Women in Games, una guida per costruire un campo da gioco equo

Costruire un campo da gioco equo è una guida che evidenzia le buone prassi nel campo della parità di genere nel settore dei videogiochi: la guida internazionale, 150 pagine che si possono scaricare dal sito di Iidea, è stata realizzata da Women in Games, un'organizzazione senza scopo di lucro con sede nel Regno Unito che sostiene e coinvolge una comunità globale, con il supporto della federazione europea Interactive Software Federation of Europe (di cui Iidea è membro) e di InGAME, centro di ricerca e sviluppo per l'industria dei videogiochi con sede a Dundee.

Abbiamo incontrato Luisa Bixio, vicepresidente di Iidea e CEO di Milestone, e Micaela Romanini, fondatrice di Women in Games Italia, per commentare alcuni dati rilevanti sulla parità di genere nella game industry.

Le ricerche dimostrano che l'industria dei videogiochi dà lavoro a circa 90mila persone in tutta Europa e che le donne rappresentano il 20% della forza lavoro, secondo i dati forniti da Egdf. La lentezza dei progressi nella rappresentanza femminile è stata evidenziata dalla relazione annuale della Game Developer Conference del 2021, da cui è emerso che solo il 21% dei lavoratori degli studi di videogiochi intervistati si presentava come donna; nel 2005 era l'11%, passato al 22% nel 2015 e al 24% nel 2019.

In Europa oggi è al 20%, quindi non c’è solo stata una battuta d’arresto, ma una contrazione, come ha fatto notare Romanini: “Non si ha una misura della ragione di questa riduzione, ma è probabile che il dato possa essere stato influenzato dalla pandemia. La speranza è che dalla pandemia in poi, con il crescente interesse ai temi dell’inclusione, presenti anche nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, si possa invertire il dato, tornando alla percentuali pre-Covid”.

La pandemia ha influenzato l'occupazione femminile nel settore dei videogiochi e non solo, secondo Bixio: “Negli ultimi anni il nostro mercato è cambiato, molto. In Europa alcune aziende si sono spostate, per esempio in Canada, e questo ha impatto sul lavoro femminile. Poi ci stiamo spostando sempre più verso i canali di distribuzione digitali, cosa che comporta un disinvestimento da parte dei publisher. L’impatto del digitale a discapito dei canali retail ha comportato la chiusura di alcuni uffici commerciali. Queste strutture erano a forte presenza femminile, addette commerciali e marketing, più che tecniche. Un insieme di fattori hanno portato il dato al 20%, ma mi aspetto un recupero”.

In Italia, dove il videogioco è un settore relativamente recente, siamo in controtendenza: abbiamo un’occupazione femminile al 23%. Dall’ultimo censimento sui game developer nostrani, realizzato da Iidea nel 2021, emerge che nei prossimi anni gli studi sono intenzionati ad aumentare l’organico, quindi ad assumere. Però il censimento dice anche che la componente femminile si concentra maggiormente nelle aree artistiche dello sviluppo dei videogame, mentre quella legata alla tecnologia è ancora popolata quasi completamente da professionisti uomini.

Un evidente stacco da colmare, secondo Bixio: “Nella parte più tecnologica dello sviluppo si ricercano persone specializzate nel mondo della fisica o dell’ingegneria o, in parte, matematici e informatici. Non so quale sia la percentuale di donne in queste università, dovremmo capirlo per comprendere se l’industria è recettiva in termini proporzionali. Facendo l’esempio di Milestone, abbiamo notato che quando cerchiamo figure legate al mondo della grafica, del management o dei servizi in generale, riceviamo un buon numero di candidature femminili. Quando ricerchiamo pura programmazione o fisica, ne arrivano molti meno, ma i pochi che arrivano sono estremamente buoni. Non credo dunque vi sia una preclusione da parte dell’industria, la questione risiede a monte”.

Ancora, nelle parole di Romanini: “Uno studio condotto da una ricercatrice inglese evidenzia che le ragazze impegnate negli studi in area Stem (cos’è?), discipline scientifico-tecnologiche, sono 3 volte più inclini a considerare una carriera nel mondo dei videogiochi. Rispetto ai ragazzi, le ragazze sin da piccole sono invogliate a eccellere più che a rischiare o a mettersi in gioco. C’è un bel TED di una ricercatrice indiana che suggerisce di insegnare alla ragazze a essere coraggiose e non a essere perfette”.

Il coraggio di mettersi in gioco potrebbe essere l’elemento chiave, secondo Romanini: “David Bowman, vicepresidente di Telltale Games, diceva anni fa che quando era arrivato in azienda aveva una percentuale di donne del 5%. Volendo aumentare la componente, ha deciso di dare una possibilità a tutti le candidature femminili che arrivavano con un primo colloquio, perché aveva notato che le ragazze, nel curriculum, tendevano a sottovalutare e ridimensionare le loro competenze”.

La guida Costruire un campo da gioco equo contiene anche alcune raccomandazioni elaborate da Women in Games per aiutare aziende e organizzazioni a sfruttare il lavoro di formazione all'avanguardia che si sta svolgendo per costruire un campo equo. Tra questi, troviamo come prima indicazione: utilizzare appieno le informazioni chiave sul genere, sensibili all'età, ricavate dalla ricerca esistente su Stem e Steam per informare e sviluppare programmi e iniziative d'impatto.

Un secondo punto molto interessante, che potrebbe però presentare alcune criticità è: includere completamente i giochi, la loro storia e il loro gioco nei programmi scolastici di base a tutti i livelli, lavorando per influenzare la progettazione dei programmi ai più alti livelli politici. Secondo Bixio, “è un tema molto complesso: tutte le volte che in Italia si dialoga con le istituzioni, ci si confronta con molte barriere. In ambito istituzionale il lavoro di Iidea è stato lungo e complesso, non solo per arrivare ad avere il tax credit o il finanziamento dei prototipi dei videogiochi, ma per accreditare il gioco come strumento di crescita. Naturalmente nelle giuste quantità. La riforma della scuola e dei programmi scolastici è un tema molto ampio e sensibile. Sicuramente quello che come industria dobbiamo e possiamo fare è mostrare che il videogioco è uno strumento che i ragazzi conoscono e dalle grandi potenzialità didattiche”.

La costruzione di un campo da gioco equo non è esclusivamente una questione di rappresentanza numerica. Nonostante una serie di ricerche condotte da Ukie nel Regno Unito, da Isfe e da Egdf in Europa, mancano dati attuali e dettagliati sui ruoli specifici occupati dalle donne nel settore: scoprire le esperienze vissute delle donne che sono parte integrante del processo di creazione dei giochi è essenziale. Molto in questi anni è stato fatto e molto resta da fare. E la guida Costruire un campo da gioco equo potrebbe rivelarsi un buon punto d’inizio.