Eva Galperin: "La cybersecurity deve rendere la gente più sicura"

Freedom of the Press Foundation e Director of Cybersecurity per la Electronic Frontier Foundation, una delle personalità più impegnate sul fronte della battaglia per la protezione della privacy e della libertà di parola e di espressione, contro l'uso di spyware e malware da parte degli Atati.

“Gli sforzi della EFF Cybersecurity sono parte del nostro Public Interest Tecnology Team”, ci spiega, “dove siamo focalizzati sulla protezione della privacy e la sicurezza delle popolazioni vulnerabili. Questo può voler dire proteggere giornalisti e attivisti in ogni parte del mondo, persone LGBTQ+, donne, minori o che vivono relazioni violente. Ho fatto di tutto, dal training di giornalisti sul come proteggere le identità delle loro fonti o come sfuggire alla sorveglianza governativa, al denunciare l’uso di malware da parte di governi per sorvegliare segretamente i device di attivisti in paese come Libano, Kazakistan, Vietnam, fino al cambiare il morto in cui funzionano i tracker fisici bluetooth per renderli meno efficienti come strumenti per lo stalking”. Ritorno a scuola, 5 consigli di cybersicurezza per gli studenti di Emanuele Capone 12 Settembre 2022 Back to Schooldi Emanuele Capone

Quali sono a suo avviso i problemi principali da affrontare in tema di cybersecurity oggi?

“Io penso che il problema principale con la cybersecurity oggi sia quello di un cambio radicale di prospettiva: noi pensiamo che abbia come compito quello di proteggere i network e i device. Mentre il vero compito della cybersecurity è quello di rendere la gente più sicura”.

Questo tema è profondamente collegato con quello della debile difesa dei diritti digitali delle persone. Considerando la guerra in corso è un tema si grandissima attualità. Come possono essere difesi in paesi non democratici. Che spazio di miglioramento c’è in paesi come Russia, Cina, Iran?

“Non c’è soltanto un grande spazio di miglioramento, ma questo miglioramento può essere spingo dalle aziende negli Stati Uniti e in Europa. Se tu minimizzi i dati che raccogli dai tuoi utenti, non sarai mai costretto a passarli a un governo o a delle forze di polizia, non in Italia, non negli Stati Uniti, ma nemmeno in Cina, Russia o Iran. Strumenti di crittografia end-to-end, sicuri e ubiqui, sono essenziali per difendere i diritti digitali delle persone in tutto il mondo. Questa è stata una delle storie di maggior successo degli ultimi dieci anni: due miliardi di persone usano WhatsApp e la maggior parte di loro non ha idea che i messaggi che manda sono cifrati end-to-end. Semplicemente funziona così”.

Parliamo della Coalition Against Stalkerware: come è nata, come funziona e quali sono gli obbiettivi?

"La Coalizione è stata fondata nel 2019 da dieci organizzazioni, inclusa la EFF, ognuna delle quali lavora direttamente con sopravvissuti alle violenze domestiche e con aziende che si occupano di antivirus e security, per far crescere la conoscenza e condividere informazioni sullo stalkerware, che è una classe di app fatte per essere segretamente installate su un device e che silenziosamente catturano dati. Queste app sono usate molto comunemente come strumenti per violenze attraverso la tecnologia, compreso lo stalking e molestie. Abbiamo lavorato insieme per fare in modo che sia più difficile per le aziende rendere queste app disponibili e più facile per le persone scoprire se nei loro device è installato uno stalkerware”.

Quali sono le prospettive per la prossima era digitale? Più libertà o più controllo?

“Come al solito: entrambe”.