Ottobre è il Mese europeo della Sicurezza informatica

La disinformazione russa, i bulli in rete, il ransomware che raddoppia ogni anno le sue vittime. E poi, Roma Tor Vergata presa di mira dal gruppo Stormous, gli attacchi al Made in Italy e al settore energetico italiano, le campagne di phishing segnalate dal Cert-Agid, eccetera: insomma, quando parliamo di sicurezza informatica e dei suoi fallimenti, l’elenco è sempre lungo.

Qualche volta è colpa delle tensioni geopolitiche, altre volte di chi vende software difettosi, altre ancora di analisti che non vedono i pericoli arrivare, perché esauriti e stanchi, in burn out, ma la maggior parte delle volte il successo delle violazioni informatiche dipende da utenti poco preparati e peggio difesi dalla propria organizzazione, per un ammontare complessivo di 6 trilioni di dollari di danni stimati nel 2021. Perciò quest’anno assume particolare rilievo il Mese europeo della sicurezza informatica , dal primo al 30 ottobre, che celebra il suo decimo anniversario al motto di “Pensaci, prima di cliccare” (#ThinkB4UClick). Italia, Germania, Austria e Ungheria sono tra le nazioni che partecipano con il maggior numero di eventi. Niente cybersecurity nei programmi elettorali di Arturo Di Corinto 06 Settembre 2022 Il casodi Arturo Di Corinto

In Italia però il cybersecurity month è cominciato prima, a Roma, grazie all’associazione CyberSayian con un campeggio hacker e la conferenza RomHack, e prosegue con la Privacy Week di Milano, titolo “Hack the Present to Shape the Future”, evento in presenza e online terminato il 30 settembre, mentre durante l’Italian Tech Week di Torino, il direttore di repubblica Maurizio Molinari ha intervistato il capo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prof. Roberto Baldoni.

L'ex capo della sicurezza accusa Twitter di avere una spia cinese nella società di Arcangelo Rociola 13 Settembre 2022 Il casodi Arcangelo Rociola

Sempre il 29 settembre, a Torino, si è parlato di codici di condotta e di certificazioni, trattamento dei dati e rispetto del GDPR. A Roma invece, la conferenza E-Privacy il 29 settembre si è tenuto il convegno dal titolo «Privacy tra attivismo e scienza». Tra gli ospiti, Marco Ciurcina e Guido Scorza. Con il patrocinio dell'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali. Il 30 Settembre a Napoli, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università Federico II il Nalug, Napoli Linux Users Group, e i ricercatori dell’università Federico II hanno discusso delle ultime tendenze nella cybersecurity, difesa della privacy online e di metodi di sicurezza avanzati. Servono corsi obbligatori di cybersecurity per chi ricopre cariche pubbliche di Riccardo Luna 15 Settembre 2022 di Riccardo Luna

Il 4 ottobre a Verona un evento organizzato dall’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, Clusit, e dedicato esplicitamente alle aziende venete che ha come obbiettivo la diffusione della cultura della cybersecurity tra le imprese del territorio “In un momento particolarmente delicato in cui il cybercrime e le tensioni geopolitiche si sovrappongono”, ci dice il presidente dell’associazione Gabriele Faggioli.

Il 6 ottobre a Bari, la Confsec presenta la tavola rotonda dal titolo “Evoluzione del cyber risk tra cyber warfare e pandemia: cosa abbiamo appreso su evoluzione di perimetri e strategie di difesa”. Partecipano tra gli altri, Raoul Chiesa, Luigi Rebuffi, segretario generale della European Cybersecurity Organization - Ecso, e Selene Giupponi di Women 4 Cyber, associazione che ha anche prodotto un libro, "Hacking gender barriers: Europe's top cyber women". Il libro elenca oltre 100 donne che lavorano nel campo della sicurezza informatica in Europa e ha lo scopo di ispirare le giovani donne mettendo in mostra modelli di ruolo femminili attivi nel campo della sicurezza informatica. Il patron dell’evento è Lino Fornaro.

Il Cyber Act Forum, a Viterbo, il 7 Ottobre organizzato da Cyber Actors, è anch’esso un momento di dibattito e confronto, “per evitare di cullarsi sugli allori di una falsa sicurezza”, come dice il suo ispiratore, Gianluca Boccacci. Ospiterà diversi talk e una tavola rotonda, con diversi ospiti di rilievo, da Corrado Giustozzi, nome storico della sicurezza informatica italiana ad Andrea Chittaro, membro del comitato d’indirizzo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Libere di Vivere, ad Agrigento dall'11 al 13 ottobre è invece una tre giorni con mostre, convegni e spettacoli gratuiti che l’obbiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere e della cyberviolenza. Filo conduttore di quest’anno è la cybersecurity come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere. Replica dal 17 al 19 ottobre a Ragusa, sempre in Sicilia.

L’ISACA Conference Europe 2022, si terrà a Roma dal 19 al 21 Ottobre sui temi della privacy e del rischio nella cybersecurity. Chi non può partecipare in presenza potrà seguire l’evento online per ascoltare decine di speaker internazionali. Tra gli ospiti il futurista Stefan Hyttfors e diversi speaker italiani come Alessia Valentini di Women for Security, l’associazione nata nel 2020 per iniziativa di ricercatrici, manager, esperte di diritto e informatica, come Carmen Palumbo, Daniela Sarti, Cristina Gaia.

No Hat 22 – Computer Security Conference va invece in scena il 22 Ottobre a Bergamo presso il centro Congressi Giovanni XXIII. Biglietto a prezzo agevolato per gli studenti. Partecipa il professore italiano di web security all’University of California di Santa Barbara, Giovanni Vigna, che parlerà di cryptomonete, finanza decentralizzata e cybercrime. A chiudere la conferenza il community event “a tutta birra” organizzato dai promotori, l’associazione Berghem in The Middle.

Security Summit Manufacturing 2022, a Milano il 25 ottobre, è un altro degli appuntamenti "verticali" del Security Summit, dedicato alla cybersecurity industriale, con un focus specifico su mondo OT, cloud ed IoT.

Il 27 Ottobre ancora un evento targato Cyber Security Summit, appuntamento online, stavolta, con la Strategia nazionale di cyber sicurezza, per un approfondimento sul tema della prevenzione del rischio cyber e della resilienza. Partecipano Nicla Diomede, Luisa Franchina, Ginevra Cerrina Feroni, esperti e imprenditori, moderati da Alessandro Longo e Alessio Pennasilico.

Il Digital Security Festival di Udine evento “onlife”, giunge alla sua quarta edizione, e dal 27 Ottobre al 7 Novembre avrà al centro “la divulgazione della cultura digitale fra le persone comuni, poco esperte e non prettamente tecniche, per informare sui rischi delle nuove tecnologie ma soprattutto insegnare le basi per proteggere i nostri dispositivi informatici”. Partecipano Cesare Burei, Gianni Amato, Igor Falcomatà. Con il patrocinio di Confindustria Udine, Informatici Senza Frontiere, Pordenone Linux User Group, perché, come dicono gli organizzatori e ribadisce il fondatore, Marco Cozzi: “L’uso delle tecnologie digitali attiva continui movimenti dalla vita online alla vita offline, in spazi e tempi che spesso non conoscono confini. Per questo diventa sempre più indispensabile e urgente un orientamento che copra la sfera formativa”.

D’altra parte “Help educate people about cybersecurity” è il passaparola più gettonato di questo mese europeo dedicato alle tante facce della cybersecurity.