vero bagno di folla. Mr Cook attraversa la periferia est, per la prima volta mette piede nell’Academy Apple di San Giovanni a Teduccio, risponde alle domande di ragazzi emozionati, concede selfie, stringe mani. «Qui è nata la prima Apple Developer Academy d’Europa» sottolinea. Oggi in duemila, tra diplomate e diplomati, hanno realizzato «le proprie idee». In «questa incredibile città — riannoda i fili Cook, nella sua lectio — aspiranti sviluppatori e sviluppatrici provenienti da 66 Paesi» hanno inseguito «i loro sogni di innovazione». Che sono legati, per il manager-guru di Cupertino, all’idea di «come migliorare il mondo». Grazie a quelle conoscenze, «hanno creato app per aiutare le persone ad affrontare sfide che vanno da quelle profondamente personali, come l’Alzheimer, alle priorità globali come la sostenibilità». Intorno, le crisi premono. Ma, avverte il ceo di Apple rivolgendosi ai ragazzi, «questo è un momento di opportunità senza precedenti: in cui la promessa e il potenziale dell’innovazione crescono più rapidamente che mai». Tuttavia, ragiona, come si fa a capire, specie da giovani, se con la tecnologia si sta «dalla parte del bene, nel mondo?». Semplice, per mr Cook. «Credo che la risposta sia sempre la stessa. Innanzitutto, lasciatevi guidare dai vostri valori. Intendo dire che dovreste prendere decisioni — grandi e piccole — dopo aver ben compreso chi siete e in cosa credete». Ricorda che questa è la filosofia di Apple fin dall’inizio. E celebra ancora una volta Steve Jobs: «La nostra azienda è stata creata da un genio visionario, convinto che sia nostra responsabilità lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. E a motivarci è soprattutto il desiderio di migliorare la vita delle persone». Ma sia chiaro, dirà dopo, più da vicino: «Le sfide che dobbiamo affrontare si risolvono soltanto se andremo tutti nella stessa direzione». Il Ceo di Apple Tim Cook: "Con le app si può cambiare il mondo" dal nostro inviato Bruno Ruffilli 30 Settembre 2022 Colloquiodal nostro inviato Bruno Ruffilli

Affronta vari nodi, e guarda sempre al futuro, Cook. Ancorato a quei valori, il Dna di Apple. «La privacy è diritto umano fondamentale, quindi innoviamo per dare alle persone un maggiore controllo sulle loro informazioni personali. Creiamo funzioni per proteggerle da tracciamenti indesiderati e progettiamo i nostri dispositivi per garantire la sicurezza dei loro dati. E continuiamo a richiedere regolamentazioni severe in tutto il mondo». Sull’allarme clima: «Non occorre guardare lontano. Dalle ondate di calore letali in Europa alle inondazioni catastrofiche in Pakistan e, proprio di recente, in Italia, le conseguenze del cambiamento climatico sono impossibili da ignorare. E Apple è determinata a fare la sua parte. Da oltre due anni siamo carbon neutral in tutte le nostre attività globali». Non basta. Estenderanno «questi progressi all’intera catena di fornitura e al ciclo di vita dei nostri dispositivi entro il 2030».

Poi a San Giovanni, dove l’eccellenza dell’Academy si affaccia su rioni in cui le sparatorie di camorra hanno lambito le scuole, i ragazzi gli chiedono dei suoi anni di studio. «Dei miei anni di università — spiega — mi sono rimaste non tanto le nozioni, quanto la capacità di risolvere problemi».

Cook era arrivato mercoledì pomeriggio, in assoluto riserbo, per incontrare in città — nel quartiere popolare della Sanità — lo studio dello scultore Jago insediato nella suggestiva chiesa (sconsacrata) di Sant’Aspreno ai Crociferi: dove l’artista si ispira a grandi capolavori in marmo e apre le porte ai ragazzi del rione. «Sono affascinato dall’energia che ho trovato», dirà in serata Cook al sindaco, Gaetano Manfredi. «Qui innovazione, arte, tecnologia possono stare al servizio dello scopo sociale», è la sintesi del primo cittadino. Proprio Manfredi, sei anni fa, era rettore in Federico II quando Cook, dall’altro lato dell’Oceano, disse di sì all’Academy in piena periferia. Ieri lo ha ritrovato alla guida della città. Con un pezzo di periferia che sa dar vita ai sogni.